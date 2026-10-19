El Gobierno reconoció que “está bajo análisis” la postura argentina en el Comité de Descolonización de la ONU

La causa Malvinas generó diferencias con la administración republicana (REUTERS/Al Drago/File Photo)

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Tan solo unas horas después de que los Estados Unidos insinuaran sus intenciones de disolver el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, lo cual generó una primera diferencia geopolítica entre los dos países, en la Argentina el Gobierno reconoció que “está bajo análisis” la postura que va a tomar con respecto a ese organismo, en el cual mantiene abierto su reclamo contra el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

Por la mañana, no hubo acuerdo en el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de la Cámara de Diputados en el que, justamente, se estaba debatiendo la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

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Por la tarde, el vocero, Adrián Ravier, aseguró que la Cancillería está estudiando los pasos a seguir respecto de la posición en la ONU y no descartó que el mencionado proyecto, que busca sancionar a las empresas que operen ilegalmente en el archipiélago, sufra modificaciones.

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario fue consultado por la iniciativa de la administración de Donald Trump, que cuestionó la continuidad del organismo por considerar que algunas de sus actividades implican un “despilfarro de recursos”.

Trump cuestionó el COmité de Descolonización (AP/Julia Demaree Nikhinson)

“Bueno, esto está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final. No puedo hacerlo yo. Es algo que hablará seguramente el canciller Pablo Quirno, pero está en análisis”, respondió.

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La definición abre una diferencia en la relación entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, que hasta el momento habían mostrado coincidencias en asuntos centrales de política exterior, como el respaldo a Israel, la crítica a determinadas instituciones internacionales y la posición frente a los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La propuesta de los Estados Unidos afecta directamente a uno de los foros donde la Argentina plantea cada año ante el Reino Unido su reclamo de soberanía sobre las Malvinas.

El Comité Especial de Descolonización, conocido como C24, fue creado en 1961 y tiene entre sus temas pendientes la situación de las Islas, que es uno de los 17 casos de territorios no autónomos y una parte importante de ellos involucra al Reino Unido.

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En los últimos años, los distintos cancilleres de la administración libertaria participaron de las sesiones del Comité para sostener la posición argentina. Diana Mondino, Gerardo Werthein y ahora Quirno cuestionaron la ocupación británica y reclamaron que Londres retome las negociaciones bilaterales.

La Argentina mantiene su reclamo ante la ONU por las Islas Malvinas

Sin embargo, todo se convulsionó cuando Washington planteó la necesidad de terminar con el mandato de ese organismo durante el debate de la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La eventual disolución, de todos modos, dependería de una decisión de la Asamblea General, donde la Casa Blanca no tiene poder de veto.

Durante la conferencia, el vocero fue consultado también por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno envió al Congreso y que apunta a endurecer las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

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Ante la pregunta sobre supuestos reclamos de compañías y funcionarios estadounidenses por el alcance de esa iniciativa, Ravier evitó confirmar si existió un pedido formal desde Washington, aunque dejó abierta la posibilidad de que el texto tenga modificaciones durante el debate parlamentario.

“Como todo proyecto de ley, entra al Congreso a debatirse en un marco de democracia. Como siempre decimos, no tenemos legisladores propios suficientes para alcanzar una mayoría simple y que los proyectos sean aprobados, con lo cual todo proyecto de ley que ingresa es debatido, es dialogado. Eventualmente, puede tener o no modificaciones”, explicó.

El funcionario remarcó que no podía anticipar cambios concretos, pero recordó que otras iniciativas del oficialismo tuvieron alteraciones durante su tratamiento legislativo. “Este proyecto hoy se está discutiendo. Si va a tener modificaciones, hoy no lo puedo adelantar”, agregó.

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Por otra parte, Ravier sostuvo que la presentación de esa medida mantiene “sintonía” con el pedido de los Estados Unidos para eliminar el Comité de la ONU y negó, en cambio, que haya una contradicción entre ambas posturas.

En ese sentido, mencionó la construcción de una Base Naval Integrada y las acciones diplomáticas del Ejecutivo. “Nosotros en Argentina tenemos una política muy fuerte de seguridad nacional o pretendemos ir construyendo la seguridad nacional que en el último tiempo no tuvimos”, afirmó.