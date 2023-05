Florentino Pérez señala a los árbitros por el caso Vinicius: “Hay que cambiar la estructura”

Florentino Pérez acude a la comida de directivas antes del partido de semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha roto su silencio para hablar sobre el caso Vinicius. Lo ha hecho durante el acto de homenaje de la Comunidad de Madrid al equipo blanco por la conquista de su undécima Euroliga. “Lo ocurrido es realmente muy grave, con el agravante de que no es la primera vez que sucede. La sociedad no se merece lo que está pasando y quiero dejar claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores”, expresó Florentino Pérez.

El presidente blanco pide que el estamento arbitral cambie para que los que sufran las consecuencias sean quienes los cometen. “Es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país para que nunca se pueda hacer responsable del delito al que lo sufre, como está ocurriendo ahora. El deporte es un punto de encuentro, de valores”, manifestó Florentino, que tuvo el apoyo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida: “No podemos tolerar insinuaciones sobre conductas que motiven comportamientos racistas. Una institución como el Madrid no lo puede tolerar”.

“Hay que defender a los futbolistas que dan espectáculo”

No es la primera vez en la que Florentino Pérez comparece públicamente para pedir respeto a Vinicius. De hecho, en menos de 20 días ya ha realizado dos comparecencias con el mismo objetivo. Aún tienen cabida sus palabras tras la consecución de la Copa del Rey ante Osasuna en La Cartuja. “Vinícius en su puesto es el mejor jugador del mundo. Cada vez que tiene el balón, todo el mundo se para a ver qué hace. Es difícil pararle y los que le defienden cometen muchas faltas. Hay que defender a los futbolistas que dan espectáculo y hacen el fútbol más bonito”.

Vinicius señala al aficionado que le insultó desde la grada durante el partido en Mestalla ante el Valencia.

Las primeras medidas tras los incidentes racistas ya se han llevado a cabo. Después de investigar y revisar las imágenes, el Valencia expulsará para siempre del estadio a los aficionados que dedicaron insultos racistas a Vinícius durante el partido ante el Real Madrid. Antes de que el Valencia hiciera pública su medida, el Real Madrid ya había comunicado sus pasos a seguir. El club madrileño acudió a la Fiscalía General del Estado como acusación particular tras presentar una denuncia contra los delitos de ocio y discriminación.

El Real Madrid denuncia pasividad en la Federación

Las palabras de Florentino Pérez van en la línea del segundo comunicado que sacó el lunes el club blanco, en el que lamentó la pasividad por parte de la Federación. “Nos sorprenden las declaraciones del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, porque siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo”, apuntaba la nota.

Además de las declaraciones, Florentino Pérez mantuvo el lunes una reunión con el propio futbolista para transmitirle el apoyo total por parte del club e informarle de las medidas que realizarán para garantizar su defensa. El Real Madrid peleará hasta el final por defender a su jugador, pero su presidente también apunta al estamento arbitral.

