Chanel "cumple un sueño" al cantar el tema principal de "Pinocho"

Madrid, 6 sep. Después de triunfar con su "SloMo", la hispano-cubana Chanel Terrero "cumple un sueño" al ser elegida por Disney para interpretar el conocido tema "La estrella azul", en su versión doblada al español, de la nueva película de acción real "Pinocho", que llega a Disney + este viernes.

"Me puse a gritar como loca cuando supe la noticia. A mí me encanta todo lo que sea Disney desde pequeña, soy súper fan, o sea que imagínate (...). Además, me llamaron justo el día antes de mi cumpleaños y fue un regalazo", confiesa en una entrevista con EFE.

La nueva versión del segundo largometraje que Walt Disney estrenó en 1940, tras el éxito de "Blancanieves y los siete enanitos", estará dirigida por Robert Zemeckis. Tom Hanks capitaneará el reparto en la piel de Gepetto y estará rodeado de intérpretes como Joseph Gordon-Levitt o Cynthia Erivo en el papel del Hada Madrina.

La adaptación, además de respetar los diseños de Pinocho o Pepito Grillo, también conservará las canciones del film original.

Como no podía ser de otra manera, en el filme sonará la mítica "Wish Upon a Star" ("La estrella azul"), tema imperecedero compuesto por Leigh Harline y Ned Washington, que pasó a convertirse en la sintonía oficial de The Walt Disney Company. La encargada de cantarla en su versión original será la propia Erivo.

Por su parte, Chanel reconoce que, aunque le pareció "un reto brutal" lo cogió con "muchas ganas y respeto": "A la hora de trabajar la canción todo fluyó muchísimo, me sentí súper bien, fue un rodaje muy bueno, y le puse tantas ganas que en un día ya la teníamos acabada". Añade que es una canción que le toca "la niña que lleva dentro".

No es la primera vez que Chanel trabaja para Disney, puesto que ya había participado en el musical de "El Rey León", pero nunca antes había doblado una voz o cantado un tema. Ha salido "tan encantada" de la experiencia que espera poder repetir pronto.

"Mira, ojalá, y que pase con 'La Sirenita', mi película favorita de pequeña, así que, todo puede suceder. Y como dice esta canción: 'si es muy grande tu ilusión/pídela de corazón', veremos a ver…", comenta riendo. Y puede que exista una posibilidad, ya que la película protagonizada por Javier Bardem en el papel de Tritón y Halle Bailey en el de Ariel está en posproducción.

Después de conseguir un tercer puesto en el Festival de Eurovisión con sabor a primera posición, Chanel ha estado trabajando duramente en sus proyectos, desplazándose a Miami (EE. UU.) en varias ocasiones y pasándose horas en el estudio para preparar el que será su primer álbum y del que todavía no puede desvelar muchas cosas.

"Solo puedo decir que va a ser increíble de verdad", señala entre risas guardándose todos los detalles de lo que vendrá en esta nueva etapa.

Tal es el esfuerzo y el ímpetu que la artista está poniendo en este disco, un proceso largo que implica buscar temas, sonidos nuevos y trabajar en ellos, que tuvo que dar un paso atrás y retirarse del espectáculo musical "Malinche", dirigido por Nacho Cano, cuyo estreno será el próximo 15 de septiembre en Madrid.

En su lugar, será la actriz y cantante mexicana Andrea Bayardo la que llevará el peso de la obra. EFE

