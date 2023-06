Desconcierto en el PSG con Mbappé: su decisión coincide con el vídeo viral de Florentino Pérez sobre su fichaje

Mbappé celebra un gol con el PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

El terremoto en el PSG estas últimas horas ha sido inevitable. Sólo podía darse una auténtica conmoción ante la carta en la que Kylian Mbappé reconoce abiertamente al club que no tiene intención de renovar su contrato y que será agente libre en 2024, adelantada por el diario francés L’Equipe. Una decisión que podría motivar la salida del estandarte del conjunto parisino este mismo verano, vía traspaso, puesto que de ninguna manera existe la intención de dejarle ir gratis. Lo cual vuelve a poner en el centro de todas las miradas, también, al Real Madrid.

El conjunto blanco no está en el disparadero tan sólo por el rumor puro y duro: desde el propio PSG vigilan con lupa al club de Concha Espina por lo que pueda ocurrir con Mbappé. Así lo apunta otro rotativo francés, Le Parisien, que expone que en las filas del equipo parisino se lamentan no sólo las formas de su killer, sino también que haya divulgado sus intenciones de cambiar de aires justo en este preciso momento: apenas unos días después de que en las redes corriese como la pólvora un vídeo en el que un aficionado preguntaba directamente al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por el fichaje de Mbappé.

El tono del mandamás de los blancos no pudo ser más optimista entonces. “Sí... Pero este año no”, reconoció Pérez al hincha que se lanzó a interrogarle por Mbappé, aunque estas palabras podrían perder vigencia según lo que pase en los próximos días y semanas. Lo que está claro es que el asombro predomina de forma generalizada en el PSG, que ha pasado de tener en teoría controlado el futuro de su máximo referente a la zozobra más absoluta en un abrir y cerrar de ojos.

¿Fichaje inminente por el Madrid?

El plantón de Mbappé al PSG y, por ende, a Catar, cambia por completo el escenario en torno a su figura. El Madrid le esperaba más de cara a 2024, pero todo puede cambiar ahora ante el deseo de salida del galo y la intención firme de su club de que no se vaya sin desembolso económico alguno.

“Estaré en París, todavía me queda un año de contrato”, llegó a exponer el que puede volver a ser el gran protagonista del mercado de fichajes futbolístico también este año. Sin embargo, lo afirmado en esta frase acaba de saltar por los aires: no está nada claro que vaya a cumplirse y los otros cocos del deporte rey, con el Madrid a la cabeza, quieren estar preparados para ir con todo a por Mbappé.

Mbappé celebra el título liguero del PSG (REUTERS/Pascal Rossignol)

En el PSG tampoco gusta en absoluto que las negociaciones para retener al jugador nunca estén exentas de sobresaltos. Si no hay gestos por parte de la estrella para que todo se suavice, no habrá más remedio que plantearse una salida antes de lo previsto. Una salida que, de producirse, puede generar un efecto dominó de dimensiones gigantescas en el mundo del fútbol. Todavía no ha empezado el período estival y, como ya empieza a ser tradición, Donatello asoma la cabeza.

