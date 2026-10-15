Qué tan difícil es abrir un negocio en la Argentina: un ranking de 30 municipios revela cuáles tienen más y menos trabas

La burocracia y los requisitos administrativos pueden dificultar la apertura de nuevos comercios y empresas

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Abrir un comercio, instalar una fábrica o poner en marcha un emprendimiento puede resultar mucho más sencillo en algunas ciudades que en otras. Mientras ciertos municipios permiten iniciar las habilitaciones por internet, consultar los requisitos y pagar las tasas de manera digital, en otros todavía es necesario concurrir a oficinas públicas, presentar documentación en papel y realizar distintas gestiones antes de obtener la autorización correspondiente. Un ranking de 30 municipios argentinos muestra las diferencias en las facilidades y los obstáculos para abrir negocios, con una marcada distancia entre las jurisdicciones mejor y peor posicionadas.

El diagnóstico surge del Índice FÁCIL Productivo 2026, desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El trabajo compara los procesos de habilitación de distintas actividades económicas y ordena a los municipios según las facilidades administrativas que ofrecen a quienes buscan iniciar una actividad productiva.

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Tres de Febrero encabeza el ranking, con 60,90 puntos, seguido por la ciudad de Córdoba, con 59,03; Santa Fe capital, con 53,97; Luján, con 53,86; y Río Cuarto, con 52,70. Son las cinco jurisdicciones que superan los 50 puntos dentro de la muestra analizada. En el extremo opuesto aparecen Lanús, con 28,04 puntos; Quilmes, con 28,01; Avellaneda, con 25,86; y Pilar, con 20,93, que ocupa el último lugar entre los municipios evaluados.

La diferencia entre Tres de Febrero y Pilar alcanza casi 40 puntos. Sin embargo, el indicador no mide directamente cuánto tarda una persona en conseguir una habilitación ni cuánto dinero termina gastando, sino las condiciones administrativas que encuentra para realizar el trámite.

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Cuáles son los municipios con más facilidades

El informe vincula los mejores resultados con la digitalización de las habilitaciones comerciales, la organización de la información y la disponibilidad de herramientas que permiten anticipar los pasos necesarios para comenzar una actividad.

índice fácil

En el caso de Tres de Febrero, el estudio destaca la plataforma MI3F, la posibilidad de obtener una habilitación instantánea online para determinados rubros y una guía digital que permite conocer los requisitos, los pasos y las condiciones del procedimiento. Estas herramientas facilitan el acceso a la información y permiten realizar gestiones sin necesidad de concurrir a una oficina municipal.

“Desde la gestión que inició Diego Valenzuela venimos tomando medidas para simplificar trámites, eliminar burocracia y hacer más accesible el inicio de un emprendimiento. Hoy seguimos profundizando esa transformación, porque es el camino para generar oportunidades, trabajo y progreso económico”, afirmó Rodrigo Aybar, intendente de Tres de Febrero, a través de un comunicado. Por su parte, Diego Valenzuela, actual senador e intendente en uso de licencia, celebró el resultado en sus redes sociales y destacó la importancia de simplificar los procedimientos y no cobrar por las habilitaciones.

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En Córdoba también es posible iniciar la habilitación comercial de manera online. Tanto esa ciudad como Tres de Febrero cuentan con guías de trámites, alternativas de pago digital y canales de asistencia para los solicitantes. Santa Fe capital presenta características similares: permite realizar gestiones por internet, dispone de medios de pago digitales y ofrece canales de comunicación rápidos, entre ellos un chat de asistencia.

Estas herramientas no necesariamente eliminan todos los requisitos, pero permiten que los interesados conozcan con mayor claridad qué documentación deben presentar, cómo comenzar el procedimiento y cuáles son las instancias previstas.

Más abajo, dentro de un grupo intermedio alto, aparecen otros dos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires. San Isidro obtiene 47,83 puntos y General San Martín, 46,34. Según el relevamiento, ambos cuentan con plataformas y guías digitales desarrolladas, aunque todavía mantienen procedimientos híbridos o instancias de validación que obligan a realizar pasos adicionales antes de completar una habilitación.

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La presencia de herramientas digitales, por lo tanto, no implica necesariamente que todo el proceso pueda resolverse a distancia. Una solicitud puede comenzar por internet y requerir después documentación física, verificaciones presenciales u otras intervenciones administrativas.

Dónde aparecen las mayores trabas

Los municipios ubicados en la parte inferior del ranking presentan problemas vinculados con la dependencia de trámites presenciales, la cantidad de requisitos y la falta de información pública.

Diego Valenzuela, actual senador e intendente en uso de licencia de Tres de Febrero, celebró el resultado y destacó la importancia de simplificar los procedimientos y no cobrar por las habilitaciones

El estudio identifica procedimientos en los que no existe una vía clara para comenzar la habilitación por internet o en los que se exige completar varias gestiones previas. También señala dificultades para conocer de antemano los costos, los plazos y la documentación necesaria.

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El caso de Pilar, penúltimo entre los 30 municipios evaluados recibe una mención específica en el informe.

Allí, la información pública disponible sobre la habilitación comercial resulta insuficiente para conocer aspectos centrales del procedimiento, como los requisitos, la documentación exigida, la modalidad de gestión, los plazos o los costos. Aunque el trámite de zonificación puede iniciarse online, tampoco ofrece información completa sobre los medios de pago, los tiempos de resolución y el seguimiento del expediente.

De acuerdo con el documento, estas limitaciones dificultan que quien quiere abrir un negocio pueda anticipar el recorrido administrativo necesario y conocer las condiciones que deberá cumplir.

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Lanús, Quilmes y Avellaneda también integran el grupo de menor puntuación. El informe identifica entre las debilidades comunes de estas jurisdicciones los circuitos presenciales o mixtos, los trámites previos y las exigencias de documentación física.

La burocracia que enfrentan los emprendedores

Más allá de las posiciones individuales, uno de los datos más relevantes del trabajo aparece en el análisis de los requisitos exigidos.

En el 85% de los trámites relevados se solicita información que el propio municipio ya podría tener o conseguir mediante otros organismos públicos, tanto provinciales como nacionales.

Esto significa que, en una proporción muy elevada de procedimientos, el emprendedor debe presentar documentación que ya se encuentra dentro de la administración pública o que podría obtenerse mediante el intercambio de información entre dependencias.

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La situación se repite en distintas actividades y jurisdicciones, y representa uno de los principales obstáculos administrativos identificados por Idesa.

Otro resultado está relacionado con la cantidad de gestiones que deben completarse antes de obtener una habilitación. En el 70% de los municipios se exige, en promedio, realizar más de tres trámites previos, mientras que en el 30% se solicitan, también en promedio, más de siete requisitos por trámite.

Estos pasos se suman al procedimiento de habilitación propiamente dicho y pueden involucrar distintas oficinas o áreas de un mismo gobierno local.

La falta de información pública agrega otra dificultad. El relevamiento muestra que en el 38% de los trámites no fue posible determinar el costo de realizar la gestión, ya fuera mediante un monto publicado o una referencia normativa que permitiera conocerlo. En el 62% restante sí se encontró información sobre el importe correspondiente o se identificó que el trámite era gratuito.

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La disponibilidad de datos también presenta diferencias respecto de las normas aplicables. En 22 localidades, las guías de habilitación incluyen información sobre el marco legal que regula los procedimientos. En las otras ocho no se logró identificar esa información en las guías consultadas.

Trámites presenciales y dificultades para seguir los expedientes

La digitalización es otro de los aspectos en los que aparecen diferencias importantes.

Solo 10 de los 30 municipios analizados cuentan con trámites que pueden realizarse completamente online. En las otras 20 jurisdicciones existe al menos un procedimiento que debe gestionarse de forma totalmente presencial.

Los trámites de habilitación comercial presentan importantes diferencias entre las distintas ciudades argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de pagar las tasas por internet está más extendida. En 20 localidades, todas las tasas correspondientes a los trámites analizados pueden abonarse online o son gratuitas. En las diez restantes, al menos uno de los pagos exige concurrir personalmente.

El seguimiento de los expedientes también presenta limitaciones. En el 57% de los municipios existe al menos un trámite que requiere una consulta presencial para conocer su estado, mientras que el 43% dispone de modalidades digitales de comunicación para las gestiones evaluadas.

Entre los canales identificados figuran WhatsApp, correo electrónico y comunicaciones telefónicas, utilizados para informar sobre el avance de una solicitud, pedir documentación adicional o comunicar su aprobación o rechazo.

El informe también analiza la posibilidad de que los emprendedores evalúen la atención recibida. Solo cuatro localidades cuentan con encuestas de satisfacción y apenas dos ofrecen ese mecanismo específicamente al finalizar el trámite de habilitación.

Las diferencias según el tipo de negocio

Las dificultades administrativas no son iguales para todas las actividades. El estudio contempla 12 tipos de negocios, desde comercios pequeños y establecimientos gastronómicos hasta clínicas privadas, estaciones de servicio e industrias.

Entre las actividades de menor complejidad figuran kioscos, supermercados, farmacias, carnicerías, verdulerías, restaurantes, locales de indumentaria y estudios de servicios profesionales. Los rubros más complejos incluyen hipermercados, clínicas, estaciones de servicio e industrias metalúrgicas y alimenticias.

En promedio, los comercios simples obtienen 40,2 puntos, frente a 38,3 puntos de las actividades complejas. En 17 de las 30 jurisdicciones, los primeros presentan mejores resultados.

Las diferencias son particularmente marcadas en San Miguel de Tucumán, donde los comercios simples alcanzan 50,2 puntos y los complejos, 28. En Tigre, los valores son de 44 y 31,7 puntos, respectivamente.

El relevamiento señala que las actividades industriales, sanitarias y de mayor escala suelen necesitar documentación técnica, controles ambientales, certificados de bomberos y autorizaciones de otros organismos. La diferencia que analiza el índice no se limita a la cantidad de exigencias, sino también a la posibilidad de gestionarlas digitalmente y acceder a información clara sobre cada paso.

En los municipios que lideran el ranking, las diferencias entre actividades simples y complejas son menores. En Tres de Febrero, por ejemplo, los puntajes son de 63,7 y 57,2, respectivamente; en Córdoba, de 59,9 y 57,6; y en Santa Fe capital, de 54,8 y 51,9.

Qué municipios incluye el relevamiento

El universo original comprendía 31 jurisdicciones, seleccionadas por su relevancia económica, peso demográfico y diversidad de condiciones administrativas.

La muestra incluyó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 municipios bonaerenses y nueve ciudades del interior. Sin embargo, José C. Paz quedó fuera del ranking final porque no se encontró información pública suficiente para reconstruir y evaluar sus procedimientos de habilitación.

Por eso, el ordenamiento definitivo corresponde a 30 jurisdicciones y no representa a la totalidad de los municipios argentinos.

El documento también incorpora una comparación con tres ciudades latinoamericanas. Santiago de Chile obtiene 84,4 puntos; Montevideo, 78,1; y Bogotá, 77,6. Las tres se ubican por encima de Tres de Febrero, que registra el puntaje más alto de la muestra argentina.

El relevamiento refleja las condiciones administrativas y la información disponible al 30 de mayo de 2026. Los cambios normativos, las nuevas plataformas o las modificaciones de los procedimientos posteriores a esa fecha no forman parte de los resultados.