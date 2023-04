Bárbara Rey se rompe al recordar la peor cara de Ángel Cristo: “Me violaba y me escupía en la cara”

Bárbara Rey en un fragmento de 'Una vida Bárbara'. (Atresmedia)

Bárbara Rey lleva décadas siendo un personaje conocido. No solo por su pasado como vedette, actriz y presentadora, también por haber tenido una vida personal muy intensa. Si bien hace años que dejó atrás los momentos más oscuros, la emisión de su docu-serie, ‘Una vida Bárbara’, ha traído algunos de ellos al presente.

Son de sobra conocidos los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, que sufrió por parte de Ángel Cristo. Sin embargo, no los había narrado con tanta crudeza como en el tercer episodio de su programa, en el que ha confesado que “Ángel me ha pegado muchas veces, pero los malos tratos psíquicos fueron mucho más que los físicos”.

Fueron demasiados los momentos en los que el padre de sus hijos abusó de ella, pero uno de ellos se quedó marcado en su memoria, el del día que se quedó embarazada de su hijo mayor, Ángel. “Por poco me mata. Empezó a gritarme, a insultarme... Estuve apartada toda la noche de él, se bebió sus whiskies, se durmió. Al día siguiente quiso estar conmigo, ¡y como para decirle que no! ¡Qué miedo le tenía! Y me quedé embarazada... Pasé toda esa etapa con mucha tensión”, ha rememorado en el programa, sin poder contener las lágrimas.

Bárbara Rey y Ángel Cristo con sus hijos en una fotografía de 1998.

La situación familiar, ha relatado, no mejoró durante el embarazo de Sofía, pues el domador le hacía trabajar con los elefantes aún estando en estado. “En los primeros meses perdí 6 kilos. Un día me planté y me tomé la situación así porque mi hija era lo primero. Le dije que no podía seguir trabajando con los elefantes porque uno estuvo a punto de pisarme en una caída”.

Por cómo lo cuenta Bárbara Rey, a Ángel Cristo no le importaban sus hijos. De hecho, ha desvelado que cuando nació Sofía él llegó al hospital acompañado de su amante, cogió a su hija y “dijo que no había visto una niña tan fea en su vida”.

En este episodio, también ha recordado la repentina muerte del torero Francisco Rivera ‘Paquirri’, quien había sido su novio en el pasado. Aquel 26 de septiembre de 1984 no solo está grabado a fuego en su mente por la tragedia, también por una agresión del que era su marido. “El día que murió Paquirri, íbamos en el coche y me callé. Pero luego en casa no pude aguantarlo y lloré... Me dio una bofetada que por poco me parte el cuello, los dientes y todo”, ha narrado.

Bárbara Rey en 'Una vida Bárbara'. (Atresmedia)

Tardó años, pero finalmente se divorció de su maltratador, aunque para ello tuvo que dejar atrás todo lo material. “Me hizo renunciar a los bienes, me quedé a vivir con los niños y me pasaba una pensión para lo básico”, ha asegurado. Además, aun estando divorciados, siguió siendo víctima de malos tratos. “Aparecía en mi casa cuando le daba la gana y me insultaba. Daba una patada a la puerta de mi dormitorio y me violaba escupiéndome en la cara y llamándome puta”, ha relatado la actriz sin parar de llorar.

Ángel Cristo murió en el año 2010, pero la herida que provocó en Bárbara Rey sigue abierta, pues soportó años de vejaciones de todo tipo. “Me decía, ‘no vales una mierda, no vales para nada, estás fofa, no te va a querer nadie. Lo único que te queda es ponerte de puta en una esquina, eres una vaga, eres una inútil. Eres una zorra y una puta...“, ha recordado en cierto momento, parafraseando algunas de las cosas que le decía su maltratador.

“Es muy difícil salir”, ha terminado reconociendo al final del capítulo, remarcando lo sola que se sentía y la importancia de ayudar a las mujeres que están pasando por una situación similar y que quieren salir de ella.