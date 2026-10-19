Sociedad

Dos jóvenes iban en un auto, escaparon de un control de tránsito y chocaron de frente contra un árbol: uno murió

El episodio fatal ocurrió en la ciudad de Mendoza cuando el conductor evadió a una patrulla de control y, tras el siniestro, falleció en el acto. Mientras que el acompañante fue trasladado a un hospital con politraumatismo. El trágico antecedente familiar que marcó a uno de ellos

Dos jóvenes iban en un auto, escaparon de un control de tránsito y chocaron de frente contra un árbol: uno murió (Video: @FedeLagiglia_)
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Un trágico accidente que involucró a dos jóvenes conmocionó este lunes a la ciudad de Mendoza. Los involucrados, de 21 y 23 años, viajaban en un auto cuando iban a ser detenidos por un control de tránsito, escaparon y chocaron de frente contra un árbol. Finalmente, el conductor falleció, mientras que el acompañante fue trasladado a un hospital.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo pasadas las 6 de la mañana de este lunes en las intersecciones de las calles San Juan y Alem de la capital mendocina. Los involucrados viajaban en un automóvil Chevrolet Corsa cuando escaparon de una patrulla que los obligó a detenerse en la vía. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, que captó el momento en el que el vehículo se fue a toda velocidad.

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Sin embargo, a los pocos metros, el conductor de 21 años, identificado como F.G.A., perdió el control del auto y chocó de frente contra un árbol. Las autoridades constataron el fallecimiento en el acto. Por su parte, el acompañante fue identificado como Emanuel Villouta, de 23 años, que quedó internado con heridas producto del siniestro.

Dos jóvenes iban en un auto, escaparon de un control de tránsito y chocaron de frente contra un árbol: uno murió
Un joven de 21 años murió tras chocar contra un árbol luego de eludir un control policial en la ciudad de Mendoza (Ministerio de Seguridad Mendoza)

El último parte médico del Hospital Central indicó que Villouta ingresó a la guardia con politraumatismo por colisión vial. Tras los estudios correspondientes, los profesionales descartaron la necesidad de intervención quirúrgica. El joven permanecía en observación y recibía asistencia del equipo de salud mental del centro asistencial.

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Fueron precisamente esos profesionales quienes pidieron a la familia que le comunicaran la muerte de su amigo. El padre de Emanuel asumió esa tarea y describió el momento como devastador. “Yo sé lo que está viviendo mi hijo, yo lo viví en carne propia. Yo vi a mi hijo tirado en el asfalto, yo sé lo que está viviendo”, expresó el hombre, en referencia a un antecedente familiar que aún marca a los Villouta. Según relató, tras conocer la noticia, el joven le pidió que lo llevara de regreso a su domicilio. Su padre señaló que podría recibir el alta médica durante la jornada, aunque continuaba bajo supervisión médica al momento de sus declaraciones.

Justamente, la familia atravesó situaciones similares en menos de una década con tres de los siete hermanos Villouta que protagonizaron distintos incidentes de tránsito. El primero fue Alan Villouta Bazán, el mayor del clan, que murió atropellado a los 21 años el 26 de agosto de 2017 cuando cruzaba a pie el Acceso Sur, en Guaymallén. Casi nueve años después, en mayo de 2026, su hermana Lucía sobrevivió a un choque en moto con un camionero que huyó del lugar. Y este lunes 19 de octubre, Emanuel quedó involucrado en el siniestro que terminó con la vida de su amigo conductor.

Dos jóvenes iban en un auto, escaparon de un control de tránsito y chocaron de frente contra un árbol: uno murió
Una cámara de seguridad registró la fuga del vehículo Chevrolet Corsa en la intersección de las calles San Juan y Alem (Ministerio de Seguridad Mendoza)

El caso de Alan constituye una herida abierta para los Villouta, no solo por la pérdida, sino por el derrotero judicial que siguió. El conductor que lo embistió, el empresario Alejandro Verdenelli, escapó de la escena aquella noche de 2017. Recién en abril de 2020, un tribunal lo condenó a tres años de prisión en suspenso y ocho de inhabilitación para conducir por homicidio culposo agravado. No obstante, la defensa apeló y dio inicio a un extenso recorrido por distintas instancias. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó el recurso de casación en febrero de 2026, cinco años y diez meses después de la sentencia original. A continuación, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal que el máximo tribunal provincial rechazó el 13 de abril de este año, un día antes de que se cumpliera el plazo de seis años desde la condena. Sin embargo, Verdenelli fue notificado personalmente cuatro días después, cuando ese término ya había vencido. Con ese argumento, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 declaró prescripta la acción penal y dejó sin efecto la condena, una resolución que provocó indignación en la familia y repercusión institucional.

Frente a esa decisión, tanto el Gobierno de Mendoza como el Ministerio Público Fiscal apelaron el cierre de la causa y acompañaron el reclamo de los Villouta. Ahora, la familia espera que el máximo tribunal sortee entre los ministros Dalmiro Garay, Teresa Day, Norma Llatser y Julio Gómez una nueva formación que analizará si, a la luz del reciente fallo plenario sobre notificaciones de sentencias firmes, la causa efectivamente prescribió.

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