Xavi, sobre la posible vuelta de Messi al Barça: “He estado hablando con él y estoy expectante”

Xavi durante un partido de esta temporada con el Barça (REUTERS).

Xavi Hernández tomó la palabra en la rueda de prensa previa a la última jornada que disputará su equipo frente el Celta de Vigo. El partido, intrascendete para el cuadro azulgrana, está rodeado por el futuro de Leo Messi. Toda una incógnita desde que se confirmara su salida del PSG. Desde Arabia Saudí le tientan con una millonaria propuesta que el Barça desea combatir para traer de vuelta al Camp Nou a uno de los mejores futbolistas de la historia.

El técnico catalán, preguntado por la posible vuelta, se mostró encantado de que se llevara a cabo. “No estoy nervioso, estoy expectante porque he ido hablando con él y me haría especial ilusión. Allá donde ha ido, le han ido bien las cosas. Me haría ilusión, es una decisión más suya, más personal. Entendería cualquier escenario, pero como culé me gustaría mucho que volviera”.

Antes de esas declaraciones ya se había referido a Messi como una de las prioridades de cara al mercado de verano. “Las prioriades son claras. Me gustaría mucho que volviera Leo. Él lo sabe y ya he hablado de él. Depende de él. A parte de Leo, la prioridad es el pivote defensivo. Son dos prioridades del escenario ideal. Mejoraría el conjunto”, manifestó Xavi, que se desmarcó de cuándo podrá el club hacer una oferta formal y definitiva a Leo Messi: “Esto ya es un tema de Mateu y del presidente. Pero de fútbol hemos hablado con Leo. Nos puede ayudar muchísimo y más allá de eso no puedo avanzar mucho más”.

Messi y Xavi posan durante la previa al partido ante el Celta de Vigo en 2012 (AFP).

Inscripción en Champions

El estallido del caso Negreira llegó hasta la UEFA que aún sigue investigando al club catalán con la amenaza de sancionarle sin participar en competiciones europeas, sanción que complicaría la viabilidad del club. “No he hablado con los jugadores, porque a lo mejor no podemos fichar y no tengo que hablar con nadie. La situación no me permite actuar. Estamos en stand by. A la expectativa. Con la Champions estoy tranquilo, es lo que me transmite el club, el presidente, Mateu... mi responsabilidad es ser entrenador, saber si podemos hacer incorporaciones, si hay que desprenderse de algún futbolista, cuáles son los objetivos... pero dependemos del fair play. Estoy más pendiente del fútbol que de todo lo extradeportivo. El club es optimista, pero no es definitivo. El presidente es muy optimista. Me transmite seguridad, confianza. No estoy intranquilo. Estoy a la expectativa”.

La sanción ahora mismo compromete la planificación deportiva del club que desconoce si podrá fichar y retener jugadores como Ansu Fati, futbolista que ha llegado a estar más fuera que dentro del club azulgrana. “Puedo decir muy poco de Ansu y de la planificación en general. No puedo avanzar nada, dependemos de la Liga y del Plan de Viabilidad. A partir de ahí, decidiremos las cosas”.

