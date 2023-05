La ‘cara B’ de Rosa López: la estrella ‘humilde’ que mintió para entrar en ‘Operación Triunfo’ y recibió dinero de sus fans para pagar las facturas

La cantante Rosa López en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Este 2023 se cumplen 22 años del estreno de Operación Triunfo, el programa que hizo famosos a una generación de cantantes que han marcado una época en la música y cuyos nombres siguen muy vigentes más de dos décadas después. Una de esas artistas es Rosa López, quien además de seguir dedicada a su gran pasión es una de las más cercanas.

Así lo ha demostrado en el programa de La Sexta El camino a casa, en el que junto a Albert Espinosa ha regresado al barrio de su infancia para recordar sus primeros años y, de paso, confesar una mentira que la llevaba acompañando muchos años. Según ha explicado, para hacer más sencilla su entrada en el concurso musical, decidió faltar a la verdad y armar un currículum que ocultara sus orígenes humildes. Con ello se olvidó y renegó del polígono Almanjáyar de Granada, donde pasó su infancia y de donde guarda grandes recuerdos.

Te puede interesar: Rosa López, confidencias con su novio Iñaki en un salón de belleza

“Muchas personas saben que cuando entré en Operación Triunfo ese currículum que puse no tenía nada que ver conmigo. Puse que era de Armilla, que hablaba en inglés, que tocaba el piano… Todo muy idílico”, ha contado a Albert Espinosa, explicando que si mintió fue “porque luché por mi sueño” y que todo lo hizo “por una buena causa”.

Rosa López y Albert Espinosa en un fotograma del programa 'El Camino a casa'.(La Sexta)

Esta es una parte más de la ‘cara b’ de Rosa López, esa que la aleja de esa imagen que se tiene de una estrella y que la hace destacar por esa humildad que tanto la caracteriza. Gracias a este alarde de sinceridad, la andaluza ha logrado acercarse aún más a sus seguidores, que de entre todas sus cualidades destacan esta cercanía que la hace única y que en más de una ocasión le ha hecho dar el salto a los titulares por una confesión personal. Así sucedió hace unos meses, cuando se abrió en canal para hablar sobre los altibajos que su carrera ha sufrido en los últimos años y que le han llegado a afectar en lo económico.

Te puede interesar: Rosa López responde: ¿Se ha casado en secreto?

De hecho, para poder mantenerse ha llegado a necesitar ayuda económica de sus fans. Así lo aseguró al medio Fórmula TV, al que contó: “Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Eso, realmente, parece que no, pero me ayuda muchísimo. No hay trabajo, no hay conciertos. Y, aunque tuviera trabajo, eso es una gran ayuda. A mí no me gusta hablar de dinero, me gusta hablar de valores, pero las facturas hay que pagarlas”.

Víctima de una estafa

Una de las cosas que más gustan de Rosa es que no tiene problemas para hablar de todo, incluso de esos episodios que le gustaría olvidar. Uno de ellos es el referido al premio que ganó por ser la ganadora de Operación Triunfo, un cheque de 90.000 euros, o como dice ella, “15 millones de las antiguas pesetas” que nunca llegó a tener en su poder.

Tal y como desveló en el año 2017 en el programa Hora Punta de TVE, estuvo seis años sin atender sus finanzas y, cuando quiso hacerlo, su padre le desveló la verdad. “Él me contó cómo estaba la situación y descubrimos que le habían estafado con el cheque del premio de OT”, relató la cantante, que quiso quitarle hierro al asunto y sentenció el tema diciendo que era algo que ya no le importaba.

Seguir leyendo: