“Me están agobiando, no sé qué más hacer”: el desesperado pedido de Joana Sanz en medio del acoso que sufre desde la detención de Dani Alves

Joana Sanz estalló contra la prensa española

A pesar de haber anunciado públicamente su separación de Dani Alves en medio de las investigaciones que lo vinculan con un posible ataque sexual a una joven de 23 años en el baño de una discoteca en Barcelona, Joana Sanz vive uno de sus peores momentos mediáticos.

La modelo española estalló en su cuenta de Instagram y publicó un video haciendo un descargo acerca del acoso mediático que está padeciendo desde que se conoció el caso el pasado 20 de enero, fecha en la que el futbolista fue arrestado.

“Yo no sé qué más quieren de mí. Me están agobiando, no sé qué más hacer, cómo reaccionar, porque haga lo que haga esto no para. ¿Por qué tienen que esperarme afuera de mi casa? He dicho un montón de veces que no me gusta”, reprochó Sanz ante sus más de 981 mil seguidores.

“Me siento mal. Es muy psicópata que una persona haga guardia o te espere afuera de la puerta de tu casa. Esta vez han esperado un poco más arriba de mi casa, he intentado darme prisa para entrar y han venido corriendo”, explicó sorprendida. “¿Qué haces? ¿Por qué vienes corriendo? ¿Cómo quieres que reaccione? He tenido que cerrar la puerta prácticamente en frente de la cámara. ¿Qué querías, meterte también en mi casa?”, preguntó.

“Por favor, están traspasando los límites, esto no es periodismo”, sentenció Joana Sanz sobre la insistencia de los periodistas locales por obtener alguna declaración que pueda aportarles un detalle al día a día de la situación que está viviendo Dani Alves.

Desde que anunció su separación a través de una extensa carta que publicó en sus redes sociales, en la que aseguró que estaría a su lado pero de otra manera, la española sólo habla del tema a través de sus cuentas oficiales. Recientemente apuntó contra los críticos del brasileño y se encargó de desmentir una supuesta relación con un futbolista del PSG.

“Estoy cansada y disgustada con este tipo de mensajes o comentarios ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Porque hasta ahora, el único juicio que ha habido, es el juicio paralelo que le hicieron ustedes. No seré yo una más que lo condene. Dejemos de intoxicar un caso tan delicado con la opinión pública”, le respondió a uno de sus seguidores que le preguntó hasta cuando lo defendería.

Al mismo tiempo, negó un supuesto romance con el jugador Hakimi: “No entiendo el morbo turbio de este país. Vaya falta de respeto más grande están teniendo. Superan los límites continuamente con su maldad creativa. No lo conozco ni lo he visto en mi vida”.

