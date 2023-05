Sánchez reprende a EH Bildu por la “equivocación” en las listas electorales: “Puede ser legal, pero desde luego no es decente”

El presidente recuerda al PP que ETA fue derrotada con un gobierno socialista, que los populares negociaron con la banda o su teoría sobre el 11-M.

La polémica por las listas electorales de EH Bildu vuelve a copar el debate político en plena campaña de los comicios del 28 de mayo. La contienda verbal por este motivo ha pisado este miércoles la moqueta del Congreso con Pedro Sánchez, Cuca Gamarra y Mertxe Aizpurua como protagonistas. El duelo del presidente del Gobierno con la portavoz del PP en la Cámara Baja ha sido una réplica del cara a cara bronco de este martes en el Senado, mientras que el turno con la representante de la coalición aberzale se ha saldado con una reprimenda del líder del Ejecutivo por la “equivocación” en la elección de los candidatos.

“Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas municipales para el próximo 28 de mayo. Puede ser legal lo que han hecho, pero desde luego no es decente”, ha comenzado Sánchez su réplica a la portavoz de EH Bildu en la Cámara Baja, una reflexión que ya hizo pública la semana pasada desde Washington durante su encuentro con Joe Biden. Aunque los siete exetarras condenados por delitos de Sánchez renunciaron este lunes a sus candidaturas, el presidente del Gobierno entiende que “lo que se tiene que pedir a esas personas que integran las listas municipales es, en primer lugar, un mensaje más rotundo y contundente de reparación, de perdón y de, por supuesto, reconciliación y de homenaje a las víctimas que sufrieron tanto dolor durante tantos años de actividad de la banda terrorista ETA”.

Dicho este mensaje, “para que conste en acta”, tal como ha explicado el presidente desde su escaño durante la última sesión de control al Gobierno antes de la próxima cita con las urnas, Pedro Sánchez ha respondido a la pregunta de Aizpurua sobre si el Ejecutivo de coalición mantendrá el actual escudo social y sus medidas. Al respecto, Sánchez se ha congratulado por el acuerdo salarial alcanzado entre los sindicatos y la patronal. Además de destacar las principales medidas económicas impulsadas hasta la fecha, así como de sus palancas (los fondos europeos y los decretos anticrisis), Sánchez ha aclarado su intención de traer nuevas medidas en junio, cuando venza el plazo del actual paquete anticrisis, “en función de la coyuntura”.

Te puede interesar: Otegi tras la renuncia de los siete exetarras de Bildu: “Aceptamos y aplaudimos la decisión al ser un gesto significativo e inequívoco”

En este sentido, ha emplazado a EH Bildu a apoyarlas cuando la norma con rango de ley se someta a su convalidación en el hemiciclo. “Espero que podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario y del resto de grupos de la Cámara”, ha sostenido el líder del Ejecutivo.

Las “verdades” sobre el PP y ETA

Previamente, en el debate mantenido con la número dos del PP, ETA y EH Bildu han monopolizado la intervención de Gamarra. El PP insiste en cuestionar los “pactos” entre el Gobierno y EH Bildu, que no son otros que el apoyo dado por la izquierda abertzale, junto a otras fuerzas progresistas, a las medidas y leyes de los de Pedro Sánchez. “No se equivoque, no tiene que ser tan duro conmigo, sino con la portavoz de Bildu ¿Va a romper con Bildu o con la decencia?”, se ha desquitado Gamarra después de que Sánchez echara mano de la hemeroteca para desmontar al PP.

Y es que, además de recordar que ETA no existe, el líder del Gobierno ha señalado que “fueron dos gobiernos socialistas quienes derrotaron a ETA, en Euskadi y Madrid” hace 12 años. “Y eso es lo que no asumen”, ha dicho para proseguir: “Cuando gobernaron este país, negociaron con ETA, acercaron a presos y excarcelaron a etarras cuando ETA estaba en activo”. Asimismo, ha reprochado al PP que, durante sus mandatos, también hubo exetarras que formaron parte de las listas electorales en 2015 y “no pusieron el grito en el cielo como hoy”. “Cuando no tienen argumentos, siempre vuelven al mismo argumento de ETA”, ha espetado en relación a las declaraciones “infames” de los dirigentes del PP en esta campaña, un nuevo periodo electoral en el que el motivo de la antigua banda terrorista sigue siendo un comodín para la derecha.