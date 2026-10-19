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De la selección inglesa a Harvard: la nueva vida de Gareth Southgate lejos de las canchas

El técnico de 56 años afirmó que su vínculo con el fútbol cambió. Durante los últimos meses, trabajó en medios, lideró un documental sobre jóvenes y exploró el liderazgo fuera del deporte

El extécnico inglés afirma que perdió el entusiasmo tras casi una década con los Tres Leones y no contempla volver a los banquillos de clubes - via REUTERS
El extécnico inglés afirma que perdió el entusiasmo tras casi una década con los Tres Leones y no contempla volver a los banquillos de clubes - via REUTERS
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Gareth Southgate, el entrenador que llevó a Inglaterra a dos finales consecutivas de la Eurocopa, descartó cualquier posibilidad de retomar la dirección técnica en la Premier League. En una entrevista con el podcast The Amol Rajan Connection, el estratega de 56 años reconoció que su relación con el fútbol cambió de forma drástica tras dejar el cargo de seleccionador, luego de la derrota ante España en la final de la Euro 2024.

“No veo un escenario en el que haga eso”, respondió cuando le preguntaron si contemplaba gestionar un club en la máxima categoría inglesa. Su última experiencia a ese nivel se remonta a un ciclo de tres temporadas en el Middlesbrough, entre 2006 y 2009. Según The Athletic, fue despedido apenas dos meses después de que el equipo descendiera a la segunda división en la campaña 2009-10.

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El desgaste emocional que apagó la pasión por los banquillos

El exseleccionador detalló cómo el peso acumulado de casi una década al mando de los Tres Leones erosionó el entusiasmo que alguna vez sintió por el juego. “Hacia el final de mi etapa con la selección, dejé de pasarla bien. Los triunfos te mantienen en marcha, pero al final ni siquiera los celebraba más de un par de minutos”, confesó ante la BBC.

El técnico de 56 años explica que dejó de disfrutar los triunfos durante su ciclo internacional y apenas asistió a dos finales desde que abandonó el cargo de Inglaterra en 2024 - REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo
El técnico de 56 años explica que dejó de disfrutar los triunfos durante su ciclo internacional y apenas asistió a dos finales desde que abandonó el cargo de Inglaterra en 2024 - REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo

Esa desconexión se extendió más allá de su renuncia. Southgate reveló que apenas pisó un estadio desde entonces. De acuerdo con The Athletic, asistió a la final de la Champions League en el año posterior a su salida y luego presenció la definición de la Copa FA de 2025, donde vio al Crystal Palace, el club de sus amores, conquistar su primer título. “No volví a un campo desde ese día. Mi deseo de estar involucrado cambió por completo”, admitió.

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Una nueva vida entre Harvard, la televisión y el liderazgo fuera del deporte

Lejos de la presión de los resultados, el extécnico encontró un camino diferente. Durante los últimos 18 meses se dedicó al trabajo en medios de comunicación y encabezó un documental en el que recorrió Reino Unido para conocer los desafíos que enfrentan los jóvenes. También ejerció como profesor visitante en la Harvard Business School, en Boston.

“Tuve 37 años en los que mi autoestima dependía de si ganaba o perdía el sábado. Conocí a políticos, gente de la industria mediática, aprendí sobre liderazgo en todo tipo de áreas y recorrí el mundo absorbiendo conocimientos”, relató.

El antiguo entrenador asegura que aprendió de políticos, empresarios y profesionales de la comunicación durante su nueva experiencia - via REUTERS
El antiguo entrenador asegura que aprendió de políticos, empresarios y profesionales de la comunicación durante su nueva experiencia - via REUTERS

“Simplemente me encantó poner una película diferente en mi vida”, agregó con una expresión que resume su búsqueda de identidad fuera del terreno deportivo.

El británico también reflexionó sobre la diferencia entre conducir una selección y un plantel de club, según recogió el medio. “La belleza de Inglaterra era que entrenaba con una misión clara. En un equipo privado no existe esa misma sensación. Prefiero generar un impacto mayor en otros ámbitos que estar en un centro de entrenamiento solo porque el salario es bueno”, sostuvo.

El caso Manchester City y una advertencia sobre las consecuencias para todo el fútbol

En la misma conversación, el exentrenador abordó el escándalo financiero que envuelve al Manchester City. El mes pasado, una comisión independiente declaró culpable a la institución por la mayoría de los cargos vinculados a infracciones del reglamento económico de la Premier League entre las temporadas 2009-10 y 2017-18. Según el fallo, el club organizó “contratos ficticios” y recurrió a “acuerdos simulados para inflar artificialmente sus ingresos y reducir sus costos”. La entidad negó cualquier irregularidad y presentó una apelación el 2 de octubre.

Southgate cuestiona castigos extremos tras el caso City - REUTERS/Angelika Warmuth
Southgate cuestiona castigos extremos tras el caso City - REUTERS/Angelika Warmuth

“Habrá la respuesta tribal de los aficionados: castigar al City tanto como se pueda, descenderlos, multarlos”, señaló. Sin embargo, matizó que la realidad resulta mucho más intrincada de lo que parece. “Estuve en juntas directivas, en reuniones con la UEFA y con la FIFA. Sé lo complicado que es todo esto”, explicó.

Para el exdirector técnico, ninguna de las partes obtendrá un beneficio real. “En la Premier League quizá se sientan justificados por un breve instante, luego viene la pregunta de cómo lidiar con todo: los posibles litigios, cuánto tiempo puede extenderse, cuál es el castigo adecuado, cómo mantener al deporte en pie. Es algo sumamente difícil de resolver”, concluyó.

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