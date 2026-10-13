El futbolista uruguayo ofreció declaraciones durante una entrevista tras el encuentro de Inter Miami.

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Luis Suárez se refirió a la despedida de Lionel Messi de la selección argentina y destacó el orgullo de su amigo por haber cumplido su recorrido con la camiseta albiceleste. El delantero uruguayo habló después del triunfo 4-0 de Inter Miami ante DC United, partido en el que ambos anotaron dos goles y volvieron a asociarse en una de las jugadas del encuentro.

“Todo el mundo vio la tristeza que se le vio de dejar la selección, pero con la tranquilidad y el orgullo de que dio todo”, afirmó Suárez. El atacante, compañero de Messi desde sus años en Barcelona y actual integrante del plantel de Inter Miami, sostuvo que el capitán argentino llegó “a lo máximo con su país”.

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Las palabras del uruguayo llegaron cuatro días después de que Messi disputara su último partido con la selección argentina. El martes 6 de octubre, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 3-0 a Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, en un amistoso que marcó el final de una carrera internacional de 21 años.

“Se siente muy orgulloso de haber entregado todo”

La emotiva reflexión de Luis Suárez sobre la despedida de Lionel Messi de la selección argentina (Foto AP/Rebecca Blackwell)

Suárez se detuvo en el costado personal de una despedida que tuvo una fuerte carga emocional. “Se siente muy orgulloso de que entregó todo lo que tenía que entregar”, expresó sobre Messi, quien cerró su etapa en el seleccionado como el jugador con más presencias y goles en la historia de Argentina.

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El capitán convirtió de penal y dio dos asistencias frente a Benín. Ese aporte elevó sus registros a 208 partidos y 126 goles con la camiseta albiceleste, además de 67 asistencias.

La noche en el Monumental reunió a más de 85 mil personas y contó con homenajes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ex futbolistas y referentes de distintos planteles campeones del mundo. Después del partido, Messi se dirigió a los hinchas y reconoció que despedirse de la selección era un momento doloroso.

“Jugar para la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”, dijo el rosarino durante su mensaje en el campo de juego. También recordó que, aun en los momentos más complejos de su trayectoria internacional, mantuvo el deseo de representar al país.

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El emotivo discurso de Lionel Messi en su despedida de la Selección y las lágrimas de Enzo Fernández

La despedida de Lionel Messi puso fin a un proceso que incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El atacante también integró los planteles que perdieron las finales de la Copa del Mundo de 2014 y las ediciones 2007, 2015 y 2016 de la Copa América.

Suárez, que compartió vestuario con Messi en Barcelona entre 2014 y 2020 y volvió a coincidir con él en Inter Miami, remarcó el valor de acompañarlo en este momento. “Feliz de poder estar al lado de él, compartir grandes momentos”, señaló.

La relación entre ambos excede el vínculo deportivo. Durante seis temporadas formaron parte de uno de los ataques más productivos del fútbol europeo junto a Neymar. En el club estadounidense retomaron esa sociedad, que el sábado tuvo un nuevo capítulo durante el partido ante DC United.

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Inter Miami venció 4-0 a DC United el sábado 10 de octubre, en el primer compromiso de Messi después de su última función con Argentina. Suárez abrió el marcador a los tres minutos y amplió la diferencia a los 39, con dos definiciones dentro del área.

El argentino anotó en los minutos 47 y 60. El primer tanto llegó tras una asistencia de Suárez, quien levantó la pelota hacia el área chica para que Messi definiera. En el segundo, el rosarino superó a tres rivales antes de cerrar la goleada.

El resultado cortó una racha de cinco partidos sin victorias de Inter Miami en la Major League Soccer (MLS). El equipo alcanzó 49 puntos, quedó segundo en la Conferencia Este y Messi pasó a liderar la tabla de goleadores del torneo con 23 tantos.

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Suárez vinculó la despedida de la selección con el objetivo que tiene el plantel en Estados Unidos. “Seguir disfrutando ahora momentos acá para ayudar a ganar la MLS con Inter Miami”, expresó.

El equipo dirigido por Cristian “Kily” González buscará defender el título conseguido en la temporada anterior. Tras la victoria ante DC United, el próximo compromiso de Inter Miami será como local frente a New York City FC, el miércoles 14 de octubre.

Messi, de 39 años, tiene contrato con la franquicia de Florida hasta la temporada 2028. Suárez, que fue reemplazado en el segundo tiempo para dosificar esfuerzos, sumó 16 goles en la actual campaña de liga y volvió a ser una pieza determinante en una noche atravesada por el final de una era para su compañero.

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