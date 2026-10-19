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Kate Scott, la presentadora estrella que acompañará a Thierry Henry en la gala del Balón de Oro 2026

El histórico futbolista conducirá el evento del 26 de octubre junto a su compañera en las transmisiones de la Champions League

Thierry Henry y Kate Scott serán los presentadores de la gala del Balón de Oro 2026 (@katescott)
Thierry Henry y Kate Scott serán los presentadores de la gala del Balón de Oro 2026 (@katescott)
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A una semana de conocer el ganador del Balón de Oro 2026, la organización del evento reveló que Thierry Henry y Kate Scott conducirán en Londres la 70ª edición del galardón. La cita, que se celebrará el lunes 26 de octubre de 2026 en el Teatro London Palladium, contará con la dupla del histórico futbolista y la presentadora británica que son furor por su programa de la UEFA Champions League.

El ex Arsenal y Barcelona debutará como maestro de ceremonias y reemplazará al exfutbolista neerlandés Ruud Gullit, mientras que la presentadora de 45 años volverá a ocupar ese rol tras conducir las ediciones de 2014, 2015 y 2025. La gala entregará por primera vez el trofeo en la capital británica, elegida para conmemorar los 70 años del premio.

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Henry mantiene un vínculo directo con la ciudad por su etapa como delantero del Arsenal, club en el que se convirtió en el máximo goleador histórico. El exfutbolista y Scott también comparten la mesa de Golazo, el programa de la Champions de CBS Sports, junto a Jamie Carragher y Micah Richards.

Kate Scott ya fue la presentadora de las ediciones de 2014, 2015 y 2025 (REUTERS/Benoit Tessier)
Kate Scott ya fue la presentadora de las ediciones de 2014, 2015 y 2025 (REUTERS/Benoit Tessier)

El francés explicó que la sede fue un factor determinante para aceptar la conducción: “Es un honor para mí presentar la ceremonia del Balón de Oro este año. Londres es mi hogar. Tengo una profunda conexión con esta ciudad, su cultura futbolística y sus apasionados aficionados”. A esto, sumó: “Por lo tanto, presentar la ceremonia aquí junto a mi colega y amiga Kate me parece la elección más lógica. Promete ser una velada excepcional para celebrar a los más grandes talentos del fútbol”.

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Scott, por su parte, conducirá la ceremonia por cuarta vez, después de sus participaciones en 2014, 2015 y 2025. “El Balón de Oro es una noche emblemática en el calendario futbolístico y representa la culminación de una carrera. Es un placer ver al mundo del fútbol reunirse para celebrar a todos estos jugadores que inspiran a generaciones enteras. Me siento honrada de presentar este evento legendario una vez más”, comentó.

Nacida en Mánchester, Kate Scott desarrolló una carrera internacional que la llevó a convertirse en una figura habitual de las transmisiones futbolísticas en Estados Unidos. A los 17 años se mudó a Málaga para estudiar español y completar parte de su formación académica. También vivió en Francia y Alemania, experiencias que le permitieron dominar varios idiomas. Esa capacidad sería luego una herramienta central para entrevistar y traducir en directo a futbolistas y entrenadores de distintos países.

Kate Scott se convirtió en una de las figuras más importantes en la televisión estadounidense y británica en los últimos años (@katescott)
Kate Scott se convirtió en una de las figuras más importantes en la televisión estadounidense y británica en los últimos años (@katescott)

Su ingreso a los medios ocurrió en 2005, cuando realizó una pasantía como traductora en la cadena alemana Deutsche Welle. Scott pidió el traslado al área deportiva y, después de una audición interna, comenzó a presentar boletines en alemán. En 2009 fue contratada por CNN International para conducir World Sport. Dos años más tarde regresó a Alemania como rostro principal del lanzamiento de Sky Sport News.

Su carrera siguió en Sky Sports, en el Reino Unido, donde participó en coberturas de fútbol europeo, boxeo y cierres del mercado de pases. Durante ese período también condujo la Copa Mundial Femenina de 2015 para Fox Sports. La presentadora adquirió mayor proyección global al conducir galas como el Balón de Oro de la FIFA y al instalarse en Estados Unidos para trabajar en Fox Sports. Allí encabezó programas dedicados a la Champions League, la Europa League, la Bundesliga, los Mundiales y el boxeo.

Desde agosto de 2020, Scott conduce UEFA Champions League Today en CBS Sports. En 2023 firmó una renovación exclusiva por cuatro años con la cadena, que consolidó su lugar en las transmisiones de fútbol europeo para el mercado estadounidense. Además del fútbol, estuvo vinculada al boxeo, ámbito en el que conoció a su actual pareja, el exboxeador Malik Scott.

Micah Richards, Thierry Henry y Kate Scott trabajan juntos hace varios años, en un programa que analiza la actualidad del fútbol europeo y de la Champions League (@katescott)
Micah Richards, Thierry Henry y Kate Scott trabajan juntos hace varios años, en un programa que analiza la actualidad del fútbol europeo y de la Champions League (@katescott)

Thierry Henry, por su parte, dejó un legado en el fútbol. Debutó como profesional en 1994 bajo la dirección de Arsène Wenger en el AS Mónaco. Allí ganó la liga francesa en 1997 y se abrió camino en la selección de Francia. Integró el equipo que ganó el Mundial de 1998 como anfitrión y la Eurocopa de 2000.

Su paso por la Juventus en 1999 fue breve y no respondió a las expectativas, pero derivó en su llegada al Arsenal. Wenger lo llevó al club londinense y lo transformó definitivamente en delantero centro. Entre 1999 y 2007, Henry anotó 228 goles en 377 partidos con el Arsenal, registro que lo mantiene como el máximo anotador de la institución. Ganó las Premier League de 2002 y 2004, temporada en la que el equipo terminó invicto y quedó asociado al apodo de Los Invencibles.

A sus 45 años, Kate Scott conducirá su cuarta edición de una gala del Balón de Oro (@katescott)
A sus 45 años, Kate Scott conducirá su cuarta edición de una gala del Balón de Oro (@katescott)

El delantero también conquistó tres FA Cup y obtuvo dos Botas de Oro europeas consecutivas. En 2007 se incorporó al Barcelona, donde formó parte del conjunto dirigido por Pep Guardiola que logró el triplete de 2009: Liga española, Copa del Rey y Liga de Campeones. Con Francia, además del título en 1998, disputó la final del Mundial de 2006, que el seleccionado perdió ante Italia por penales. Cerró su carrera como jugador en los New York Red Bulls de la Major League Soccer y se retiró en 2014, tras un regreso a préstamo al Arsenal en 2012.

Después de retirarse, fue asistente técnico de Bélgica, entrenador del Mónaco y del Montreal Impact. También dirigió a la selección francesa sub-23 que obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 y continúa como analista de la Liga de Campeones en CBS Sports.

Thierry Henry y Kate Scott forman dupla en la televisión hace varios años (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)
Thierry Henry y Kate Scott forman dupla en la televisión hace varios años (Mandatory Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

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