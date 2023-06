Requisitos para cobrar una herencia en dinero en efectivo

Cómo hacer un testamento anticipado, según Sunarp. (Andina)

Pese a que no ocurre de manera habitual, lo cierto es que si es posible recibir una herencia con dinero en efectivo. Es importante saber que, pese a recibir la cuantía ‘contante y sonante’, esta no está exenta de obligaciones fiscales, por lo que aparte de pagar el impuesto de sucesiones y donaciones, habrá que tributar el dinero por IRPF en la declaración de la renta.

Lo primero a tener en cuenta es que recibir una herencia es una acción sujeta al conocido como Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Este impuesto deberá ser presentado a la Agencia Tributaria en el plazo de 6 meses, a contar desde la fecha en que se haya producido el fallecimiento que da lugar a la herencia. Hay, por tanto, tiempo suficiente para asesorarse sobre los distintos tipos que este impuesto supone en cada comunidad autónoma.

El pago de este impuesto implica además que el incremento de patrimonio que haya podido acarrear recibir la herencia queda liquidado a través de esta figura. Así pues, al recibir una herencia de parte de un familiar, no habría que incluirla directamente en la declaración de la Renta. Pero, como siempre en este tipo de asuntos, hay aún algunos detalles a los que prestar atención. Se trata de no declarar los bienes obtenidos por la herencia en la declaración de la renta, pero sí que hay obligación de declarar las rentas producidas por estos bienes.

Si se ha heredado dinero en efectivo o una cuenta corriente no debería declarar el efectivo recibido, pero sí los intereses generados o cualquier rentabilidad obtenida con ese dinero desde el momento en que pasa a ser posesión del heredero. De modo que, generalmente, no se debe declarar lo recibido en herencia en la Declaración de la Renta, pero sí se deberán declarar las cantidades obtenidas a través del uso de esa herencia una vez recibida, según la asesoría Mation.

Donaciones en efectivo

Se entiende por donación una acción libre en la que una persona le cede a otra un bien de forma voluntaria. Se trata de obsequios o de actos de ayuda; algo que resulta muy común en el caso de los padres que donan a sus hijos bienes o dinero en efectivo. Aunque se trata de operaciones realizadas con la mejor de las intenciones, no siempre resulta sencillo hacerlas. Las donaciones están sujetas a ciertos requisitos para que no se consideren acciones no lícitas desde el punto de vista fiscal.

Las donaciones se verán afectadas por el consiguiente Impuesto de Sucesiones y Donaciones. La cantidad que se deba pagar en este concepto va a depender del tipo de donación que se realice. En el caso de que la donación se trate de dinero efectivo, claramente el donante no estará obligado a asumir este gravamen económico, puesto que la cantidad donada ya que no constará en su patrimonio. El impuesto que corresponda debería ser asumido por el donatario, quien debe regularizarlo en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la donación.

