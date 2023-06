Mbappé vuelve a pronunciarse: “No dije que quería que me vendieran al Real Madrid o que quisiera irme”

Mbappé en un partido con el PSG (Reuters/Christian Hartmann)

Kylian Mbappé continúa en el centro de todas las miradas por las dudas que genera su continuidad en el PSG ahora mismo. El máximo referente del principal equipo de fútbol de París ha intentado apaciguar las aguas en las últimas horas, pero sigue sin estar nada claro cuánto tiempo le queda jugando en su ciudad. En pos de ratificar que sigue feliz allí, uno de los delanteros más sobresalientes del momento ha concedido una entrevista a La Gazzetta dello Sport para extenderse un poco más sobre el tema estrella en el deporte rey.

Por un lado, Mbappé asegura al rotativo italiano: “No dije que quería que me vendieran al Real Madrid o que quisiera irme, sólo que no activaré la opción del año adicional”. Por otro, también deja bien claro que no tiene intención de seguir en el campeón francés más allá de 2024, aunque con el matiz, a pesar de la rumorología imperante, de que no está a disgusto: “Con el PSG nunca se ha hablado de una renovación y estoy feliz de seguir un año más”.

Te puede interesar: Mbappé acalla los rumores

El campeón del mundo ya desmintió a Le Parisien, uno de los medios con más y mejor información sobre el PSG, a través de Twitter hace unas horas. Lo hizo porque el periódico galo expuso que Mbappé quiere irse este mismo verano al Madrid y que nunca ha estado tan cerca como ahora de dejar París. “MENTIRAS… Al mismo tiempo, cuanto más grande es, más pasa. Ya he dicho que seguiré la temporada que viene en el PSG, donde estoy muy contento”, fue el mensaje que escribió el futbolista.

El tuit de Mbappé para acallar los rumores.

Las declaraciones de Mbappé a La Gazzetta sobre su salida del PSG una vez finalice el actual contrato que le vincula al club orquestado desde Catar van en la misma línea del comunicado que difundió también este martes a través de AFP: “Nunca discutí con el PSG la renovación de contrato [...] La dirección del club, hace un año, fue informada el 15 de julio de 2022 de mi decisión de no renovar y el único propósito de la carta era confirmar lo que ya se había dicho oralmente con anterioridad”.

Te puede interesar: Mbappé confirma que quiere salir del PSG

Messi, el racismo y el Milan

En su conversación con el principal periódico deportivo transalpino, en el que expone sus “verdades” y reconoce “carencias” en el PSG, Mbappé se refiere, además, a uno de sus compañeros estelares hasta hace escasos días: Leo Messi. “Es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol”, le define, considerando que “nunca es una buena noticia” que alguien como el argentino se vaya de un equipo. De hecho, Mbappé asegura que Messi “no recibió el respeto que merecía en Francia”, no comprendiendo por qué puede haber gente “aliviada” por el hecho de que haya abandonado el PSG.

Cuestionado por el racismo en el fútbol, cree que los jugadores necesitan “comenzar a abandonar el campo” en el caso de que se produzcan incidentes de este tipo, ya que considera que “las quejas no son suficientes”. En este sentido, Mbappé tilda de “genial” la defensa de la Federación Brasileña a Vinicius después de la polémica de Mestalla.

Mbappé y Messi celebran un gol del PSG (REUTERS/Stephane Mahe)

Ya que conversaba con La Gazzetta, Mbappé dio sus condolencias en público por la muerte de Silvio Berlusconi y reconoció que el Milan, que él presidió, le genera un cariño “especial”, a raíz de que tuvo una niñera italiana con unos cuantos familiares rossoneri. “Gracias a ellos, yo también les animaba y veía muchos partidos”, ha contado en esta nueva charla para esclarecer un culebrón, el suyo, que todavía promete dar juego.

Seguir leyendo: