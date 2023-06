Ancelotti, sobre Benzema: “No tenemos dudas, le queda un año de contrato”

Carlo Ancelotti durante una rueda de prensa (REUTERS).

Carlo Ancelotti tomó la palabra en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu. Esta vez no estuvo marcada por el racismo sufrido por Vinicius en Mestalla, sino por el futuro de Karim Benzema en el Real Madrid. Tal y como ya contó Infobae España, el jugador recibió la semana pasada una millonaria oferta procedente de Arabia Saudí que decidió valorar seriamente, así se lo trasladó a Florentino Pérez. Sin embargo, tras recibir el premio Marca Leyenda, decidió no aclarar su futuro y generó incertidumbre afirmando que “la realidad no está en internet”.

Ancelotti refrendó las declaraciones del delantero francés. “Tiene razón. Yo me manejo mal con la tecnología y la realidad es otra a la que se ve en internet”, afirmó antes de manifestar su tranquilidad ante la posible marcha del jugador a final de temporada. “No tenemos dudas, aún le queda un año de contrato. Está centrado y listo para jugar mañana. La plantilla de la próxima temporada, en general, será distinta, porque algunos acaba contrato, pero igualmente competitiva”.

El técnico italiano dio por segura la continuidad de Benzema y expresó su deseo de que se retire defendiendo la camiseta blanca. “En invierno dije que las leyendas del Madrid deben retirarse en el club. Lo mantengo, creo que es el pensamiento del madridismo y del club. Los jugadores pueden tener otras mentalidades, como tener carreras más largas, jugar más... pero mantengo mi idea. Y pienso que eso también lo piensa la afición. Benzema aún tiene contrato y aquí no tenemos dudas con él”, volvió a repetir Carlo Ancelotti.

Benzema durante el partido de vuelta de semifinales de Champions ante el Manchester City (REUTERS).

La situación de Nacho y Ceballos

Pese a ganar Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y Copa del Rey, la distancia en Liga con el Barcelona y la eliminación en semifinales ante el Manchester City hicieron temblar el puesto de Ancelotti. Sin embargo, Florentino Pérez le reafirmó en el cargo y el italiano ya piensa en la siguiente temporada. “Ha sido una temporada muy larga y complicada. He dado todo lo que podía dar. Seguro que el año que viene lo voy a hacer mejor. A veces cuesta poner nota a uno mismo, pero creo que es positiva”.

Además de Benzema, el Real Mdrid también debe afrontar las posibles salidas de Nacho y Ceballos, ambos, al igual que el francés, acaban contrato el próximo 30 de junio. “Los dos conocen muy bien lo que pensamos. Tienen todo muy claro y están esperando al final de la temporada para decidir. Todo está en sus manos. Algunos han tenido poco protagonismo. Claro que es lógico que no estén contentos. Pero en este trabajo es imposible tener contentos a todos. Debemos aguantar esa sensación, entendiéndola, pero aguantarla. Algunos ha jugado muy poco y le pido disculpas”.

