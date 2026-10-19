Juan Martín del Potro vuelve a ser candidato a entrar al Salón de la Fama del Tenis: quiénes son sus tres competidores

Juan Martín del Potro es candidatos para ingresar al Salón de la Fama del Tenis (@tennishallofame)

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Juan Martín del Potro puede convertirse en el tercer argentino distinguido por el Salón de la Fama Internacional. La posibilidad lo ubica detrás de Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, los únicos representantes nacionales que ya recibieron ese reconocimiento. Para el ex tenista de Tandil, la elección representa una nueva instancia de valoración sobre una carrera marcada por títulos, medallas y actuaciones decisivas.

La candidatura de Del Potro integra la Clase de 2027 del International Tennis Hall of Fame, institución radicada en Newport, Rhode Island, Estados Unidos. El argentino vuelve a estar en consideración después de no haber sido elegido para la clase anterior, que distinguió a Roger Federer. La definición dependerá de una votación que combina el respaldo del público con la evaluación de periodistas, historiadores y miembros ya incorporados a la entidad.

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El sistema de elección contempla dos instancias que tendrán incidencia en el resultado final. Los fanáticos pueden participar mediante el portal oficial del Salón de la Fama hasta el domingo 25 de octubre, mientras que un grupo formado por 140 especialistas también emitirá su voto. Para conseguir la inducción, cada candidato debe reunir al menos el 75% de los apoyos afirmativos luego de combinar ambas evaluaciones.

El organismo internacional incluyó nuevamente al extenista tandilense dentro del proceso correspondiente a la Clase de 2027 (@tennishallofame)

La participación del público no define por sí sola a los nuevos integrantes, aunque puede otorgar porcentajes adicionales a los postulantes con mayor acompañamiento. El International Tennis Hall of Fame prevé comunicar el desenlace de la elección durante noviembre. La presentación de los miembros de la Clase de 2027 y las fechas de la Ceremonia de Inducción prevista para el año próximo se conocerán hacia fines de diciembre.

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La oportunidad de Del Potro se sostiene en una trayectoria que incluyó logros individuales y resultados con impacto para el tenis argentino. El organismo destacó en su sitio oficial que el tandilense obtuvo el US Open de 2009, el único torneo de Grand Slam de su carrera. En aquel camino superó a Rafael Nadal y a Roger Federer.

Uno de sus hitos más importantes: el Us Open 2009 (Reuters)

La consagración en Nueva York fue uno de los puntos centrales de su recorrido profesional, aunque no fue el único argumento para la nominación. Del Potro llegó al puesto número tres del ranking mundial y acumuló 22 títulos en el circuito de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Entre esas conquistas aparece el torneo de Indian Wells de 2018.

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El ex número tres del mundo también tuvo actuaciones relevantes en los Juegos Olímpicos. Ganó la medalla de bronce en Londres 2012 y consiguió la presea de plata en Río 2016. Esos resultados forman parte de la lista de méritos que el Salón de la Fama utilizó para fundamentar su postulación. El vínculo de Del Potro con el equipo argentino de Copa Davis aporta otro elemento a su candidatura. El tandilense fue parte del plantel que conquistó el título en 2016, una consagración que completó una cuenta pendiente para el tenis nacional.

La Torre de Tandil busca ser el tercero argentino en el Salón de la Fama (Reuters)

La lista de aspirantes reúne a otras tres figuras del deporte. La australiana Ash Barty, ex número uno del mundo, fue incluida tras conquistar cuatro títulos de Grand Slam y protagonizar una etapa destacada en el circuito femenino. La rusa Svetlana Kuznetsova también forma parte de las candidaturas. La jugadora ganó el US Open en 2004 y Roland Garros en 2009. El grupo se completa con el japonés Shingo Kunieda, postulado en la categoría de tenis en silla de ruedas por sus 28 títulos de Grand Slam en individuales y sus cuatro medallas de oro paralímpicas.

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La elección de 2027 definirá si Del Potro se incorpora a Vilas, ingresado en 1991, y a Sabatini, distinguida en 2006. El reconocimiento le daría una ubicación institucional entre las figuras históricas de la disciplina. La votación abierta y la decisión de los especialistas determinarán si el argentino suma ese lugar reservado para las grandes trayectorias del tenis.