Mendilibar, el triunfo de la “sencillez” en Sevilla: de estar sin equipo a lograr la séptima semifinal europea en Nervión

Mendilibar en el banquillo sevillista durante el partido de vuelta de cuartos de final ante el Manchester United (Reuters/Paul Childs)

Si tuviéramos que buscar en el diccionario una palabra para describir el fútbol, probablemente la mayoría concidiremos en imprevisible como adjetivo del deporte rey. Lo que tiene de tópico, lo tiene de cierto. El último ejemplo de su impredecibilidad tiene a José Luis Mendilibar como protagonista. El técnico vasco se encontraba sin equipo tras su última experiencia con el Alavés en Segunda División cuando recibió la llamada de uno de los clubes más importantes de España, el Sevilla. Su reto, aquí viene el segundo capítulo de imprevisibildad, era conseguir la salvación. Objetivo muy lejano de las aspiraciones sevillistas, pero ya saben, el fútbol es imprevisible.

Como lo es la transformación sufrida por el conjunto hispalense desde la llegada de Mendilibar. Hubo quienes pensaron que su elección fue una muestra de la desesperación instalada en el club, pero el vasco se ha encargado de disipar toda duda a base de trabajo y resultados. El último anoche, con el Manchester United como damnificado. Los de Ten Hag sucumbieron ante la presión alta, velocidad, eficacia y un Sánchez-Pizjuán entregado que llevó en volandas a su equipo hacia una nueva semifinal de Europa League, la séptima de la historia sevillista.

Debut inmejorable en Europa

Tras empatar en Old Trafford y endosarle un 3-0 al Manchester en la vuelta, cualquiera podría llegar a pensar que a Mendilibar le sobra experiencia y tiró de oficio para superar la eliminatoria. Y sí, estaría en lo cierto, porque veteranía y conocimiento posee a raudales, pero no en el marco europeo. El cruce con los diablos rojos ha significado su debut en competiciones europeas: “No había vivido una eliminatoria de este tipo. En Mánchester el empate a dos nos reforzó, sin jugar bien ante un gran club conseguimos empatar y en la vuelta los jugadores se lo han creído y la afición ha estado excepcional. Le hemos ganado bien al United”, aseguró en la rueda de prensa posterior al choque.

Mendilibar da indicaciones durante el partido de vuelta de cuartos de final ante el Manchester United (Reuters/Paul Childs).

“No he vivido un partido así, tengo que aprender de ellos” afirmaba en la previa un Mendilibar que se convirtió en el mejor aprendiz posible. Con el billete a semifinales, séptimas del Sevilla en Europa League, el club hispalense ha superado 30 de las últimas 32 eliminatorias disputadas en su competición. La que domina con seis títulos, récord absoluto del torneo. Superioridad que tiene paralelismo con la del Real Madrid en Champions, aunque Casemiro considera que todavía no se puede hablar de dicha comparación: “¿Aún le faltan siete títulos, verdad? No, ocho. Le quedan ocho para llegar al Madrid”, zanjó el futbolista del Manchester United.

Lavado de cara y... ¿Renovación?

El rendimiento sevillista es otro desde el desembarco de José Luis Mendilibar. En sus cinco partidos como técnico hispalense no ha conocido la derrota y ha conseguido que los mismos jugadores que estuvieron durante meses coqueteando con el descenso, compitan ante cualquier rival. Llogro cuya receta reside en la sencillez: “No pido cosas raras a los jugadores. Siempre he sido así, desde que empecé en Regional hasta ahora que estoy en semifinales de Europa League. La sencillez es para mí una de las cosas más importantes en el fútbol”, explicó el técnico vasco tras eliminar al Manchester United.

Una sencillez en la que todo el club cree. Tanto jugadores, como cuerpo técncio y directivos. “Ahora tenemos un entrenador que pone a los futbolistas en su sitio y saba sacarles fruto. Mendilibar es un magnífico técnico, tenemos contrato hasta final de temporada. Cuando acabe el curso, veremos”, afirmó el presidente José Castro. El entrenador vasco tiene por delante nueve jornadas ligueras y la bala de la Europa League para convencer al sevillismo que lo imprevisible tiene un lado positivo en el fútbol.