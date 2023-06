“Vamos a hablar claro”: así respondió Zapatero a Carlos Herrera sobre si un presidente debe hablar inglés

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, este lunes en COPE.

El inicio (político) de la semana estuvo marcado por la entrevista de Carlos Herrera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que dio lugar a numerosas reacciones. Sin duda, una de las respuestas más comentadas fue sobre ETA. El socialista reivindicó la labor de su ejecutivo para acabar definitivamente con la banda hace ya 12 años.

Te puede interesar: Sánchez aplaca el ruido interno por los cambios en las listas del 23-J y saca pecho de su gestión para arengar al PSOE

Pero Sumar, Irene Montero, Pedro Sánchez o el propio terrorismo no fueron los únicos temas que abordó Herrera con Zapatero en su entrevista en COPE. Una de las preguntas que tuvo que responder el expresidente fue su opinión sobre la importancia de saber inglés para ser un buen representante de España en los organismos internacionales; para defender los intereses del país en primera persona.

“¿Un presidente de gobierno debe saber hablar inglés?, ¿Invalida no saberlo para ejercer el cargo?”, le preguntó Herrera. Zapatero no habla inglés y durante su mandato tuvo que hacer uso de intérpretes para materializar las relaciones internacionales, tal y como reivindicó Alberto Núñez Feijóo en su comentada entrevista con Ana Rosa Quintana.

Sin embargo, el expresidente fue tajante: “Me parece este debate sorprendente porque he llegado a leer algún artículo en el que en el colmo de este apasionamiento que tenemos se decía que era mejor no hablar inglés. Pues mire, obviamente, no. Es mejor hablar inglés. ¿Eso invalida? No, pero sí es mejor saber. ¿Esto es objetivo? Creo que todos los españoles que me estén escuchando pueden decir que sí”.

🔊 ¿Un presidente de gobierno debe saber hablar inglés?



🗣️ ¿Invalida para ejercer el cargo?



🎧 El expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero responde y cuenta su experiencia en @herreraencopehttps://t.co/zctAyJFzw8 pic.twitter.com/YWKd3EW20Y — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) June 12, 2023

Sobre Irene Montero y Sumar

Más allá de las reacciones en las redes sociales a la pregunta de Herrera sobre la banda terrorista, el expresidente también tuvo tiempo para poner en valor la figura de la ministra de Igualdad tras su salida de la candidatura de Sumar. El socialista admitió que este escenario le recordaba mucho “a Bibiana Aído”, rememorando cómo la derecha atacó los avances que impulsó la primera ministra de Igualdad en nuestro país.

El expresidente reconoció la labor de Montero y admitió su buena opinión sobre su labor al frente del Ministerio. Herrera interrumpió a su invitado recordándole la labor de la ministra en materia legislativa, a lo que Zapatero apuntó que las leyes no las hacen ministros, sino los parlamentos. Por último, reconoció su buena sintonía con Montero sin dejar de poner en valor la figura de Yolanda Díaz y su capacidad para unir a todas las fuerzas de izquierdas bajo unas mismas siglas, algo que tildó de positivo.

Seguir leyendo: