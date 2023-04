El alegato de Jorge Javier Vázquez en defensa de ‘Sálvame’: “Esta televisión es transgresión, lo demás es aburrimiento”

Jorge Javier Vázquez, durante el especial aniversario de 'Sálvame'. (MEDIASET)

Jorge Javier Vázquez ha pronunciado uno de sus vehementes discursos este jueves en ‘Sálvame’ para defender el tipo de televisión que el programa lleva haciendo 14 años. Aprovechando el especial que el programa de Telecinco emitía por su aniversario, dedicado a homenajear la figura de Mila Ximénez, el presentador quiso reivindicar la esencia del formato y la personalidad de su amiga, fallecida hace casi dos años.

Al hablar de la relación de amor-odio que Mila tenía con su trabajo en el programa, Jorge Javier pronunciaba el siguiente alegato: “Me da mucho gusto ver a una persona a la que se le nota que el trabajo en el que a veces pasaba ratos regulares e incluso malos, pero se lo pasaba tan bien...”.

El catalán proseguía alabando el importante papel que la colaboradora jugó en el programa: “Lo que comunica esta señora en un plató, muy poca gente lo comunica”. “Tú ves ahora la tele y hay veces que digo: ¡Pero vamos a ver! ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? ¿Animales muertos? A esta señora la veía y era como un bisonte”, espetaba.

Con su habitual tono crítico, Jorge Javier analizó la situación actual de la televisión en lo que se podría interpretar como una crítica velada al cambio de modelo en Telecinco. “Estamos viviendo una época adormecidos. Despertemos y seamos como Mila Ximénez. ¡Luchemos!”.

Sobre el juego televisivo que Mila daba junto a Kiko Matamoros y Kiko Hernández en el denominado ‘eje del mal’, el presentador expresaba: “Me parece maravilloso que en un programa de televisión de entretenimiento exista algo como el ‘eje del mal’”. Y añadía: “Esta televisión es transgresión, es meter la pata, equivocarse, que todos ustedes alguna vez se revuelvan en sus asientos incómodos, pero que también, al siguiente día, nos quieran y se rían con nosotros”.

“Lo demás es aburrimiento”, zanjaba el de Badalona. “Podemos vivir de la renta, pero o arriesgamos y metemos la pata, o nada. Yo quiero ser como Mila, un ser vivo en televisión”.

El emotivo recuerdo a Mila Ximénez

Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez, en un montaje de 'Sálvame'. (MEDIASET)

En sus años trabajando junto a Mila Ximénez, Jorge Javier entabló una estrecha amistad con ella, por lo que no es de extrañar que haya sido el encargado de presentar el especial dedicado a la colaboradora y que, además, se haya abierto en canal ante los espectadores para recordar el estrecho vínculo que tenían.

Emocionado, el catalán aseguraba haber vivido junto a Mila los años más importantes de su carrera profesional. “Y han ido parejos a los suyos”, agregaba. Además, el presentador acepta con resignación que esos momentos ya no podrán repetirse: “He sido muy feliz con Mila durante muchísimos años de mi vida que sé que no van a volver”.

“Lo que me queda es sentirme afortunado. Es muy difícil encontrarse a alguien en la vida con quien tengas tanta sintonía... yo con Mila he vivido los años más importantes de mi carrera profesional. No se van a volver a repetir”, añadió. “Personalmente, he vivido muchísimo momentos felices con ella. Con Paco [ex de Jorge Javier] formamos un triángulo maravilloso. La echo mucho de menos, no quiero seguir anclado ahí, pero lo más duro es que a veces me pasan cosas y no tengo a quién contárselo como a ella”, concluyó entre lágrimas.