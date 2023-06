Verstappen no da opción en Canadá; Alonso es segundo y Sainz quinto

Fernando Alonso durante la carrera del GP de Canadá (REUTERS).

Max Verstappen sigue empeñado en hacer de este Mundial un paso militar. En Canadá, pese a su humanización, consiguió su sexta victoria de la temporada, tercera consecutiva e igualó con Ayrton Senna en número de triunfos históricos. Lideró la carrera de principio a fin. Ni el safety car ni el poco grip que tenía con los neumáticos medios impidieron que subiera a lo más alto del podio. Lo volvió a hacer, pero esta vez la historia fue distinta. Su dominio no fue tan aplastante como en el resto de grandes premios. Alonso y Hamilton, segundo y tercero respectivamente mantuvieron su ritmo e incluso por momento mejoraron sus registros, pero no fue suficiente para acercarse al holandés. Sainz protagonizó una gran remontada, del undécimo al quinto puesto, tras su excelente estrategia con los neumáticos, pero quedó frenado por su compañero de equipo.

“La mejor forma de presionar a Verstappen es estando cerda de él y no a 20 o 30 segundos”, avisó Alonso tras la clasificación y lo confirmó tras la carrera. La distancia con el Red Bull nunca superó los diez segundos y por momentos se reducía ante el ritmo endiablado de Fernando que se rehizo tras un inicio de carrera complicado. Perdió la posición con Hamilton y a punto estuvo de hacerlo con Russell. Resisitó en el tercer lugar y poco a poco comenzó su particular caza al heptacampeón del mundo. Se lo cocinó a fuego lento, sin tomar riesgos y, tras casi lograrlo con la parada en boxes, no fue hasta la recta de atrás cuando consiguió recuperar la posición. Le amagó por un lado y se tiró por el otro. Una maniobra similar a la protagonizada por ambos en Baréin cuyo desenlace fue el mismo: Alonso por delante.

Fernando Alonso cruza la línea de meta en la carrera del GP de Canadá (REUTERS).

Las mejoras de Aston Martin funcionaron. El AMR 23 volvió a brillar como en las anteriores carreras e incluso mejor porque hubo tramos de carrera en los que Fernando recortaba a Verstappen entre dos y tres décimas por vuelta. “Las mejoras han funcionado, pero necesitamos más tiempo para probarlas correctamente. En Austria y Gran Bretaña podremos sacar el mejor rendimiento del coche”, asegura Fernando. Los pontones, la tapa motor y el nuevo suelo respondieron. Tan sólo un problema en los frenos le hizo pasar el final de la carrera más pendiente de los retrovisores que de dar caza a Verstappen. Sin embargo, cuando Hamilton se acercó demasiado y estaba a punto de entrar en zona de DRS, el asturiano echó el resto. Una demostración de que el potencial de Aston Martin está por encima del Mercedes.

Ferrari esta vez sí acertó en la estrategia; Pérez se despide del Mundial

Lo que en la historia moderna de la escudería italiana siempre ha sido su punto negro, esta vez fue un acierto. Leclerc y Sainz salían en la zona media de la parrilla y su objetivo era colarse “entre las cinco primeras posiciones”, afirmaba Carlos antes de que se apagara el semáforo. Para ello necesitaban estrategias diferentes al resto. Salirse del plan trazado y confiar en su ritmo. Y la salida del safety car... fue la ocasión perfecta. La mayoría de los pilotos aprovecharon para hacer su parada, pero los dos Ferrari se mantuvieron en pista y estiraron su primera parada lo máximo posible.

Decisión acertada que permitió a Leclerc y Sainz estabglecerse en cuarta y quinta posición respectivamente. Gran remontada de ambos y especialmente del español, hasta seis puestos mejoró respecto a su salida. Su brillante rendimiento perjudicó a un Checo Pérez que, pese a marcar la vuelta rápida, no tuvo ritmo en carrera. Su sexto puesto confirma, más si cabe, su incomparecencia para pelear por un Mundial que ya mira a Austria. Allí Fernando espera tener más asentadas las nueva mejoras y acercarse un poco más a Verstappen. La 33 tendrá que esperar.

