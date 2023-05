Xabi Alonso, Unai Emery, Julen Lopetegui y Mendilibar: cuatro remedios vascos contra el descenso

Xabi Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen, Julen Lopetegui de los Wolves, Unai Emery del Aston Villa y José Luis Mendilibar del Sevilla (REUTERS Montaje: infobae).

Errores en la planificación durante el verano, desconexión con el vestuario, discrepancias con la directiva y dinámicas de malos resultados extendidas varias jornadas en el tiempo suelen ser los principales motivos para un cambio de entrenador con la temporada empezada. Especialmente este último. La inmediatez en la que vive instalada la actual sociedad ha llegado hasta los clubes de fútbol que cada vez pierden antes la paciencia con sus entrenadores. Pep Guardiola definió el actual trabajo de los entrenadores como “inexistente” ya que considera que “no hay tiempo para mejorar al equipo porque la rutina es partido, recuperación y otro partido. No hay espacio para más, esto va de sobrevivir”, aseguró.

Sobrevivir se ha convertido en la meta de cada técnico ya que los clubes responden al adagio de: es más fácil echar a una persona que a toda la plantilla. Aunque como todo en la vida, la parte negativa para unos -entrenadores cesados-, es positiva para otros -entrenadores contratados-. Bajo este segundo escenario emergen las figuras de Xabi Alonso, Unai Emery, Julen Lopetegui y José Luis Mendilibar. Cuatro técnicos que, además de tener en común la procedencia, el País Vasco, han llegado en mitad de la actual temporada a equipos peleando por el descenso y los tienen alejados de la zona de peligro.

Xabi Alonso, del descenso a pelear por un título europeo

La llegada de Xabi Alonso al Bay Arena fue algo inesperada. En su currículum sólo figuraba una única experiencia laboral en los banquillos con el filial de la Real Sociedad. Fructífera, sí, pero no dejaba de ser un filial y la Segunda División. Su apuesta fue arriesgada, tomó las riendas de un Leverkusen en horas bajas que se encontraba hundido en la Bundesliga -sumaba cinco puntos en ocho jornadas- y con los puestos europeos a diez puntos. El reto no atemorizó al técnico vasco y así lo transmitió desde el primer día: “Siento que puedo mejorar al equipo”, aseguró durante sus primeros días como técnico aspirina.

Xabi Alonso da indicaciones durante el partido de ida de octavos de final de Europa League ante el Ferencvaros (REUTERS/Wolfgang Rattay).

Y vaya si lo ha mejorado. En seis meses ha pasado de pelear por la salvación a situarse en puestos europeos y a seis puntos de la zona Champions. Paralelamente, el Leverkusen de Xabi Alonso ha ido destapándose en Europa. En la presente edición de la Copa de Europa, salvó los muebles quedando tercero de grupo por delante del Atlético de Madrid y cayendo a una Europa League que está a tres partidos de ganar. La clave ha sido mejorar los cimientos de su bloque. Ha potenciado una defensa que, bajo el esquema del 3-5-2, se siente muy cómoda con Tapsoba, Tah y Odilon como centrales y Frimpong e Hincapié como carrileros con largo recorrido, lo que permite ejercer una fuerte presión al rival.

Unai Emery obra el milagro en Birmingham

A mediados del pasado mes de octubre, Unai Emery decidió poner fin de manera unilateral a su exitosa etapa como entrenador del Villarreal. Se marchó tras haber conseguido el primer título de la historia del club -Europa League 2021- y llegar a semifinales de Champions el año siguiente. Logros que generaron interés desde la Premier. Primero desde Newcastle, oferta que Emery rechazó, y más tarde la del Aston Villa que terminó aceptando. Decimosexto clasificado y un punto por encima del descenso, eso fue lo que se encontró el técnico vasco tras aterrizar en Birmingham.

Unai Emery durante el partido del Aston Villa frente el Fulham (REUTERS/Molly Darlington).

Seis meses después, tiene a los villanos luchando por Europa. Desde su llegada únicamente Arsenal y Manchester City, equipos que pelean por el título, han sumado más puntos que el Aston Villa de Emery. Encadenan diez partidos consecutivos sin conocer la derrota gracias, entre otros motivos, a la explosión goleadora de Watkins, la máquina goleadora diseñada por Unai. El punta inglés acumula 14 tantos en Premier de los cuales trece los ha marcado desde que Emery se hiciera cargo del equipo. A ritmo de sus goles, la afición villana desea volver a viajar por el viejo continente, algo que no hace desde hace más de una década.

Súper Julen Lopetegui

El “We’ve got Super Lopetegui. Wolves are staying in the Premier League” se lleva escuchando en el Molineux Stadium durante los últimos cuatro meses. Los aficionados disfrutan lo que los resultados marcan: se encuentran en la zona media de la tabla alejados de los puestos de descenso. Esos que habitaron durante la primera parte del curso hasta tal punto de situarse colistas. Bajo esa tesitura, Julen Lopetegui asumió las riendas de un equipo cuyo rumbo iba a la deriva hasta que lo enderezó el extécnico sevillista.

Lo consiguió tras dotar a los Wolves de registros que ya son sus señas de identidad. Redujo espacios juntando las líneas del centro del campo y la defensa, formó un bloque compacto, competitivo en cada jugada y capaz de salir veloz al contragolpe. Bajo este libro de estilo, Julen Lopetegui ha llevado la tranquilidad a las gradas de un Molineux que le califica como Súper.

Mendilibar, el triunfo de la sencillez en Nervión

“No pido cosas raras, la sencillez es para mí una de las cosas más importantes de este deporte”, reconoce un entrenador sin extravagancias que ha espantado los fantasmas del descenso en el Sánchez-Pizjuán. A Mendilibar le ha bastado con seis partidos para transformar la tristeza en alegría. Llegó a un equipo cuyo banquillo era uno de los más calientes LaLiga. Lopetegui y Sampaoli fueron los últimos en comprobar su elevada temperatura.

Sin embargo, Mendilibar ha sabido lidiar con la presión. Desde su llegada el Sevilla se mantiene invicto y, además de conseguir tranquilidad en Liga -se encuentra en mitad de tabla- , está a sólo tres partidos de conseguir una nueva Europa League. Mendilibar ha revertido la situación 180 grados, igual que lo han hecho Xabi Alonso, Unai Emery y Julen Lopetegui con Bayer Leverkusen, Aston Villas y Wolves respectivamente. Cuatro técnicos vascos que tienen la receta perfecta para evitar el descenso.