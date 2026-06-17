El lado oculto de Star Wars, contado por Katy O’Brian: vestuarios incómodos y recuerdos imborrables

Katy O’Brian reveló en Grave Conversations que el vestuario original de The Mandalorian era incómodo y limitaba los movimientos en el rodaje de Star Wars

El pódcast Grave Conversations recibió a la actriz Katy O’Brian, conocida por su trabajo en The Mandalorian y Love Lies Bleeding, para una conversación abierta sobre la muerte, los rituales de despedida y aspectos del universo Star Wars. O’Brian desdramatizó los temas abordados, alternando recuerdos incómodos sobre los rodajes y habló de sus deseos para su funeral.

Katy O’Brian habló en Grave Conversations sobre los rodajes de The Mandalorian y sobre cómo imagina su funeral. Además, detalló que su homenaje póstumo ideal tendría buen catering y karaoke, evitando cualquier solemnidad, según relató la propia actriz.

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¿Cómo era el vestuario en Star Wars?

Cuando David Dastmalchian, conductor de Grave Conversations, le preguntó sobre su experiencia en el set de The Mandalorian, O’Brian fue contundente: “En el rodaje, los vestuarios originales eran incómodos, no podías moverte mucho y sentías que, si lo hacías, ibas a romper algo y te despedían”, relató en el pódcast.

La actriz explicó que muchos trajes de Star Wars provenían de los años 70 y 80 y que no había modelos de repuesto en el set de The Mandalorian (YouTube: StarWarsUpdates)

Explicó que muchos trajes provenían de los años 70 u 80 y que el equipo no tenía modelos de repuesto. “Las telas picaban, quedabas rígida y varios compañeros acabaron con sarpullidos en el cuello”, comentó, sumando con humor: “Sabías que esas prendas ya las había sudado alguien hace 30 o 40 años”.

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La situación marcó una actitud militar y reservada en los personajes. “Sí, era rígido y militar, pero sobre todo, ni siquiera sabías quién había sudado dentro antes”, ironizó.

Agregó que el proceso de grabación era exigente. “Te grababan cada escena varias veces, como villana clara, triste o ambigua, y al final nunca sabías cuál versión iban a elegir”. Cuando escuchó la “música imperial” en sus escenas, entendió que el misterio de su papel no pasaría inadvertido para los seguidores.

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¿Cómo imagina su funeral?

Katy O’Brian contó que las telas del vestuario de The Mandalorian picaban y que varios compañeros terminaron con sarpullidos en el cuello (REUTERS/Mario Anzuoni)

O’Brian compartió en Grave Conversations sus planes sobre la muerte con tono desenfadado. “Me gustaría ser incinerada y que mis cenizas se mezclen en suplementos o comidas para así seguir viviendo en los demás”, confesó entre carcajadas. O’Brian dijo que le gustaría que sus cenizas se mezclaran en alimentos y que en su funeral hubiera buena comida y karaoke.

“Lo único que me importa en mi funeral es que haya buena comida y karaoke”, afirmó. La solemnidad, aseguró, no tiene cabida, imaginando una despedida alegre, con invitados haciendo presentaciones en PowerPoint “sobre cualquier tema” y no necesariamente sobre su vida.

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En cuanto a la música, fue clara: “Nada de himnos patrióticos. Que sea música divertida, trap o simplemente karaoke para que la gente disfrute”, manifestó, aclarando que nunca fue fan de las multitudes ni de los actos formales. “Ni siquiera tuvimos boda porque el bullicio no va conmigo, así que con el funeral igual: nada de solemnidad, mucha libertad y diversión”, sentenció O’Brian.

Su visión sobre la vida y la muerte

La intérprete señaló que en The Mandalorian grababan cada escena en varias versiones y que nunca sabía cuál elegirían para su personaje (REUTERS/Daniel Cole)

A lo largo de su intervención en Grave Conversations, la actriz alternó confidencias y reflexiones sobre el legado, la rutina diaria y cómo toma con humor la vida y la muerte.

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“Creo que lo más importante en la vida es poder reírse y relajarse, incluso frente a la muerte”, subrayó Katy O’Brian. También destacó que mantiene charlas sobre estos temas con su esposa y su familia, planificando incluso detalles para sus despedidas.

Al imaginar el último montaje de su vida, la intérprete eligió la sencillez: “Si pudiera detenerme en una imagen, elegiría las mañanas con mi esposa, abrazando a mi gato, y con mi perro jadeando en mi cara”. Además, confesó que combina proyectos profesionales con metas personales, como formar una familia y terminar un libro con fotografías y relatos sobre sus vivencias.

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En Grave Conversations, Katy O’Brian sostuvo que lo más importante en la vida es reírse y relajarse, incluso frente a la muerte (Anna Kooris/A24 via AP)

El humor también aparece en su visión del más allá: “En mi próxima vida, quiero ser un Kaiju o un gorila, o algún híbrido como King Kong, pero más difícil de derrotar”, bromeó al aire. Reiteró la importancia de “simplemente tomarlo todo con calma; solo tienes que relajarte”.