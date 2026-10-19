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Paredes viajó a Brasil con la ilusión de ser titular frente a Vasco Da Gama por la Sudamericana: la advertencia de Arruabarrena

El volante quiere estar presente en la semifinal de vuelta pese a haber sufrido un desgarro hace menos de dos semanas

El director técnico Rodolfo Arruabarrena dialoga con la prensa. Durante la rueda de preguntas frente a los micrófonos de diversos medios, el entrenador expone la situación física del futbolista Leandro Paredes y aborda los riesgos vinculados a su posible participación en el próximo encuentro de Boca Juniors correspondiente a la Copa Sudamericana.
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A 11 días del desgarro grado 2 en el isquiotibial derecho que sufrió ante Instituto en Córdoba, Leandro Paredes completó la práctica de este domingo sin molestias, fue incluido en la lista de convocados y viajó a Brasil con el plantel de Boca Juniors para la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, pautada para este martes a las 21.30 en el Maracaná.

La recuperación del capitán fue más rápida de lo previsto. Durante el tratamiento, Paredes, según informó TyC Sports, recibió sesiones de plasma rico en plaquetas que aceleraron la cicatrización del desgarro, un plazo inhabitual para una lesión de esas características. Este domingo participó de ejercicios de fútbol reducido a la par de sus compañeros y no presentó ninguna limitación, por lo que el cuerpo técnico lo considera en condiciones de sumar minutos.

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Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena no confirmó su titularidad. En rueda de prensa, el entrenador reconoció que el mediocampista trabaja casi con normalidad, pero advirtió que la decisión final dependerá de una última evaluación. “Obviamente que los plazos no son los que en principio pensábamos y está bien. Vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Paredes quiere estar, pero también hay riesgos. Ya veremos”, explicó el DT, que mantiene dudas tanto físicas como tácticas para definir la formación.

“Yo trataré de pensar en lo que más nos conviene deportivamente y esperar que con el equipo que ponga mañana podamos pasar la eliminatoria y poder llegar a la final”, agregó el Vasco.

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La alternativa, en caso de que el cuerpo técnico opte por preservarlo, es Rodrigo Battaglia como reemplazante en la mitad de la cancha. Sebastián Villa y Alan Velasco, en tanto, están en óptimas condiciones y llevan varios días de trabajo integrados al grupo; uno de los dos ocupará un lugar en el ataque junto a Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Leandro Paredes volvió a entrenarse en Boca
Paredes se entrenó a la par del grupo

Boca llega obligado a revertir el 1-0 sufrido en la ida en La Bombonera. Arruabarrena trazó la hoja de ruta para el encuentro y pidió paciencia: “Sabemos que tenemos que hacer un partido largo. Obviamente habrá momentos para defender y atacar. No vamos a salir a volvernos locos de entrada”, señaló. También remarcó la necesidad de cuidar los detalles en las jugadas aéreas, las distancias entre los mediocampistas y las marcas cuando el equipo tenga la pelota.

El técnico valoró la victoria del viernes pasado como un impulso anímico clave antes de viajar. “En este club hay que levantarse rápido. Los chicos lo demostraron”, expresó, y recordó que la serie todavía tiene un segundo capítulo por disputarse: “Esto es la segunda parte de los 180 minutos”.

Sobre el arbitraje, el DT prefirió no emitir opinión y centró el mensaje en el compromiso del plantel. “Vamos a tratar de dejar todo, como lo hacemos siempre. El equipo, mal o bien, deja todo en el campo”, concluyó.

La probable formación de Boca para el martes sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Paredes o Battaglia, Milton Delgado; Velasco o Villa, Merentiel y Flores.

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