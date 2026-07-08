Un operativo contra Los Lagartos dejó al descubierto el uso ilegal de prendas policiales en Guayaquil

Las prendas y otras evidencias incautadas.

El hallazgo de prendas con distintivos de la Policía Nacional en una vivienda presuntamente utilizada por integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lagartos abrió una nueva línea de investigación sobre el posible uso de uniformes oficiales para facilitar actividades criminales en Guayaquil.

El descubrimiento se produjo durante un operativo ejecutado por las Fuerzas Armadas en el sur de la ciudad, que no dejó detenidos debido a que los sospechosos habrían abandonado el inmueble minutos antes de la intervención tras ser alertados de la presencia militar.

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La operación fue realizada por personal del Grupo Táctico Conjunto Marte en el sector Barrio Lindo, entre las calles 18 y Domingo Savio, como parte de las acciones de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX) que el Bloque de Seguridad mantiene en zonas consideradas de alta incidencia delictiva. De acuerdo con información militar, la intervención respondió a labores de inteligencia que identificaban el inmueble como un presunto punto de operaciones de Los Lagartos.

Sin embargo, cuando las tropas ingresaron a la vivienda ya no encontraron a las personas que buscaban. Según el reporte difundido por el Ejército, los presuntos integrantes de la organización escaparon poco antes del allanamiento porque habrían sido advertidos de la llegada de los uniformados. Personal militar señaló que habitantes del sector habrían alertado a los sospechosos, mientras que otras versiones oficiales mencionan la presencia de vigilantes informales o “radares”.

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Una alerta vecinal habría alertado a los miembros de Los Lagartos sobre la llegada de los militares.

Aunque no hubo capturas, la inspección permitió el decomiso de varios elementos considerados de interés para la investigación. Entre ellos constan dos chalecos y tres chompas con insignias de la Policía Nacional, además de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, una gramera, un cedazo utilizado para el procesamiento de droga y varias placas vehiculares.

Las autoridades presumen que las prendas policiales podrían haber sido utilizadas para simular procedimientos oficiales o facilitar la comisión de otros delitos mediante la suplantación de agentes del Estado. Esta hipótesis forma parte de las investigaciones que permanecen abiertas y busca establecer el origen de los uniformes, la forma en que llegaron a manos de la organización y si existió algún tipo de participación o filtración desde instituciones públicas.

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Hasta el 8 de julio de 2026, las autoridades no habían informado sobre servidores policiales investigados o detenidos en relación con este hallazgo. Tampoco se había confirmado si las prendas correspondían a uniformes sustraídos, extraviados o entregados de manera irregular.

Durante la intervención también fueron incautados aproximadamente dos kilogramos de una sustancia vegetal que, según las primeras verificaciones, correspondería a marihuana tipo “kripy”, así como un envoltorio con una sustancia que se presume sería heroína. Todo el material fue puesto bajo cadena de custodia para los análisis correspondientes y para sustentar las investigaciones de la Fiscalía.

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El uso de prendas policiales por parte de bandas criminales ha sido un modus operandi recurrente en Ecuador.

Los Lagartos figuran entre las organizaciones criminales que operan principalmente en Guayaquil y otros sectores de la provincia del Guayas. De acuerdo con información oficial, la agrupación mantiene actividades relacionadas con el microtráfico, extorsiones y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Las investigaciones especializadas señalan que la organización tiene una fuerte presencia en sectores populares del sur de Guayaquil, como El Guasmo, la Isla Trinitaria y zonas del Suburbio, donde ejerce control territorial mediante redes de colaboradores e informantes que monitorean el ingreso de las fuerzas de seguridad.

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Las Fuerzas Armadas indicaron que el operativo forma parte de la estrategia de intervención permanente que el Bloque de Seguridad desarrolla en sectores considerados prioritarios por los altos índices de violencia. Tras la inspección, el Ejército anunció que continuará ejecutando acciones de inteligencia y control para ubicar a los presuntos integrantes de la organización y desarticular sus estructuras logísticas.

El caso permanece en etapa investigativa y, hasta el momento, no se han formulado cargos contra personas específicas por los hechos descubiertos durante el operativo.

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