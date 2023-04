Prime Video España desvela sus nuevas producciones originales

Tres de los nuevos proyectos de la plataforma Amazon Prime Video en España.

En un evento celebrado en Madrid, la plataforma de streaming ha presentado algunas de las producciones originales pendientes de estreno o que se encuentran en fase de preparación. Al igual que ocurre con la producción internacional, el gigante de Amazon ha ido poco a poco subiendo el nivel de los contenidos. Por el momento, eran pocas las películas originales en nuestro país, entre ellas Historias lamentables, de Javier Fesser y, después de algunos patinazos con las series, como es el caso de El Cid, parece que la producción local arranca el vuelo tras el estreno de Sin huellas y a la espera de títulos tan esperados como Reina Roja, adaptación de Juan Gómez-Jurado o Los Farad, de Mariano Barroso.

Hildegart

Cartel teaser de 'Hildegart', nuevo proyecto de Paula Ortiz para Prime Video.

En 1977 Fernando Fernán Gómez dirigió la estremecedora (e impactante) Mi hija Hildegart, protagonizada por Amparo Soler Leal. Contaba la historia real de una madre que concibió una hija con la única idea de educarla como una mujer libre después de aguantar las imposiciones de los hombres que habían pasado por su vida. La llamó Hildegart y todo parecía ir según lo imaginado. La niña a los 16 había ingresado en el Partido Comunista, estudiaba medicina, escribía libros y artículos y comenzaba a ser una intelectual reconocida cuando su madre la mató.

Ahora, la directora Paula Ortiz, que todavía tiene pendiente de estreno Teresa, sobre la vida de Santa Teresa de Jesús, con Blanca Portillo como protagonista, regresa a este hecho histórico que conmocionó a la sociedad de los años treinta. La película contará con guion de Eduard Sola y Clara Roquet y María Zamora (Elástica Films) será la productora junto con Stefan Schimitz (Avalon).

Apocalipsis Z: El principio del fin

Adaptación de 'Apocalipsis Z' (Prime Video)

Adaptación de la primera novela, que daría lugar a toda una saga, escrita por Manel Loureiro que, como indica su título, nos introduce en un apocalipsis zombie. Una extraña enfermedad, similar a la rabia se extenderá por todo el planeta transformando a la población en criaturas agresivas. Quizás ahora, después del éxito de The Last of Us, era el mejor momento para trasladar las páginas de este libro a imágenes, a través de las aventuras de un hombre solitario, al que dará vida Francisco Ortiz (¡García!), que vive en Vigo con su gato y que tendrán que enfrentarse a las mil y una vicisitudes del camino hasta llegar a encontrar a su hermana. Dirige Carles Torrens (Emergo) y produce Nostromo, es decir el tándem formado por Adrián Guerra y Nuria Valls, que vuelven a embarcarse en otra ambiciosa y difícil aventura.

Un hípster en la España vacía

Emilio Martínez Lázaro adaptará 'Un hipster en la España vacía', de Daniel Gascón (Prime Video).

Otra adaptación, en este caso del libro homónimo de David Gascón, pero de carácter más ligero y en tono de comedia que dirigirá el experto en el género e incombustible Emilio Martínez Lázaro. El protagonista, Quique (Lalo Tenorio) tendrá la misión de liderar un partido en un pueblo de la España vacía, pero no tiene ni idea de qué tiene que hacer, porque en realidad no conoce ni el entorno, ni sus necesidades ni sus gentes ya que es un moderno urbanita. Solo contará con la ayuda de la camarera del bar del pueblo (Berta Vázquez) que se compadecerá de él para que no haga el ridículo y escuche de verdad a los vecinos. Produce LAZONA, con Gonzalo Salazar-Simpson al frente y Daniel Castro.

En Fin

Comedia negra y apocalipsis son los ingredientes de esta serie creada por David Sáinz y Enrique Lojo que cuenta la historia de Tomás, un hombre que, después de conocerse la noticia mundial de que se iba a terminar el mundo porque un planeta errante iba a chocar contra la Tierra, abandonó a su mujer y a su hija y decidió vivir el tiempo que le quedaba a tope. Sin embargo, el día del Apocalipsis no ocurre nada, así que tras comprender que ha cometido un grave error, intentará recuperar a su familia. En realidad, se dará cuenta de que, el fin del mundo, se lo ha buscado él.

El circo de los Muchachos

'El Circo de los Muchachos', que dirigirá Elías León Siminiani.

Docuserie dirigida por Elías León Siminiani que se une a Pepe Coira (Hierro, Rapa) en el guion. Serán cinco episodios de 50 minutos de duración en los que se combinarán entrevistas, material de archivo y otros recursos para introducirse en la historia del padre Jesús Silva, más conocido como El Cura, que creó en la España franquista un proyecto educativo para chicos de la calle en un pequeño barrio marginal de Ourense, Benposta. Terminó siendo una ciudad con sus propias reglas donde los muchachos fundaron un circo que los llevó por todas las capitales del mundo. Poco a poco, los conflictos, las polémicas y las rebeliones dieron lugar a su declive. Produce Vaca Films.

El castillo de Takeshi

Si viviste los ochenta, seguro que te acordarás de este formato televisivo que lanzó a la fama a Takeshi Kitano, por entonces cómico antes de convertirse en un prestigioso director de cine, en el que un montón de locos participantes japoneses, en concreto 100, se lanzaban sin miedo a pruebas imposibles para entrar en una fortaleza repleta de peligros en las que las caídas eran tan espectaculares como casi mortales. Este nuevo reboot constará de ocho episodios producidos por los responsables de La Resistencia. El dúo Venga Monjas se encargará del tema principal del concurso y Dani Rovira y Eva Soriano, junto a Jorge Ponce, formarán parte de las voces del doblaje, al que se unirán otras personalidades del humor en España.

Además de todas estas novedades, también se ha certificado que Operación Triunfo se convertirá en el primer programa semanal en directo de la plataforma.