Ayuso culmina su venganza y relega a los ‘casadistas’ a puestos irrelevantes en las listas de Madrid para el 28M

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Ayuso no perdona. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho públicas las listas con las que concurrirá a las elecciones del próximo 28 de mayo. La conclusión es clara: el casadismo ha terminado.

Las listas destacan por la falta de perfiles cercanos al ex presidente del Partido Popular y el baile de nombres de la lista de la Asamblea a la del Ayuntamiento. Todos aquellos que no se posicionaron de forma clara a favor de Ayuso cuando se desató la guerra civil en el PP en febrero del año pasado pasarán a formar parte de la lista que encabezará Almeida el próximo 28-M. Es es el caso de los consejeros de la Comunidad de Madrid, David Pérez, Carlos Izquierdo y Marta Rivera de la Cruz.

Otros fieles a Pablo Casado como Ana Camins han sido castigados. Camins fue de las pocas que acompañó hasta el final a Casado, razón que ha dado munición a Ayuso para relegarla al número 3 en la lista del Ayuntamiento de Majadahonda. Por otra parte, Diego Sanjuan Benito, ex jefe de gabinete de Casado, ha evitado quedarse relegado y, por eso, ha decidido abandonar la política.

Una venganza a fuego lento

Con la presentación de las listas, se culmina la venganza de Ayuso en Madrid. Una batalla que, en los últimos meses, ha ido librando con decisiones internas concretas y con mensajes claros. Tal y como advirtió en el primer aniversario de su victoria electoral, no se olvidaría de aquellos que “pusieron en tela de juicio la honradez de mi Gobierno”, aseguró.

Su primera víctima fue el actual Consejero de Justicia e Interior, Enrique López. Había sido designado en 2019 como hombre fuerte de Casado en la Comunidad de Madrid. Una posición que perdió tras la caída del expresidente popular y la pérdida de confianza de Ayuso después de la guerra interna. En febrero, coincidiendo con el primer aniversario de la salida de Casado, el Consejero ya se preparaba para dejar el Gobierno de Ayuso tras las elecciones. En una carta, aseguró que abandonaba el partido para volver a la judicatura.

El segundo asalto se produjo unos meses después, cuándo la Presidenta de Madrid anunció que los alcaldes de Majadahonda y Pozuelo no repetirían como candidatos. Ambos apoyaron al expresidente en febrero de 2022. Finalmente, la última estacada al sector de Pablo Casado ha llegado con la presentación de las listas, unas candidaturas en las que no destaca ningún casadista en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento han quedado relegados a puestos desde los que difícilmente podrán ser elegidos. Es el caso de Blanca Pinedo o Loreto Sordo, esta última con pocas posibilidades según las encuestas -aunque alguna existe-. Sin embargo, en el caso de Pinedo, no existe ninguna posibilidad de que pueda electa -ha sido situada más allá del número 30-.

Levy y los ex de Ciudadanos

Andrea Levy fue uno de los perfiles impuestos por el equipo de Pablo Casado y García Egea en 2019 en la lista de Almeida. A pesar de ser conocida su buena sintonía con Casado, Ayuso ni la ha relegado ha puestos de imposible elección, ni la ha castigado enviándola a algún municipio más pequeño como a Camins. Sin embargo, la bajada de posición es importante. La actual Concejala de Cultura ha pasado del puesto número 2 al 13, superada por Marta Rivera de la Cruz, actual Consejera de Turismo y Cultura.

Ambos perfiles muy parecidos y por los que tarde o temprano el alcalde, en caso de ganar, deberá decantarse para poner al frente del área de cultura del Ayuntamiento a una de ellas. Almeida, hace unos meses, mantuvo en un desayuno informativo que su intención era, en caso de revalidar, mantener al mismo equipo. Sin embargo, en la propia nota de prensa que ha compartido el partido de la Comunidad de Madrid se sostiene que “las listas se han confeccionado de tal manera que los presidentes de distrito puedan ser, a posteriori, los concejales responsables del mismo en el Consistorio”. Entre los presidentes de distrito se encuentran nombres como el de Carlos Segura (Centro), Ángel Ramos (Vicálvaro) o Orlando Chacón (Villaverde), todos afines a Ayuso.

Entre los perfiles que la dirección de Madrid ha incorporado de los cuadros de Ciudadanos destacan nombres como el de Ángel Niño o José Aniorte para el Ayuntamiento. En ambos casos, será difícil que salgan elegidos según las encuestas, no obstante, Niño, en el número 25 juega en mejor posición que Aniorte, al cual Ayuso ha situado en el número 31 por su relación con Alberto Reyero, ex Consejero de Familias en el Gobierno de Ayuso y Aguado de 2020. Ambos perfiles los llevaba tiempo queriendo incluir Almeida en sus listas, sin embargo, necesitaba luz verde desde la dirección madrileña.