Fernando Torres sobre su incidente con Arbeloa: “Admito mi error, pero a los míos los voy a defender siempre”

Fernando Torres dirige un entrenamiento del Juvenil A del Atlético de Madrid (Atlético de Madrid).

Fernando Torres, entrenador del primer juvenil del Atlético de Madrid, vivió el fin de semana un momento de máxima tensión con su homólogo en el Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Dos exjugadores, excompañeros en el Liverpool, que mantenían una aparente correcta relación hasta que todo saltó por los aires en el derbi correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Copa de Campeones juvenil. La tensión entre ambos banquillos fue palpable desde prácticamente el primer minuto del partido, en el que los rojiblancos tenían que remontar dos goles en contra.

Los pupilos de Fernando Torres lo consiguieron y fue entonces, con la eliminatoria igualada, cuando empezó el lío. Arbeloa y un integrante del cuerpo técnico rojiblanco se dedicaron todo tipo de lindezas hasta que en la prórroga llego el enfrentamiento entre los dos técnicos. Se encararon, Torres empujó al madridista y el árbitro terminó expulsándole. Para colmo, cuando el colchonero abandonaba el estadio, cayó en las provocaciones de la grada y se dirigió a un aficionado en tono desafiente: “Dímelo ahora ahí arriba, payaso”.

Torres, arrepentido por su reacción

La leyenda rojiblanca, que ha sido sancionado con un partido por el Comité de Competición, se ha pronunciado por primera vez sobre lo ocurrido en Valdebebas. Lo ha hecho en los medios oficiales del club, en los que ha reconocido que no actuó correctamente. “Veo las imágenes y no me gusta lo que veo. No me reconozco en ese tipo de situaciones y creo que no es mi manera habitual de actuar. Reconozco que me equivoqué en varias cosas. Fue un error entrar en las continuas provocaciones que veníamos teniendo desde partidos atrás. Especialmente porque dejo a mi equipo sin su entrenador en la prórroga y eso me impide estar ayudándoles hasta el final”, dijo el entrenador madrileño.

Torres, pese a la autocrítica, ha reivindicado también su papel en el banquillo, defiendo a sus jugadores. “Ni me representa ni me gusta verme así. No es lo que quiero transmitir a mis jugadores. Admito mi error, pero lo que tengo claro es que a los míos los voy a defender siempre. Contra todo y contra todos. Cuando veo situaciones que bajo mi punto de vista son injustas, voy al frente con los míos y los defiendo asumiendo las consecuencias”, ha expresado.

El partido quedó en un segundo plano

El ruido generado por los dos entrenadores centró todas las miradas y relegó el encuentro a un segundo plano. Y eso es lo que más ha molestado a Torres. “Lo que más pena me da es que no se hable del partido que se disputó y que todo esto haya ensuciado la eliminatoria. Admito el error, soy un entrenador joven que quiere aprender y me servirá para aprender en el futuro”, se ha lamentado el técnico antes de volver a defender a sus pupilos. “Todo lo ocurrido me ayudará, pero por los míos iré siempre hasta el final”, finalizó.

