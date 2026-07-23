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El UCM no se detiene: Marvel planea películas hasta 2042 con una gran apuesta por los X-Men

Kevin Feige reveló que Secret Wars abrirá una nueva etapa para el estudio, con una Saga Mutante y más películas de Spider-Man en desarrollo

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Reinicio de la clásica serie animada de los 90
El presidente de Marvel aseguró que el estudio trabaja con décadas de historias inspiradas en los cómics.

Marvel Studios ya piensa en el largo plazo. Aunque el estudio solo ha anunciado oficialmente su calendario de estrenos hasta Avengers: Secret Wars (2027), su presidente, Kevin Feige, reveló que el equipo creativo ya trabaja con una hoja de ruta que se extiende hasta 2042. La planificación contempla una nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) con los X-Men como eje principal, más historias de Spider-Man y la eventual incorporación de Miles Morales en acción real.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el medio chino Watching Hollywood. Feige explicó que el estudio diseña sus proyectos con muchos años de anticipación, aunque aclaró que esos planes pueden modificarse.

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Estábamos en una sala de reuniones de Marvel Studios planificando películas hasta 2042. ¿Llegaremos a 2042? ¿Quién sabe? ¿Serán esas películas? ¿Quién sabe? Pero así es como abordamos y planificamos la enorme cantidad de historias potenciales de los cómics”, afirmó el ejecutivo. “Estamos cambiando constantemente, evolucionando constantemente, pero tener una guía nos ayuda a actuar con más propósito”, añadió al explicar cómo el estudio construye su estrategia a largo plazo.

Marvel prepara el terreno para una nueva generación de héroes sin renunciar a personajes ya conocidos por los fans. (REUTERS)
Marvel prepara el terreno para una nueva generación de héroes sin renunciar a personajes ya conocidos por los fans. (REUTERS)

‘Secret Wars’ marcará un nuevo comienzo

Feige también profundizó en el papel que tendrán las dos próximas películas de los Vengadores: Avengers: Doomsday, prevista para diciembre de este año, y Avengers: Secret Wars, programada para 2027.

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“Queremos hacer dos cosas. Primero, cerrar algunas historias, aquellas que comenzaron mucho antes de Iron Man, incluidos los personajes originales de los X-Men. Segundo, preparar simultáneamente el terreno para el futuro”, señaló.

Avengers: Endgame fue realmente un final y, desde entonces, hemos intentado y experimentado con muchas cosas nuevas. Pero Secret Wars es un comienzo. Establecerá un universo único, más simple y fácil de seguir para el público. Algunas cosas serán familiares, pero muchas, muchas serán completamente nuevas”, aseguró.

El objetivo, explicó, es ofrecer un universo cinematográfico más accesible para una nueva generación de espectadores tras los complejos acontecimientos de la Saga del Multiverso.

Marvel prepara Avengers: Doomsday como una de las películas clave para dar paso a la nueva etapa del UCM
Marvel prepara Avengers: Doomsday como una de las películas clave para dar paso a la nueva etapa del UCM

Los X-Men serán el eje de la Saga Mutante

Feige además destacó que los X-Men ocuparán el lugar central en la siguiente gran etapa del UCM. El ejecutivo insistió en que el potencial de los mutantes es enorme.

“Fundamentalmente, los X-Men estarán en el centro. Conseguir los derechos de los X-Men no se trata solo de… por ejemplo, Wolverine es un personaje extraordinario y pudimos unirlo con Deadpool, lo cual es genial. Pero los X-Men son mucho más que Wolverine, mucho más que el equipo original; fundamentalmente, son un universo, una saga de múltiples etapas. Hacia eso es hacia donde estamos trabajando”, declaró.

Actualmente, Marvel ya confirmó que una nueva película de X-Men, dirigida por Jake Schreier, se encuentra en desarrollo. También están en distintas etapas de planificación Black Panther 3 y una película de Nova, proyecto que fue reconvertido de serie para Disney+ a largometraje, según informó IGN.

Asimismo, Feige reveló que mantiene conversaciones junto a la productora Amy Pascal sobre varias películas adicionales de Spider-Man, el héroe interpretado por Tom Holland.

Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man seguirá ocupando un lugar central en los planes de Marvel (Sony Pictures/Marvel Studios)

Además, confirmó que Marvel mantiene el objetivo de introducir a Miles Morales en imagen real una vez concluya la saga animada de Spider-Verse desarrollada por Sony.

Sí, definitivamente tenemos planes y creo que una película de Spider-Man en acción real tiene ese destino: incorporar a Miles en algún momento después de que termine la serie Spider-Verse”, sostuvo.

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