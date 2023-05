Bronco cara a cara en el Senado: Feijóo acusa a Sánchez de ser más generoso con los verdugos de Bildu que con las víctimas de ETA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes en el Senado. (Gabriel Luengas / Europa Press)

La tensión, la confrontación y el cruce de acusaciones han protagonizado el último cara a cara entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, antes de las elecciones del 28 de mayo. La presencia de 44 exetarras en las listas de EH Bildu ha copado la campaña electoral, un debate que se ha avivado a escasas horas del cara a cara en el Senado con la renuncia de siete de ellos, los condenados por delitos de sangre, a ser concejales de Bildu si salen elegidos en las urnas.

Feijóo no se ha hecho esperar y ha empleado sus primeras palabras en el Senado para exigir a Sánchez que rompa los pactos con Bildu tras enumerar las ocasiones en las que aseguró que no pactaría con ellos: “O rompe con Bildu o rompe con la decencia”, ha espetado.

“Ha sido más condescendiente con Bildu que con mi partido, ha sido más cruel con Bildu que con mi partido. Ha sido un presidente más generoso con los verdugos que con las víctimas”, ha lanzado Feijóo, que ha asegurado que si del “sanchismo hubiese dependido”, en el País Vasco habría “asesinos en las instituciones”.

Además de pedir a los de Otegi que formalicen en las próximas horas las renuncias de los 7 extarras ante la Junta Electoral Central, les ha instado a rectificar “de forma completa” con los restantes 37 condenados por terrorismo que van en sus listas. Al respecto, le ha preguntado al presidente del Gobierno si le parece bien que se vayan de las listas “los que apretaban el gatillo” pero se queden “quienes les daban las pistolas”.

“Sea valiente y acabe la frase: si lo de Bildu es incedente, tampoco es decente que pacte usted con ellos. Si lo indecente es legal, en sus manos está que no lo sea. Garantice que su pacto con Bildu se acabó. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo”, ha manifestado el líder de la oposición.

Las “seis verdades” de Sánchez contra el PP

El presidente del Gobierno no se ha quedado atrás en el intercambio de acusaciones y le ha dicho a Feijóo que su partido no puede soportar ni digerir que fuese un gobierno socialista “el que derrotó a ETA”. Ha recordado las negociaciones del PP con la banda terrorista estando en el Gobierno y les ha acusado de rebajarse “a la infamia” cuando el expresidente José María Aznar llamó a ETA “movimiento vasco de liberación nacional”.

También ha echado en cara a Feijóo el acercamiento de presos de ETA y las excarcelaciones por parte de los gobiernos del PP con “Miguel Ángel Blanco recién asesinado”: “El PP llegó a la bajeza de acusar a Zapatero de traicionar a los muertos y a Rubalcaba, que extirpó a ETA, le acusaron de ser colaborador de ETA con insinuaciones por el caso Faisán”.

“Quien quiera saber hasta dónde llega la falta de escrúpulos cada vez que se acercan las elecciones, solo tienen que recordar el 11, 12 y 13 de marzo del año 2004″, ha espetado Sánchez, lo que ha provocado el revuelo entre los senadores del PP. En este punto, el jefe del Ejecutivo les ha recordado que Aznar “mintió” y difamó a las víctimas de esta tragedia “por interés electoralista” y ha dicho que Feijóo parece decidido a “igualarlo” con su intervención de este martes: “Parecía que nadie podía superar esa infamia”.

El líder de la oposición no ha rebajado el tono y ha acusado al presidente de ser “sumiso” con Bildu, un partido para el que Sánchez es “una oportunidad”: “Bildu le ha demostrado esta mañana que le puede reventar la campaña electoral, por eso usted ha vuelto a ser más cruel con el PP que con Bildu”, ha replicado.

“Solo le ha faltado darle las gracias a sus asesinos por su generosísima propuesta”, ha espetado Feijóo, que ha intentado volver a poner al presidente entre las cuerdas reiterando su pregunta: ¿Va a romper los pactos con Bildu?

No ha obtenido respuesta por parte de Sánchez pero sí más “verdades”: “Han sido seis las verdades que he dicho, me faltan cuatro”, ha eludido el líder del Ejecutivo. El socialista ha sacado en su última intervención del cara a cara los “pactos con la ultraderecha y la estrategia del PP de pronosticar “el apocalipsis” cuando llegan las elecciones. Pero la última verdad ha sido la que ha provocado la agitación y el bullicio en la Cámara Alta. “Cuando en España ETA no es nada, para ustedes ETA es todo”, ha lanzado Sánchez.

