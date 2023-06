Mbappé acalla los rumores: “Seguiré la temporada que viene en el PSG”

Mbappé en un partido con el PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

Kylian Mbappé ha aportado una nueva vuelta de tuerca al culebrón sobre su continuidad en el PSG. El astro francés ha querido acallar todos los rumores, disparados en las últimas horas, a partir de un mensaje más que contundente a través de su cuenta de Twitter. “MENTIRAS… Al mismo tiempo, cuanto más grande es, más pasa. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG, donde estoy muy contento”, han sido las palabras exactas del jugador, en el centro de todas las miradas tras hacerse pública la carta en la que asegura que no seguirá en la capital francesa a partir de 2024.

El tuit con el que Mbappé quiere acallar los rumores.

Una vez que L’Equipe divulgó la misiva en la que Mbappé habla de su intención de ser agente libre dentro de un año, la especulación estuvo a la orden del día. Se llegó a decir que el PSG no estaba por la labor de dejar marcharse gratis a su principal referente en 2024 y que, por ese motivo, intentaría venderle este mismo verano. En cuanto esa posibilidad se aireó, el Real Madrid apareció en escena a toda velocidad.

Hace unos días, el propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, intentó aclarar a un aficionado, en un vídeo que no tardó en hacerse viral en las redes sociales, que los blancos quieren fichar a Mbappé, aunque no hasta el año que viene. Sin embargo, la posibilidad de ver a Donatello jugando como local desde ya en el Santiago Bernabéu parecía real este mismo martes, cuando uno de los medios más autorizados en lo que al PSG respecta lo dejó caer con estrépito.

Mbappé tras marcar un gol con el PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

No se sabe qué esperar

Le Parisien apuntó que Mbappé quería irse al Madrid cuanto antes. Y más tras la salida de Karim Benzema del equipo, rumbo a Arabia Saudí. De hecho, el mismo rotativo expuso la inquietud en el club orquestado desde Catar por la coincidencia en el tiempo de la divulgación de la carta de la discordia y del ya mencionado vídeo de Florentino Pérez. A la par que la intención firme de salida del atacante: incluso se ha dicho que “nunca ha estado tan cerca de dejar la capital francesa como en estos momentos”.

La incertidumbre no sólo se había disparado por ciertas informaciones, sino también por un comunicado que Mbappé y su entorno difundieron a través de AFP. “Nunca discutí con el PSG la renovación de contrato”, se decía al inicio de la nota, tan escueta que quedaba sentenciada así: “La dirección del club, hace un año, fue informada el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no renovar y el único propósito de la carta era confirmar lo que ya se había dicho oralmente con anterioridad”.

El presidente del Real Madrid contestó a un joven que le preguntó si ficharía al francés.

El mensaje de Mbappé a través de Twitter supone un nuevo giro de guion que lleva a no saber qué más cabe esperar, porque el futbolista manifestó idéntico deseo días antes de que su continuidad en el PSG fuese puesta en entredicho durante las últimas horas. Parece que todo queda acallado ahora, aunque está visto que con este asunto, como ha quedado demostrado en un final de lunes y principio de martes frenéticos, nunca se puede dar nada por sentado.

Más si cabe cuando se ha contado, también por parte de L’Equipe, que el PSG está dispuesto a aceptar ofertas importantes por Mbappé. Posibilidad que tras el último tuit de su astro no se sabe a ciencia cierta si es real o no, pero que está encima de la mesa. Tantas cosas se han manifestado hasta el momento que habrá que esperar a que el asunto repose un poco para conocer qué es verdad y qué no en los mundos de Kylian.

