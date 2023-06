Mourinho estalla contra el árbitro del Sevilla-Roma en el parking tras la final: “¡Eres una p... vergüenza!”

Momento en el que José Mourinho increpa a Anthony Taylor tras el Sevilla-Roma.

El Sevilla hizo historia este miércoles conquistando su séptima Liga Europa, esta vez ante la Roma de José Mourinho. El equipo español se impuso en la tanda de penaltis (4-1) tras el 1-1 de los primeros 90 minutos y la prórroga. Mourinho no quedó contento y a nadie le sorprenderá que ya en rueda de prensa señaló al árbitro (el británico Anthony Taylor) como responsable de la derrota: “Parecía español. Nos vamos a casa muertos por una injusticia”. Pero la cosa no acaba ahí.

“La influencia de los árbitros en nuestros partidos es una cosa a la que ya estamos acostumbrados, pero en una final europea no me lo esperaba. (...) Basta con ver la boca de Ibáñez y se entiende todo, con ver a Lamela que ha tirado un penalti y que tenía que haber sido expulsado; basta con ver que el equipo que jugó mejor en el primer tiempo es el que ha terminado con tres amarillas. Pellegrini se cae y es amarilla, Ocampos simula y no hay amarilla...”, lamentó ‘Mou’.

Te puede interesar: El Sevilla gana su séptima Europa League tras derrotar a la Roma en los penaltis

Pero no fue en la sala de prensa sino el parking del Puskas Arena de Budapest, donde se disputó el encuentro, donde dio la cara el Mourinho más encendido e insultante: “¡Eres una puta vergüenza!”, le dijo en repetidas ocasiones a Taylor, en una secuencia de más de un minuto captada por las cámaras de televisión.

Jose Mourinho to Anthony Taylor after the game last night: “You’re a f**king disgrace!!!”



🎥@tvdellosportpic.twitter.com/SJx7WWqAsA — Football Talk (@FootballTalkHQ) June 1, 2023

“No puedo decir que me quedo”

El entrenador está en las quinielas de varios equipos, entre ellos el PSG, y a tenor de sus palabras no seguirá en la Roma: “No puedo decir objetivamente que me quedo”. “Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo, que lamentablemente no puedo estar en el banquillo. Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma”, dijo al término del encuentro, nada más perder la final.

“Tengo que pelear por estos chicos y no puedo decir objetivamente que me quedo. Dije hace unos meses que si tenía contacto con un club se lo diría a los propietarios, no haría nada en secreto. Hablé con el club en diciembre cuando Portugal estaba allí. De momento no he hablado con nadie porque no hay ningún equipo. Tengo un año más de contrato con la Roma, la situación es esta”, declaró a Sky Sport Italia.

‘Mou’ estaba visiblemente tocado, como todo el conjunto ‘giallorosso’, que llegó a Budapest con la ilusión de levantar el segundo trofeo europeo consecutivo: “Se lo he dicho a los jugadores al final del partido, con ellos hablo siempre de manera honesta. He ganado cinco finales antes que esta y no me voy a casa menos orgulloso esta vez que en las otras cinco que he ganado. Muy orgulloso de los chicos”.

“Se lo he dicho también antes -continuó el portugués ante la prensa-. O salimos de aquí con la copa o salimos muertos. Y salimos muertos. Los jugadores están muertos de cansancio, yo también, física y psicológicamente. Ha sido una final durísima, creo que hemos jugado casi 150 minutos porque los descuentos han sido increíbles”.

Seguir leyendo: