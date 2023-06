Por qué la policía solo puede utilizar el arma en situaciones límite: así es la polémica regla Tueller

Un agente de la Policía Nacional falleció en Andújar al ser atacado cuando intervenía para sofocar una discusión entre dos vecinos. (EFE/Lorente)

Todos sabemos las diferencias sustanciales entre la teoría y la práctica. Todos somos capaces de decir frente al televisor y con un refresco en la mano: “Dispara, ¿por qué no disparas?”. No obstante, las circunstancias pueden ser miles y no ser capaces de tomar la decisión con la misma sencillez que desde el sofá.

El pasado domingo, en Andújar, un hombre acudió a la casa de un guardia civil para amenazarle de muerte. Portaba un cuchillo de grandes dimensiones, por lo que los vecinos del bloque de viviendas al que acudía visiblemente alterado, decidieron llamar a la policía.

Una vez presentes los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el hombre decidió atacar a uno de ellos, asestándole varias puñaladas en la cabeza. La víctima, a pesar de advertir al sospechoso, hizo caso omiso, actuando contra él, dejando sin tiempo al agente para abrir fuego. El suceso dejó como resultado, a un agente muerto a causa de un disparo de su compañero, después de atravesar el cuerpo del agresor y el otro agente, el que fue agredido, tuvo que ser hospitalizado por las graves heridas que sufría en la cabeza.

Este suceso ha abierto de nuevo la reflexión dentro del cuerpo sobre cuando deben utilizar los agentes el arma de fuego y la polémica regla Tueller.

Regla Tueller

La regla Tueller establece el espacio mínimo para tener posibilidades defensivas eficaces con una pistola, enfundada y lista para realizar un disparo frente a la posible agresión por un arma blanca. La regla Tueller fue denominada de esta forma, en recuerdo de un sargento norteamericano que la enunció. Esta regla establece como la distancia mínima 21 pies, aproximadamente, 6.4 metros.

Otra de las cuestiones que deben tenerse en cuenta es la proporcionalidad con la que deben actuar los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es imprescindible también, que los agentes tengan en cuenta la situación u oportunidad de las circunstancias que se presentan.

Tal y como explican los expertos en la cuestión, el escenario es diferente si un sospechoso amenaza con un cuchillo a un grupo de personas pero no mueve un paso y está lejos de la muchedumbre que si porta la misma arma pero el cuchillo amenaza de forma directa y clara a una tercera persona o a algún agente. La actuación es diferente.

Por otro lado, algunos colectivos dentro de la policía exigen mayor protección porque “nos sentimos desprotegidos”, explican desde la Confederación Española de Policía.

A pesar de este sentimiento, la gran mayoría de las sentencias dictadas sobre asuntos similares a la actuación policial con armas de fuego siguen la línea de la protección de los agentes frente a los sospechosos tiroteados.

