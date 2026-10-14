El sorpresivo motivo por el que Mauro Icardi habría viajado a Miami junto a la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a Miami junto a los hijos de la actriz

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Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de manera sorpresiva a Miami junto a los hijos de la actriz, en medio de versiones encontradas sobre el motivo real del viaje. Según pudo saber Teleshow a través de fuentes cercanas, el futbolista se habría trasladado hasta allí para reunirse con directivos de dos clubes.

La salida del país se conoció primero a través de las redes sociales de la panelista de Los Profesionales con Flor (El Nueve), Naiara Vecchio, quien había escrito: “Exclusivo: Mauro Icardi viajó hoy con China Suárez y los hijos de Eugenia a Miami/Disney. Icardi no esperó la respuesta de mañana de Hagopian y Wanda Nara del permiso de sus hijas, a quienes tenía hasta el 18/10”. La panelista también precisó en qué condiciones se había autorizado la salida del país de Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tiene con Benjamín Vicuña: “Vicuña aceptó el viaje con la condición de que al regreso empiecen el colegio en Buenos Aires”.

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Horas más tarde, Vecchio amplió la información y sumó una hipótesis sobre los motivos del viaje. “Exclusivo: Mauro Icardi y La China Suárez viajaron hoy a la tarde rumbo a Miami vía American Airlines con los hijos de Eugenia y sin las hijas de Wanda Nara. ¿Se viene propuesta de casamiento?”, escribió. El cruce del futbolista por el sector de Migraciones del aeropuerto quedó registrado también por la cuenta de Instagram lomaspopucom, que compartió una fotografía de Icardi con una valija en mano.

Fuentes cercanas señalaron que el futbolista viajó a Estados Unidos para reunirse con directivos de clubes

En paralelo, el ciclo Puro Show (Eltrece) difundió una versión distinta, que vinculó el viaje con una reunión laboral de último momento. “Ayer llegó un llamado hacia Mauro Icardi de alguien muy importante en el mundo del fútbol que lo citó en Miami en el día de hoy”, explicó la panelista Angie Balbiani. Y agregó: “Por eso se dio este viaje sorpresivo, no estaba planificado. Icardi estaba a cargo de sus hijas menores, avisó de esta situación y voló a Miami para tener esta reunión”.

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Consultada sobre los detalles del encuentro, Balbiani aclaró que todavía no había precisiones sobre la identidad del interlocutor. “Es una reunión de laburo con alguien muy importante del fútbol, no es necesariamente alguien norteamericano. Él sigue sin club”, señaló. El conductor Pampito sumó un dato adicional sobre las circunstancias del viaje: “Él estaba con una de sus hijas y tuvo que irse de raje. La niña quedó con la niñera que tienen ellos contratada, que se llama Silvia, que es la que había denunciado Wanda en su momento por maltrato”.

Angie Balbiani dio una versión distinta acerca del viaje de la pareja (Video: Puro Show-El Trece)

Ese último punto derivó en un nuevo conflicto entre Icardi y Wanda Nara. Según relató la periodista Paula Varela en Intrusos (América), el futbolista había dejado previsto que Martín Migueles retirara a la menor de la casa, con autorización para ingresar al barrio privado. Sin embargo, al enterarse, Nara decidió intervenir personalmente. “Cuando Wanda se enteró dijo: ‘No, no vas vos solo. Voy yo también’”, explicó Varela.

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El problema surgió porque, según la panelista, Nara tiene una restricción perimetral vigente que le impide acercarse tanto a Icardi como a la vivienda. “Entonces llamó al 911, se apersonó en el barrio con la policía y de esa manera ingresó a buscar a su hija Isabella”, detalló Varela, quien agregó que el episodio generó malestar en el entorno del futbolista: “Están que trinan, dicen: ‘Esta mujer siempre haciendo un show, siempre haciendo escándalo’”.

La periodista también leyó fragmentos de un informe policial que, según indicó, documentó el operativo y confirmó que Icardi había autorizado previamente el ingreso de Migueles para retirar a la niña. “22:35 se retira Wanda Nara con su hija del barrio”, citó Varela del reporte, mientras remarcó que la gestión policial se extendió por más de una hora.

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