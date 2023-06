El Real Madrid prepara una reconstrucción

Carlo Ancelotti abraza a Benzema tras ser sustituido en su último partido en el Real Madrid.

La hoja de ruta marcada por los dirigentes del Real Madrid dibujaba un verano relativamente tranquilo en Valdebebas. Como en años anteriores, la idea era ajustar el equipo con mínimos retoques y sin realizar un desembolso excesivamente elevado. Remplazar piezas secundarias de la plantilla y abordar, como mucho, un gran traspaso, reservado para Jude Bellingham. Toda esta planificación, puesta en marcha desde hace meses, saltó por los aires en cuestión de minutos, exactamente los que tardó Karim Benzema en comunicarle a Florentino Pérez su intención de marcharse del club y poner rumbo a Arabia Saudí.

Nadie se esperaba la salida del francés, que había pactado su continuidad hasta 2024. Era entonces, justo dentro de un año, cuando el Madrid tenía programado dar un gran golpe con la contratación de un atacante de primer nivel. Y ese hueco parecía estar reservado, otra vez, para Kylian Mbappé. Pero el repentino adiós de Karim, sumado al de Marco Asensio, con el que no se alcanzó un acuerdo de renovación, Mariano Díaz y Eden Hazard, quien aceptó una rescindir su contrato, activó una reconstrucción inminente que se completará entre este verano y el siguiente. El foco este año estará en el ataque, donde solo se mantienen Vinicius Júnior y Rodrygo, pero habrá operaciones en todas las líneas.

Nacho, cerca de firmar; Mendy, a la espera

No se descartan cambios ni siquiera en la portería, donde Andriy Lunin podría dejar vacante el puesto de suplente de Thibaut Courtois. El ucraniano, de 24 años, llegó a Chamartín en 2018 y, tras varias cesiones, ha sido el segundo guardameta madridista las últimas tres temporadas. Pese a tener contrato hasta 2024, está decidido a cerrar su etapa en el Madrid y buscar un equipo que le garantice minutos. Si se confirma este escenario, el equipo blanco acudiría al mercado para buscar un remplazo a coste mínimo.

Nacho Fernández, en un partido del Real Madrid (EFE)

Algo más de incertidumbre existe en torno a la línea defensiva, donde finalmente continuará Nacho. El central, que se había planteado seriamente su salida en los últimos meses debido a su escasa participación, ha decidido renovar su contrato una temporada más y será el capitán la próxima temporada. Junto al canterano se mantendrán Militao, Alaba y Rudiger, por lo que el único movimiento en la zona central de la zaga sería la desvinculación de Jesús Vallejo. El aragonés no entra en los planes ni de Ancelotti ni del club, pero tiene contrato y se niega a marcharse. Si finalmente le convencen, su rol en la plantilla lo ocuparía un jugador del filial.

El técnico tampoco cuenta con Odriozola, otro de los que podría abandonar Valdebebas este verano. Su presencia ha sido testimonial, con Lucas Vázquez ejerciendo de comodín en lateral derecho, propiedad de Carvajal. Precisamente, y aunque no es una prioridad, esa es una de las zonas que más preocupan tanto a Ancelotti como a la dirección deportiva. La idea inicial es tirar con lo puesto un año más, pero no se descarta al 100% adelantar la operación si se presenta una buena oportunidad de mercado. Sí habrá cambios en el carril izquierdo, donde ya está confirmado el regreso del canterano Fran García tras dos temporadas a gran nivel en el Rayo Vallecano. Y puede no ser el único movimiento. El Madrid no descarta la venta de Ferland Mendy si llega una buena oferta. En ese caso, se reforzaría la posición con un jugador de primer nivel.

Modric, Kroos y… Bellingham

Al igual que Nacho, Modric y Kroos estirarán un año más su carrera en el Madrid y se despedirán en junio de 2024 con 38 y 34 años respectivamente. El club anunciará sus renovaciones en los próximos días. En esa tanda de ampliaciones podría entrar también Ceballos, con una oferta de tres años sobre la mesa. Si finalmente acepta, Ancelotti mantendría a todos sus centrocampistas, pues no se contempla, ni mucho menos, la salida de Valverde, Camavinga o Tchouameni.

Jude Bellingham saluda a la afición del Borussia Dortmund.

Y a ellos podría sumarse un nombre más: Jude Bellingham. El inglés era el objetivo prioritario para este mercado y su posible llegada no está condicionada al terremoto que ha supuesto la salida de Benzema. El Madrid, con Juni Calafat a la cabeza, lleva muchos meses cocinando una operación muy compleja en la que compiten con los grandes clubes de la Premier y que supondría un traspaso superior a los 100 millones de euros.

Un ataque prácticamente nuevo

Un desembolso similar, e incluso superior, será necesario para construir una delantera que se ha quedado hecha un solar este fin de semana. Sin Benzema, Asensio, Mariano ni Hazard, Ancelotti cuenta solo con dos atacantes en nómina: Vinicius y Rodrygo. El club tendrá que levantar casi de cero una parcela que se ha mantenido intacta desde el verano de 2019, cuando llegaron tanto Hazard como Rodrygo. Desde entonces, ningún movimiento tras frustrarse la llegada de Mbappé los dos últimos años.

Ahora, el Madrid tendrá que actuar y a lo grande. Solo con Benzema y Asensio pierde la friolera de 42 goles si se atiende a los números de esta temporada. Por el balear llegará Brahim Díaz, que regresará al Bernabéu tras su periplo en el Milan. Lo hará, eso sí, para ocupar un rol de suplente, una categoría que también tendrá Joselu Mato. El delantero, de 33 años, es el elegido para ocupar el puesto de Mariano y su cesión por una temporada tras el descenso del Espanyol se daba ya por hecha antes de la salida de Benzema.

Karim Benzema se despide del Bernabéu tras el partido ante el Athletic.

Pero más allá de ellos, Ancelotti necesita primeros espadas. El club tiene pensado incorporar dos atacantes más y el italiano ya anunció que habría movimiento. “Tenemos que meter mano y lo vamos a hacer sin prisa. Hay tiempo para hacerlo con calma. Buscamos un delantero que marque goles y se asocie bien con los otros”, reconoció. En la lista ya aparecen nombres como Harry Kane, del Tottenham, o Kai Havertz, del Chelsea. No serán los únicos candidatos para conformar el nuevo ataque de un Madrid que iniciará su reconstrucción en los próximos meses. Por delante, rumores, un buen puñado de operaciones y un desembolso como los de antes.

