Delincuentes intentaron robar en un club de barrio de Rosario y terminaron a los tiros cuando vecino intervino

La fachada del Club Los Amigos en barrio Las Flores, Rosario, exhibe sus carteles de bienvenida y un cartel de seguridad tras un intento de robo donde un vecino resultó baleado (Rosario3)

La tranquilidad habitual del barrio Las Flores en la ciudad de Rosario se vio alterada este último domingo por la noche cuando un grave episodio de violencia sacudió las inmediaciones del club Los Amigos, situado en la intersección de las calles Heliotropo y España.

La comunidad, que cada día reúne a unos 90 niños y adolescentes en actividades deportivas y sociales, quedó en vilo ante la irrupción de cuatro sospechosos que intentaron ingresar a la entidad. Un vecino se percató de lo que sucedía y advirtió a todos. Ante esto, los delincuentes respondieron con disparos.

PUBLICIDAD

Según se supo, el joven que advirtió la presencia de los intrusos no sufrió heridas. Horas después del ataque, la víctima formalizó la denuncia en la comisaría correspondiente, pero debió cumplir con su jornada laboral visiblemente afectado por el susto.

La vicepresidenta del club, Jessica, relató que la alarma llegó gracias a la intervención de vecinos atentos a movimientos inusuales en el predio, de acuerdo a lo informado por el portal Rosario3. La casera de la institución, al escuchar las detonaciones y los ladridos de los perros, salió a observar, pero para ese momento los intrusos ya se habían dado a la fuga.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad instaladas en el club, que en ocasiones anteriores ayudaron a frenar robos y actos vandálicos, no captaron con claridad lo ocurrido en la noche del domingo. De igual forma, serán analizadas por la Policía para intentar identificar a los responsables.

Jessica recordó que el club ha sido blanco de robos en el pasado, aunque la incorporación de tecnología de videovigilancia ayudó a reducir los incidentes.

PUBLICIDAD

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad para dar con los responsables del hecho

A finales de abril, un club de barrio de Berisso, provincia de Buenos Aires, fue víctima de dos robos en menos de dos semanas. “Pedimos que se detengan estos actos de vandalismo ya”, manifestaron al señalar que ya estaban cansados de invertir en la reposición de los elementos robados.

Se trata del Club Universitario, ubicado entre las calles 60 y 126. El último de los hechos ocurrió en horas de la madrugada, cuando detectaron que un joven ingresó en el predio para destruir la instalación eléctrica de la propiedad.

PUBLICIDAD

“En el día de hoy hacemos esta publicación con mucha bronca y dolor, ya que en un lapso de 15 días sufrimos 3 robos”, apuntaron por medio de una publicación desde la cuenta de Facebook de la institución deportiva. Incluso, sumaron las capturas del sujeto responsable de haber vandalizado la caja de instalación eléctrica, debido a que éste llegó a ser filmado por una de las cámaras de seguridad de la zona.

Según la información publicada por el medio local 0221, las autoridades del club señalaron que el pasado 13 de abril también se habían robado la bomba de riego que era utilizada para mantener las condiciones de las canchas. “Pedimos difusión y que se detengan estos actos de vandalismo ya”, sentenciaron.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, en el comunicado lamentaron los sucesos al remarcar que “el Uni es un club de barrio, donde todo se hace a pulmón y a completa voluntad”, para después agregar que “las cosas como a todos nos cuestan y siempre tratamos de salir adelante ante las adversidades”.