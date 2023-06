La FIA hace oficial la extensa lista de sanciones para el GP de Canadá: Alonso gana una posición y Sainz pierde tres...

Fernando Alonso durante la clasificación del GP de Canadá (REUTERS).

El desconcierto se ha apoderado del GP de Canadá. Primero las cámaras de seguimiento impidieron que se disputara el primer stint de entrenamientos libres, más tarde las lluvias y banderas rojas dificultaron que los pilotos probasen sus evoluciones y por último, al menos hasta que arranque la carrera, un total de cuatro pilotos han sido sancionados y perdido posiciones en la parrilla. Fernando Alonso concluyó la clasificación de Canadá en tercer lugar por detrás de Verstappen y Hülkenberg y asegurando que dicha posición le permitía “meter presión a Max durante la carrera”. Lo decía mientras esbozaba una sonrisa propia del que sabe que algo a su favor está a punto de producirse.

El piloto alemán de Haas calificó en segunda posición ya que Alonso no pudo completar su vuelta rápida por la bandera roja mostrada tras el accidente de Piastri. Al asturiano le faltaron los metros que si tuvo Hülkenberg par cruzar la línea de meta y registrar un mejor tiempo. Sin embargo, el intangible que le perjudicó, acabó siendo su aliado. La FIA, tras una investigación de más de tres horas y media con declaración de Hülkenberg incluida, sancionó al piloto de Haas con la pérdida de tres posiciones debido a no respetar el tiempo delta establecido durante una bandera roja. El alemán no disminuyó la velocidad bajo el tiempo establecido.

Su argumento, comprendido por parte de la FIA, es que las condiciones climatológicas no permitían disminuir la velocidad bruscamente. Pero los comisarios entienden que la infracción se produjo y por lo tanto deben sancionar. La argumentación de Hülkenberg no sirvió para evitar la sanción, pero sí para disminuirla. En lugar de las diez posiciones estipuladas para este tipo de infracción, sólo fue castigado con tres. Suficientes para que Fernando acompañe a Verstappen en la primera línea de parrilla.

Alonso ganó una posición... pero Sainz perdió tres

El piloto español de Ferrari no tuvo la misma suerte que su compatriota con los comisarios. Fue sancionado con tres posiciones por estorbar a Gasly cuando el francés iba en vuelta rápida. Lo que impidió que el de Alpine lograra entrar en la segunda ronda clasificatoria y explotara por radio. “Carlos hizo el peor trabajo posible, es inaceptable e injusto”, afirmó un Gasly que encontró la réplica de Sainz. “He sido estorbado siete veces hoy y no estoy gritando por la radio”, respondió el español.

Carlos Sainz durante la clasificación del GP de Canadá (REUTERS).

Además de Hülkenberg y Sainz, dos pilotos más fueron sancionados: Stroll y Tsunoda. El compañero de Alonso, ilusionado por correr en su tierra natal, no sólo no superó la Q2, sino que molestó la vuelta lanzada de Ocon y pasa del puesto 13º al 16º. Complicado fin de semana para el canadiense. Tsunoda por su parte también retrocederá tres posiciones hasta el penúltimo cajón de la parrilla. El nipón estaba investigado por dos obstrucciones, una a Leclerc de la que se libró y otra a Hülkenberg que no pudo evitar.

Una vez resueltas todas las pesquisas. Los tres primeros puestos los ocuparán Verstappen, Alonso y Hamilton, en ese orden. La carrera promete emociones fuertes entre ellos, especialmente en los primeros metros donde Fernando puede intentar atacar al de Red Bull. Aún están “lejos” de su rendimiento, reconoce el de Aston Martin, pero la nuevas mejoras introducidas en el AMR 23 parecen recortar distancias.

