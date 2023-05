Esto es lo que hacía Carla Vigo, sobrina de la reina Letizia, mientras se celebraba la confirmación de la infanta Sofía

Carla Vigo, en una fotografía de archivo. (Europa Press)

La infanta Sofía recibía este jueves 25 de mayo su sacramento de confirmación arropada por su familia. Sus padres, los reyes Felipe y Letizia, estuvieron junto a ella en este día especial. Tampoco faltaron sus abuelos maternos, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz, así como su abuela paterna, la reina emérita Sofía de Grecia, quien llegaba a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Madrid, de la mano de la princesa Leonor. Sin embargo, ninguno de los primos de la infanta asistió al evento y ahora se ha desvelado el motivo de la ausencia de Carla Vigo, sobrina de la reina.

La joven, hija de la fallecida Erika Ortiz, reside en la capital y le habría resultado más fácil acudir a la ceremonia que a su primo Felipe de Marichalar, quien se ha mudado a Abu Dabi, o que a los hijos de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, que viven fuera de Madrid. No obstante, el 25 de mayo fue un día normal en la vida de Carla, que no dejó sus rutinas para estar junto a sus dos primas y a su tía.

Según han revelado a Informalia fuentes del entorno de la influencer, el día de la confirmación de Sofía acudió a su cita habitual con su terapeuta. Además, tuvo que cumplir con sus compromisos laborales. Y es que, según apuntan los citados testimonios, Carla trabaja como animadora en cumpleaños y celebraciones infantiles para costearse los gastos de su vida en la capital, donde comparte piso con varios amigos.

La reina Sofía, la infanta Sofía, el rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor, Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz posan a su llegada a la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Aravaca con motivo de la confirmación de la Infanta. (Europa Press)

Así, una vez más, no se ha podido producir la esperada imagen de Carla Vigo junto a su familia materna. Y es que son contadas las ocasiones en las que se ha visto a la hija de Erika junto a sus familiares. De hecho, la última fotografía que existe de la joven con su tía Letizia se produjo en la boda de los entonces príncipes de Asturias, cuando Carla apenas tenía cuatro años.

La tristeza de Carla

Carla Vigo acostumbra a volcar sus sentimientos en sus redes sociales. La joven, que a los siete años sufrió el traumático golpe de la pérdida de su madre, ha expresado en numerosas ocasiones su tristeza. De hecho, La Razón desvelaba que está en tratamiento por una depresión de la que sigue recuperándose.

Hace unas semanas, la influencer preocupaba a sus miles de seguidores al publicar en su perfil de Instagram una alarmante frase: “Es sólo un poco más, sólo un poco más. Porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será mi hogar”, escribía.

Tras el revuelo generado, la propia Carla quiso aclarar el significado de aquel misterioso mensaje. “No me pasa nada, es simplemente una canción que me ha gustado mucho y la he puesto. Calma, por favor”, publicaba para tranquilizar a su entorno.

Desde el pasado mes de marzo, la sobrina de la reina Letizia ha intentado apartarse de las redes tras ser ingresada en un hospital por un episodio de bulimia. Tal y como ella misma explicó, padece este trastorno de la conducta alimentaria y desde su ingreso se encuentra en tratamiento psiquiátrico, aunque ahora asegura encontrarse “bien, dentro de lo que cabe”.

