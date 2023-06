Así ha sido el hackeo a Ibai Llanos: estafadores griegos de bitcoin, un vídeo en bucle de Elon Musk y un canal de Youtube vacío

Los domingos son un día productivo para Ibai Llanos. Sobre todo porque hay Kings League. Este fin de semana el rey español de Twitch se levantó en torno a las 9 de la mañana -madrugón espectacular para un streamer- y se llevó un sustito importante: no tenía acceso a su canal de Youtube en el que tiene 10,5 millones de suscriptores. Pronto se dio cuenta de que estaba sufriendo un ciberataque que, según ha explicado en su cuenta, ha pasado por varias fases. Y a cuál más extraña. Finalmente, después de más de 24 horas, todo ha vuelto a la normalidad y el influencer ha contado en un vídeo lo sucedido: los responsables de este hackeo han sido “unos griegos” que intentaban llevar a cabo una estafa con bitcoins fingiendo ser Elon Musk. Lo normal.

“Me han hackeado la cuenta de Youtube. Soy Ibai o mejor debería llamarme Tesla US porque, amigos y amigas, como muchos pudisteis ver, me hackearon mi cuenta de Youtube”. Así narra el streamer el suceso que le hizo pasar un domingo de infierno. Cuenta que nada más despertarse revisa sus redes sociales: qué tal ha ido su último vídeo en Twitter, quién es Trending Topic, quién ha dicho una barbaridad, un poquito de TikTok... “Era un día importante para mi canal de Youtube porque habíamos subido un vídeo que grabamos en la calle de cuántas fotos me piden en media hora”, relata. Pero esta grabación no pudo triunfar.

Cuenta de Ibai Llanos después del hackeo de unos griegos. (YOUTUBE)

La primera sorpresa del amigo íntimo de Gerard Pique fue comprobar que no estaba logueado en su cuenta de Youtube. Miró su móvil y vió un mensaje de su editor. “Oye Ibai, ¿has cambiado la contraseña?”, le preguntó. “No. ¿Qué ha pasado”, respondió. Y fue ahí cuando “comenzaron los temblores”. Ibai estaba tranquilo. No tenía acceso a su canal pero todos los vídeos parecían intactos. Pero a las once de la mañana se produjo un nuevo giro de guion: la cuenta pasó a llamarse Tesla US y a emitir en directo un vídeo de Elon Musk. “¡Madre de Dios y de mi vida qué domingo de mierda me espera!”, exclamó Ibai.

“¡Madre de Dios y de mi vida qué domingo de mierda me espera!

Aun así, le dio para bromear en Twitter. “Lo de que me hayas hackeado mi canal de Youtube es algo que me toca las pelotas, Elon Musk. Me has jodido el domingo, gilipollas”, escribió en tono irónico. Lo sorprendente es que para ser un domingo por la mañana, el dueño de Tesla fake consiguió hasta 3.700 espectadores, lo que le ha llevado pensar a Ibai que quizás debería trasladar sus directos a esta red social.

Los responsables del hackeo: unos griegos que estafan con bitcoins

“Me han hackeado unos griegos”, ha explicado el streamer en un nuevo vídeo publicado este lunes. “Ni tesla ni Elon Musk”, ha agregado. “Han hecho esto porque os han querido timar, amigos, para que tú te creas que Elon Musk es el verdadero Elon Mussk que está en streaming y de esta forma os intentan sacar dinero. Todo lo rapido que he podido he informado por Instagram, Twitter y sobre todo a Youtube para parar este directo. Ha durado muy poco, han sido 10 minutos”, ha narrado.

Hackeo a la cuenta de Ibai Llanos (Youtube)

De hecho, el editor de Ibai enseguida eliminó el directo. La cuenta aparecía vacía. Sin embargo, no cundió el pánico, ya que aunque te borren todos los vídeos de la cuenta, Youtube tiene una copia de seguridad. “Lo que pretendían es que os creyerais que este era Elon Musk de verdad, su canal de youtube de verdad y mediante este engaño os ponían URL para intentar estafar a la gente. Los hackers la verdad que no eran muy listos y se les olvido quitar el acceso a mi editor desde su cuenta privada. Por lo tanto, mi editor enseguida les tiró el directo”, ha comunicado.

Cuenta de Ibai Llanos de Youtube hackeada. (YOUTUBE)

Y aunque tardaron menos de una hora en solucionar este problema, Youtube recomendó al streamer no tocar nada en unas horas que, al final, fueron más de 24. “Les llevó todo el domingo, todo sea por la seguridad. Yo creo que era más porque era domingo”. Al otro lado del charco, los responsables de la compañía en California posiblemente disfrutaban de una barbacoa familiar. Ibai Llanos no era una prioridad para ellos.

En qué ha consistido la estafa

“Te invitan a un evento en el que si tu mandas bitcoin, te devuelven el doble, algo que espectacular. Evidentemente es una estafa. Te ponen transacciones fake para que te lo creas en directo, completamente inventadas para que veas que te estan devolviendo el doble”, ha contado Ibai.

Hackeao a la cuenta de Youtube Ibai Llanos. (YOUTUBE)

“Muy mala suerte. Me jodió bastante el domingo y el día. Mi equipo había puesto mucho esfuerzo el el video del as fotos en la calle, vídeo que se ha visto muy perjudicado”, ha concluido.

