Jeremy Wade regresa casi una década después de River Monsters con un podcast que promete revelar historias nunca contadas

El explorador británico estrenará una serie audiovisual de 20 entregas junto a Scott Tankard, casi diez años después del final de su célebre aventura televisiva en Animal Planet para nuevos públicos (video gentileza @thisisjeremywade)

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Jeremy Wade, el biólogo y presentador británico que se convirtió en ícono de la exploración acuática mediante River Monsters, lanzará un video podcast de 20 episodios titulado Fish On! With Jeremy Wade, casi una década después de que el programa de Animal Planet finalizara en 2017. La producción debutará el 20 de octubre en Patreon y llegará al público general el 27 del mismo mes a través de YouTube, Spotify y otras plataformas de audio, además del sitio web dedicado rivermonsters.tv.

El proyecto fue presentado durante el mercado audiovisual Mipcom en Cannes, según informó Variety. ITV Studios destacó el podcast entre las novedades de su catálogo en una sesión matutina del lunes 12 de octubre, donde la corporación exhibió su oferta de formatos originales ante periodistas y compradores internacionales. Ruth Berry, presidenta de alianzas globales de ITV Studios y responsable de la división digital Zoo 55, subrayó el potencial del contenido vinculado a Wade y su vigencia entre nuevas audiencias.

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River Monsters acumula más de 1.740 millones de reproducciones en redes sociales

El explorador británico estrenará una serie audiovisual de 20 entregas junto a Scott Tankard, casi diez años después del final de su célebre aventura televisiva (@thisisjeremywade)

La serie, emitida entre 2009 y 2017 a lo largo de nueve temporadas, mantiene una presencia notable en el entorno digital. Según datos compartidos por ITV Studios durante la cita en Cannes, River Monsters generó más de 1.740 millones de visualizaciones en canales de video en redes sociales durante el último año. La cifra refleja el alcance que el show conserva entre espectadores jóvenes que lo descubrieron mucho después de su transmisión original.

Berry respaldó esa tendencia con un dato concreto: el tiempo promedio de consumo de los capítulos de River Monsters en YouTube alcanza los 90 minutos. “Escucharán que los jóvenes no quieren ver contenido de formato largo, y eso no es cierto”, afirmó la ejecutiva ante el auditorio, según recogió Variety. El ciclo televisivo llegó a 195 países y sigue alimentando comunidades de aficionados a la fauna acuática en todo el mundo.

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Wade y Scott Tankard revisitarán pescas fallidas y misterios sin resolver

Camarógrafos, productores y guías locales compartirán relatos sobre hallazgos extraordinarios, encuentros inconclusos y situaciones vistas hasta ahora solo desde la mirada del conductor (@thisisjeremywade)

El eje narrativo de Fish On! girará en torno a las historias que quedaron fuera de cámaras. Wade, de 70 años, copresentará el espacio junto a su amigo cercano Scott Tankard. A lo largo de las 20 entregas, ambos repasarán hallazgos extraordinarios, encuentros que no llegaron a concretarse y enigmas que acompañaron al explorador por ríos y lagos de distintos continentes. El podcast se define como una ventana hacia las criaturas de agua dulce que “se escaparon” durante la grabación de River Monsters.

Además, integrantes del equipo técnico original también participarán en las emisiones. Camarógrafos, productores y guías locales que acompañaron a Wade en sus expediciones aportarán sus propias versiones de los hechos, lo que permitirá una perspectiva distinta sobre situaciones que los televidentes solo conocieron desde el ángulo del conductor. La producción, a cargo de Oxford Scientific Films en asociación con Zoo 55, también abordará temas de conservación y biodiversidad.

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ITV Studios apuesta por lo audiovisual en línea en plena reestructuración corporativa

Los episodios del recordado programa conservan un público joven y registran un consumo promedio de 90 minutos en YouTube (@thisisjeremywade)

La llegada de Fish On! se enmarca en un momento de transformación para ITV Studios. La firma británica atraviesa un proceso de separación en dos entidades: NBCUniversal, a través de Sky, avanza en la adquisición de la plataforma de transmisión y contenido de ITV, mientras que ITV Studios permanecerá como compañía independiente, aunque los rumores sobre posibles compradores persisten.

En ese contexto, Mike Beale, director general de redes creativas de la corporación, destacó la estrategia de “emparejar emisoras y servicios de streaming para cofinanciar” nuevos proyectos. La apuesta por un podcast con una figura consolidada como Wade refleja cómo el mercado audiovisual evoluciona hacia propuestas de acceso directo al espectador. Berry también recordó el éxito global de Love Island, cuya edición estadounidense se posiciona como el programa más visto en la historia de Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal.

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Wade, quien dedicó décadas a investigar especies acuáticas en algunos de los ríos más remotos del planeta, cierra así un paréntesis de casi diez años lejos de la marca que lo definió. El primer capítulo de Fish On! With Jeremy Wade estará disponible para suscriptores de Patreon el próximo 20 de octubre.