No quedan dudas entonces que lo virtual es lo que se viene, pero aún en este nuevo contexto los clientes seguirán necesitando un lugar físico seguro para resguardar sus valores. Es ahí donde las empresas de cajas de seguridad no bancarias tienen su gran oportunidad. Ya que estas funcionan como un complemento ideal de los nuevos bancos virtuales, con sus propias reglas e independientes del sistema financiero. Sin estas empresas los nuevos bancos virtuales no podrían competir de igual a igual con los bancos tradicionales.