Pruebas de embarazo en las oposiciones a la Guardia Civil: “Es una aberración. Espero y confío en que lo eliminen”

Agentes de la Guardia Civil.

“¿Tienes pensado quedarte embarazada?”. Esta era una pregunta muy habitual de las entrevistas de trabajo que las mujeres tenían que soportar. Una pregunta que ha sido denunciada en numerosas ocasiones y que, tras ir avanzado paso a paso en los derechos de las mujeres con manifestaciones, luchas y golpes sobre la mesa, parecía que se había conseguido acabar con ella, que ese aspecto de la sociedad había quedado anclado al pasado. Nada más lejos de la realidad. La última noticia sobre las pruebas de la oposición a Guardia Civil ha sido como una jarro de agua fría, principalmente para las mujeres del cuerpo: pruebas de embarazo durante el reconocimiento médico.

Alicia Sánchez, secretaria de la mujer de Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ha explicado a Infobae España que se enteraron de que esto se hacía de casualidad, aunque destaca que parece que se trata de unas prácticas que llevan tiempo realizándose. “La prueba de embarazo no es excluyente. A ellos qué les importa si estoy embarazada”, afirma. Esta profesional asegura que tras conocer esta noticia, uno de sus compañeros del departamento jurídico comenzó a mirar las licitaciones para comprobar si existía alguna sobre este asunto y descubrió que se hicieron dos en los años 2022 y 2023 para la compra de test de embarazo a 4 euros cada prueba.

La investigación sobre este tema no quedó ahí, ya que Sánchez relata que ella trató de ponerse en contacto con algunas de las compañeras que acaban de entrar en la academia hace poco tiempo. En este sentido, destaca que cada una dice una cosa, por un lado, dicen que sí que les preguntaron si querían hacérsela voluntariamente y otras dicen que no les preguntaron nada y se la hicieron. “Juegan con los nervios de las aspirantes que piensan que si dicen que no pueden excluirlas”.

Con estos datos sobre la mesa, desde AUGC solicitaron explicaciones urgentes a la Subdirección General de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil. La contestación no se hizo esperar y este agentes destacó que dentro de las pruebas se realizaba una analítica de sangre y orina:

“Entre las pruebas descritas, se encuentra la de test de embarazo. Esta prueba está habilitada para que el personal médico ginecológico, en su exploración, en el supuesto que así lo considerase necesario, pudiera solicitar la realización de la prueba para garantizar el estado de salud de la aspirante y, en caso de dar positivo, asegurar la protección normativa existente de aplicación a aquellas aspirantes que en el proceso selectivo pudieran estar embarazadas.

Además, la prueba está a disposición de las aspirantes que, a iniciativa propia, pudieran solicitarla por sospechas o dudas de poder estar embarazada. En todo caso, no está previsto su uso generalizado y, en ningún caso, podría suponer una causa de exclusión para la superación del proceso selectivo, más en contrario, serviría para la activación de las medidas de protección de su situación de embarazo en el caso que así se confirmase.”

Tras recibir esta contestación, la indignación de AUGC no ha hecho más que incrementarse. En este sentido, la secretaria de la mujer destaca que no debe realizarse ni en los casos que considere, ni que sea voluntaria ni nada. “No deberían preguntarlo. No es su problema, es extralimitarse en la privacidad de la mujeres”.

El embarazo no es excluyente

Entre las pruebas que se realizan en este reconocimiento médico se encuentra la medición de la altura y el peso, análisis de sangre y orina, medición de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, una espirometría (prueba de capacidad pulmonar), pruebas de control de la vista y de audición y una exploración general. En ningún momento se menciona un test de embarazo. Además, entre las causas de exclusión tampoco aparece el embarazo como uno de los motivos. Por eso, Alicia Sánchez, como vocal del consejo, ha pedido este jueves la eliminación de la prueba de embarazo en el proceso de oposición de acceso al cuerpo. Respecto a si emprenderían acciones legales, ha afirmado que confía y espera que la Guardia Civil recule y retire esta prueba, aunque ha explicado que si no lo hacen estudiarían la viabilidad jurídica.

Por otra parte, la secretaria de la mujer de AUGC ha explicado que no tiene sentido que hagan esta prueba porque un embarazo no te impide desarrollar tu trabajo o servicio en el cuerpo. Además, ha destacado que las pruebas médicas se hacen las últimas y para llegar a ellas es necesario haber superado las físicas. “Ahí se ve que un embarazo no te incapacita para correr, hacer natación o realizar cualquier deporte”. En los únicos casos en los que se debe informar de que se está embaraza es para el ejercicio de tiro porque el sonido de la detonación puede ser perjudicial. “Al final lo que importa es que debe ser la mujer la que decida si lo comunica o no y si lo hace se le aplican unas medidas de protección a la maternidad”.

Una institución que no avanza

La Guardia Civil es una institución que se creó hace dos siglos, en el año 1844. El problema es que no ha avanzado tanto poco lo han hecho otros organismos a medida que en la sociedad se iban ampliando los derechos. “El trato paternalista sobra. Soy una mujer adulta, me estoy presentando a una oposición y si no me quiero hacer la prueba no me la hago. A lo mejor ya sé que estoy embaraza. Es mi vida y es mi problema”. También ha incidido en que hay un afán de querer dirigir las vidas de las mujeres hasta el punto de que las que están opositando tienen que “pasar por el aro, es excesivo”. “Esto es el heteropatriarcado, el trato paternalista. Parece que todavía los hombres nos tienen que decir lo que tenemos que hacer”, concluye.

