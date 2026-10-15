Incertidumbre local y volatilidad internacional: por qué el riesgo país se consolida por encima de los 600 puntos básicos

Las tasas de los "Treasuries" de EEUU alcanzó niveles máximos desde 2003.

Guardar

El riesgo país de Argentina tocó los 640 puntos básicos este jueves y los bonos en dólares no lograron revertir la presión de las tasas internacionales en alza. El nivel alcanzado aleja la posibilidad de que el país regrese a los mercados internacionales, una meta que el equipo económico se había fijado al comenzar 2026.

El indicador de JP Morgan llegó a un máximo intradiario de 655 puntos a principios de octubre lo que representó su valor más alto en once meses.

PUBLICIDAD

En la ampliación del riesgo país contribuyó en esta sesión además el importante descenso de unos 14 puntos básicos en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU, ahora en 5,05% anual para la emisión a diez años. Pasado el mediodía, la baja de tasa de los Treasuries se reducía a 10 puntos, con el bono a diez años en 5,09 por ciento.

Entre las causas que producen esta dinámica se conjuga una percepción de mayores desafíos para que el Estado cumpla con sus compromisos financieros, la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y un escenario internacional adverso por tasas altas y tensiones inflacionarias.

PUBLICIDAD

Factores externos

Altas tasas de interés internacionales: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantienen elevados, por encima del 5% y en su punto más alto en dos décadas. Esto provoca que los inversores globales prefieran migrar sus capitales hacia activos considerados totalmente seguros en EEUU ( flight to quality ), restando apetito por el riesgo en mercados emergentes como el argentino.

Volatilidad financiera y contexto global: Las tensiones geopolíticas y la presión sobre los precios internacionales -como la energía o materias primas- aumentan la aversión global al riesgo, encareciendo el crédito en general.

Factores internos

Menor ritmo de acumulación de reservas: Las dudas del mercado suelen centrarse en la dinámica cambiaria y en la velocidad con la que el Banco Central logra robustecer sus arcas en dólares, un elemento clave para garantizar los pagos futuros. Agosto y septiembre fueron meses magros en cuanto a la compra oficial de divisas para fortalecer las reservas netas. En este sentido, el mes de octubre se perfila para un mejor desempeño, con una absorción promedio superior a USD 80 millones al día.

Vencimientos de deuda y programa financiero: Persisten interrogantes entre los analistas sobre cómo se afrontarán los compromisos de deuda soberana previstos para los próximos años, crecientes a partir de 2027.

Incertidumbre política. Las elecciones del año próximo también inciden en el ánimo inversor, dado que un cambio de administración podría traer consigo no sólo un giro en la política económica.

Expectativas y actividad económica: La selectividad o desaceleración en ciertos sectores de la economía interna, sumada a la cautela lógica de los inversores ante los escenarios políticos y electorales, también genera presión compradora sobre los bonos y se refleja en el indicador.

El riesgo país argentino tocó en julio un reciente piso de 402 puntos básicos, un umbral que no se alcanzaba desde 2018, una cifra que acercaba al Gobierno de Javier Milei a la obtención de financiamiento en los mercados internacionales a tasas accesibles. Pero la situación cambió con el deterioro del escenario externo. El indicador elaborado por JP Morgan se mantiene elevado por la suba de los rendimientos en los Estados Unidos, que reducen el atractivo de los activos considerados de mayor riesgo.

“Esta dinámica resulta inoportuna y dificulta el acceso incluso al financiamiento doméstico en dólares, dado el rendimiento extremadamente elevado del AO29. Ni siquiera el resultado positivo de la licitación en pesos de ayer logra calmar demasiado los ánimos de los inversores, más allá de captar una sólida demanda y lograr retomar la extensión de plazos tras las elecciones”, comento el economista Gustavo Ber.

PUBLICIDAD

La inflación de EEUU y la presión sobre activos de riesgo

Un dato de inflación estadounidense superior al esperado elevó los rendimientos de los bonos norteamericanos y redujo sus precios. Los principales índices de Wall Street también retrocedieron y se dio un ajuste de precios en las acciones tecnológicas, cuyo ascenso este año fue el cimiento de los máximos históricos en los principales índices.

En el caso de los bonos argentinos se ve una notoria diferencia entre los títulos que vencen antes y después de las elecciones presidenciales. El bono AO27 -en dólares con ley argentina- ofrece un rendimiento inferior al 3% anual, mientras que el AO28, con vencimiento un año posterior, rinde por encima del 10 por ciento.

PUBLICIDAD

Los instrumentos con pagos previos a los comicios concentran la demanda de individuos y fondos comunes de inversión. La preferencia responde a la búsqueda de activos dolarizados sin asumir el riesgo electoral asociado a los vencimientos más largos.

Incluso los títulos con vencimiento en menos de un año rinden menos que los bonos del Tesoro de Estados Unidos de duración comparable, que pagan casi 4% anual. Esa diferencia refleja la demanda local por posiciones en dólares de corto plazo.

El “swap” chino como alternativa de financiamiento

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que evalúa opciones ante la dificultad para financiarse en dólares en el mercado local por la suba de los rendimientos. Desde Tailandia, donde participa de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, planteó la posibilidad de reemplazar esos recursos con fondos habilitados mediante el “swap” de monedas con el Banco Popular de China.

PUBLICIDAD

Los montos que se habiliten tendrían como destino el pago de importaciones provenientes de China. Ese mecanismo ya había sido utilizado por Sergio Massa durante su gestión como ministro de Economía bajo la presidencia de Alberto Fernández.