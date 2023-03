Isabel Díaz Ayuso: “Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar”

La presidenta de la comunidad de Madrid minimizó a la formación izquierdista

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, minimizó este jueves a la formación izquierdista Unidas Podemos, a la que señaló que de promover “ruina y miseria” y sostuvo que el partido “nació en Venezuela y murió en Galapagar”.

La frase hace referencia al apoyo inicial que tuvieron los militantes izquierdistas desde el régimen chavista, y a la localidad donde vive el ahora retirado Pablo Iglesias, ex líder del partido que llegó hasta la vicepresidencia segunda española.

Díaz Ayuso fue primero señalada por la representante de Unidas Podemos en la Asamblea, Alejandra Jacinto, quien acusó que la mandataria autonómica “solo tiene un precio”, mientras que “algunas tenemos valores”, en alusión a los precios de la vivienda. También le reclamó su cercanía al sector empresarial.

La respuesta no demoró en llegar. “Esto de señalar a periodistas y a empresarios al más puro estilo chavista del que ustedes nacieron y que siempre imitan, les está llevando al más completo ostracismo. Están pasando a la absoluta irrelevancia en política”, indicó, resaltando que Podemos es actualmente la fuerza más pequeña del recinto, con 10 diputados.

“Mire que lo han intentado pleno a pleno. Mire que lo han intentado… pero no me van a provocar porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar”, agregó.

“Es una cuestión de modelos, el nuestro funciona y el suyo es un fracaso; miseria, ruina es lo que siempre están promoviendo”, exclamó Ayuso, quien ha enfrentado multitudinarias protestas en las últimas semanas por los ajustes en el sistema sanitario.

Simpatizantes del PP en Madrid (Reuters)

La estrella ascendente de la derecha conservadora española afirmó que la política española “ha abandonado a Podemos” por promover “ruina y miseria”.

La mención a Venezuela no es nueva, teniendo en cuenta que Ayuso está intentando convencer a más latinos con derecho a voto de cara a las elecciones municipales de mayo, con sondeos que la ubican cerca de una mayoría absoluta.

En otra parte de la Asamblea, la presidenta madrileña se enfrentó a la bancada de Vox, partido de extrema derecha, a la que criticó por su discurso xenofóbico, en defensa de su proyecto que busca repartir beneficios fiscales para inversores extranjeros o de madrileños que quieran volver a la región.

“Creo que Vox bloquea lo extranjero. Es oír extranjero y ya no escuchan más”, dijo a 66 de la votación. “Lamento profundamente la deriva que han tomado los últimos meses y no me van a arrastrar en ella”, exclamó.

