¿Quién puede solicitar las pensiones no contributivas del Imserso?

En España, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) se encarga de gestionar y financiar las pensiones no contributivas (PNC) para todas aquellas personas que no tienen acceso al sistema de prestaciones contributivas de la Seguridad Social porque no han cotizado el tiempo mínimo que exige el organismo. Su funcionamiento es prácticamente similar y también se abonan de forma mensual a lo largo del año. Pero, ¿quién las puede solicitar?

Las pensiones no contributivas tienen como objetivo garantizar unos ingresos mínimos y una asistencia médica gratuita para todos los ciudadanos en situación de necesidad económica y social. Existen dos modalidades que se dirigen a dos grupos de personas claramente diferenciados. Por un lado, están los subsidios de jubilación y, por el otro, las ayudas de invalidez.

Los potenciales beneficiarios de estas prestaciones deben cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, es necesario que tengan al menos una residencia legal en España. Asimismo, deben demostrar que sus ingresos están por debajo de lo que dicta la ley. En 2023, esta barrera se fija en los 6.784,54 euros anuales. No obstante, si las rentas o beneficios personales están por debajo de dicha cifra pero las del núcleo familiar, en caso de tener convivientes, superan el límite, se deben analizar otras cuestiones.

Requisitos para cobrar por jubilación

Los anteriores aspectos son comunes a los dos tipos de pensiones no contributivas. Sin embargo, cada una de ellas tiene además una serie de particularidades. Para acceder a las pensiones no contributivas de jubilación es necesario tener 65 o más años y haber vivido durante al menos cinco en territorio español. De ese período, dos años deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha en la que se registre la solicitud del subsidio. La pensión no contributiva de jubilación media se ha quedado este año en los 488,71 euros.

Requisitos para cobrar por invalidez

Para acceder a la pensión no contributiva por invalidez hay que tener entre 18 y 65 años. De media, la prestación asciende hasta los 537,39 euros al mes. El Imserso asegura que esta alternativa “asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva”.

Entre ambas modalidades, un total de 437.911 personas reciben algún tipo de pensión no contributiva en España. Las cuantías son, como cabe esperar, más bajas que las que perciben los pensionistas que han cotizado los años correspondientes en la Seguridad Social.

