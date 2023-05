Podemos propone supermercados públicos para acabar con “el oligopolio alimentario” y su “capo” Roig

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. (Foto: EP/Dani Gago)

A pocos días de comenzar la campaña electoral, el partido liderado por Ione Belarra ha presentado su programa marco de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

En su plan electoral, que los morados califican de “sólido y exhaustivo”, se ensalza lo público como el escudo de la clases medias y trabajadoras, ya que a través de este se “puede proteger a las personas”.

Con el ideario de lo público de fondo, el programa de Podemos pasa por crear inmobiliarias públicas para lograr bajar los precios, tal y como anunció hace unas semanas la candidata de la formación a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto.

Además, la formación propone la creación de supermercados públicos que permitan bajar los precios en un contexto en el que la inflación se encuentra descontrolada. Hace meses, los morados ya propusieron topar los precios de los alimentos para que las grandes cadenas de supermercados no se sigan haciendo “de oro” mientras que las familias tienen que enfrentarse a una cesta de la compra que “no para de subir”.

Esta situación se produce, argumentan desde Podemos, porque las grandes cadenas “operan en situación de cuasi oligopolio, con un 40% de la cuota de mercado en manos de tan solo tres empresas”. “La existencia de operadores públicos lo suficientemente potentes como para competir de tú a tú con los grandes supermercados privados haría, en términos coloquiales, que se les acabase el chollo, pudiendo ofrecer precios más bajos a las familias y condiciones laborales más dignas a los trabajadores y trabajadoras, así como mejores precios a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos locales”, se lee en el plan.

En esta línea, Ione Belarra hizo referencia a esta propuesta el domingo, en un acto en Valencia, cargando contra el dueño de la empresa de supermercados Mercadona: “Necesitamos una empresa pública de supermercados que se llame ‘Precios justos’, que nos permita bajar los precios, proteger a los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos y que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario. En este país hay un oligopolio alimentario y el capo que está al frente es el señor Juan Roig”, afirmó la líder de Unidas Podemos.

Renta mínima y banca pública

En el mismo texto, la formación morada también propone una de sus históricas reivindicaciones: la creación de una renta mínima garantizada entre los 700 y los 1.400 euros a cada ciudadano desde el cumplimiento de la mayoría de edad, un importe que fluctuaría en función del número de miembros de cada unidad familiar. Podemos sostiene que siempre se podrá solicitar este complemento salarial cuando se ganen no más de 2.100 euros al mes durante los tres meses previos a la solicitud.

En materia de movilidad, la formación liderada por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 propone la gratuidad del transporte público universal, con el objetivo de crear una alternativa verde a la movilidad de los ciudadanos y cumplir su compromiso con la lucha contra el cambio climático.

La inmobiliaria y los supermercados públicos se unen a las propuestas de crear una banca pública o empresas farmacéuticas o de telecomunicaciones que dependan de los administraciones. Además de incluir, entre otras cuestiones, medidas para erradicar las violencias machistas.

La presentación del programa electoral llega en un momento electoralmente complicado en el que las encuestas no auguran unos buenos resultados para la formación. No obstante, en algunas plazas como Valencia son imprescindibles para la revalidación del gobierno de izquierdas encabezado por Ximo Puig. En Madrid, por su parte, si Podemos logra representación en la Asamblea de Madrid, Ayuso no lograría alcanzar la mayoría absoluta.

