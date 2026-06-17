Entretenimiento

El lado oculto de Star Wars, contado por Katy O’Brian: vestuarios incómodos y recuerdos imborrables

En una entrevista para el podcast Grave Conversations, la actriz repasó experiencias poco conocidas detrás de cámaras, desde las dificultades de trabajar con vestuarios históricos hasta su particular visión sobre los rituales de despedida y el legado personal

Guardar
Google icon
Katy O’Brian reveló en Grave Conversations que el vestuario original de The Mandalorian era incómodo y limitaba los movimientos en el rodaje de Star Wars

El pódcast Grave Conversations recibió a la actriz Katy O’Brian, conocida por su trabajo en The Mandalorian y Love Lies Bleeding, para una conversación abierta sobre la muerte, los rituales de despedida y aspectos del universo Star Wars. O’Brian desdramatizó los temas abordados, alternando recuerdos incómodos sobre los rodajes y habló de sus deseos para su funeral.

Katy O’Brian habló en Grave Conversations sobre los rodajes de The Mandalorian y sobre cómo imagina su funeral. Además, detalló que su homenaje póstumo ideal tendría buen catering y karaoke, evitando cualquier solemnidad, según relató la propia actriz.

PUBLICIDAD

¿Cómo era el vestuario en Star Wars?

Cuando David Dastmalchian, conductor de Grave Conversations, le preguntó sobre su experiencia en el set de The Mandalorian, O’Brian fue contundente: “En el rodaje, los vestuarios originales eran incómodos, no podías moverte mucho y sentías que, si lo hacías, ibas a romper algo y te despedían”, relató en el pódcast.

Primer plano de Katy O’Brian con cabello oscuro y corto, vistiendo una chaqueta azul marino con cuello alto y una insignia. El fondo borroso muestra luces de ciudad nocturna
La actriz explicó que muchos trajes de Star Wars provenían de los años 70 y 80 y que no había modelos de repuesto en el set de The Mandalorian (YouTube: StarWarsUpdates)

Explicó que muchos trajes provenían de los años 70 u 80 y que el equipo no tenía modelos de repuesto. “Las telas picaban, quedabas rígida y varios compañeros acabaron con sarpullidos en el cuello”, comentó, sumando con humor: “Sabías que esas prendas ya las había sudado alguien hace 30 o 40 años”.

PUBLICIDAD

La situación marcó una actitud militar y reservada en los personajes. “Sí, era rígido y militar, pero sobre todo, ni siquiera sabías quién había sudado dentro antes”, ironizó.

Agregó que el proceso de grabación era exigente. “Te grababan cada escena varias veces, como villana clara, triste o ambigua, y al final nunca sabías cuál versión iban a elegir”. Cuando escuchó la “música imperial” en sus escenas, entendió que el misterio de su papel no pasaría inadvertido para los seguidores.

¿Cómo imagina su funeral?

Cast member Katy O'Brian attends a premiere for the film Love Lies Bleeding in Beverly Hills, California, U.S., March 5, 2024. REUTERS/Mario Anzuoni
Katy O’Brian contó que las telas del vestuario de The Mandalorian picaban y que varios compañeros terminaron con sarpullidos en el cuello (REUTERS/Mario Anzuoni)

O’Brian compartió en Grave Conversations sus planes sobre la muerte con tono desenfadado. “Me gustaría ser incinerada y que mis cenizas se mezclen en suplementos o comidas para así seguir viviendo en los demás”, confesó entre carcajadas. O’Brian dijo que le gustaría que sus cenizas se mezclaran en alimentos y que en su funeral hubiera buena comida y karaoke.

“Lo único que me importa en mi funeral es que haya buena comida y karaoke”, afirmó. La solemnidad, aseguró, no tiene cabida, imaginando una despedida alegre, con invitados haciendo presentaciones en PowerPoint “sobre cualquier tema” y no necesariamente sobre su vida.

En cuanto a la música, fue clara: “Nada de himnos patrióticos. Que sea música divertida, trap o simplemente karaoke para que la gente disfrute”, manifestó, aclarando que nunca fue fan de las multitudes ni de los actos formales. “Ni siquiera tuvimos boda porque el bullicio no va conmigo, así que con el funeral igual: nada de solemnidad, mucha libertad y diversión”, sentenció O’Brian.

Su visión sobre la vida y la muerte

La intérprete señaló que en The Mandalorian grababan cada escena en varias versiones y que nunca sabía cuál elegirían para su personaje (REUTERS/Daniel Cole)
La intérprete señaló que en The Mandalorian grababan cada escena en varias versiones y que nunca sabía cuál elegirían para su personaje (REUTERS/Daniel Cole)

A lo largo de su intervención en Grave Conversations, la actriz alternó confidencias y reflexiones sobre el legado, la rutina diaria y cómo toma con humor la vida y la muerte.

“Creo que lo más importante en la vida es poder reírse y relajarse, incluso frente a la muerte”, subrayó Katy O’Brian. También destacó que mantiene charlas sobre estos temas con su esposa y su familia, planificando incluso detalles para sus despedidas.

Al imaginar el último montaje de su vida, la intérprete eligió la sencillez: “Si pudiera detenerme en una imagen, elegiría las mañanas con mi esposa, abrazando a mi gato, y con mi perro jadeando en mi cara”. Además, confesó que combina proyectos profesionales con metas personales, como formar una familia y terminar un libro con fotografías y relatos sobre sus vivencias.

En Grave Conversations, Katy O’Brian sostuvo que lo más importante en la vida es reírse y relajarse, incluso frente a la muerte (Anna Kooris/A24 via AP)
En Grave Conversations, Katy O’Brian sostuvo que lo más importante en la vida es reírse y relajarse, incluso frente a la muerte (Anna Kooris/A24 via AP)

El humor también aparece en su visión del más allá: “En mi próxima vida, quiero ser un Kaiju o un gorila, o algún híbrido como King Kong, pero más difícil de derrotar”, bromeó al aire. Reiteró la importancia de “simplemente tomarlo todo con calma; solo tienes que relajarte”.

Temas Relacionados

Katy O'BrianStar WarsRituales FunerariosHumor y MuerteNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Productor de Oliver Tree revela cómo se salvó del accidente aéreo en Brasil: “Ahora te debo la vida, hermano”

Victor WAO reveló que formaba parte del grupo que iba a viajar en la aeronave siniestrada y explicó por qué cambió de planes

Productor de Oliver Tree revela cómo se salvó del accidente aéreo en Brasil: “Ahora te debo la vida, hermano”

“Michael” ya hizo historia: el biopic del Rey del Pop superó a “Bohemian Rhapsody” en la taquilla mundial

La película biográfica de Michael Jackson alcanzó 932,2 millones de dólares y se quedó con la corona

“Michael” ya hizo historia: el biopic del Rey del Pop superó a “Bohemian Rhapsody” en la taquilla mundial

La esposa de Bruce Willis reveló cómo habla con las hijas adultas del actor sobre su diagnóstico

Emma Heming Willis se manifestó con franqueza sobre el peso de acompañar a la estrella de Hollywood en esta etapa

La esposa de Bruce Willis reveló cómo habla con las hijas adultas del actor sobre su diagnóstico

Olivia Wilde recuerda su historia con Harry Styles: “Tuvimos la relación más encantadora”

La directora de ‘Don’t Worry Darling’ describió su romance como una etapa de amor y felicidad pese a las críticas

Olivia Wilde recuerda su historia con Harry Styles: “Tuvimos la relación más encantadora”

Cómo Steve Jobs convirtió el desacuerdo en una ventaja para Pixar y por qué rechazaba rodearse de personas que pensaban igual que él

Ed Catmull, cofundador del estudio y figura clave en la historia de la animación digital, repasó en una entrevista las dinámicas internas que moldearon a la compañía, desde los mecanismos de evaluación creativa hasta las decisiones tomadas en la cúpula empresarial

Cómo Steve Jobs convirtió el desacuerdo en una ventaja para Pixar y por qué rechazaba rodearse de personas que pensaban igual que él

DEPORTES

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Messi y la batalla invisible: cómo la salud mental y la presión por el Mundial forjan un equipo campeón

Portugal vs RD Congo, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Ronaldo e Ibrahimovic, a los pies de la actuación de Messi en el Mundial: sus contundentes frases en el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia

Qué edad tenían los jugadores de la selección argentina cuando Messi hizo su debut en el Mundial

La emoción de Messi es la emoción de todos y nos volvimos a ilusionar

TELESHOW

Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

Wanda Nara se reencontró con sus hijas en medio de la estadía de las niñas con Mauro Icardi: el motivo

La frase de Duki sobre los gustos de las mujeres que generó polémica: “Tal vez les parece más atractivo”

Chiche Gelblung habló sin filtro de su última internación: “El tema no era perder el pie, era que perdiera la vida”

Se viralizó el sorprendente gesto que tuvo El Rubius cuando conoció a Gaspi: “Regalame un abrazo”

Lucía Galán celebró la graduación de su hija y el reencuentro con su exmarido: “Nuestro camino no ha sido fácil”

INFOBAE AMÉRICA

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defensa y para atacar en profundidad territorio ruso

Ucrania podrá fabricar bajo licencia misiles de EEUU y de otros países del G7 para defensa y para atacar en profundidad territorio ruso

El G7 celebró el respaldo de Trump a una línea más dura contra Rusia por la guerra en Ucrania

El campesino condenado a la hoguera por comparar el origen del mundo con un queso: así trabaja la microhistoria de Carlo Ginzburg

El Supremo de Brasil le pidió a Jair Bolsonaro explicaciones por un arma en su prisión domiciliaria

Los cinco momentos más memorables de la cumbre del G7 en Francia: “Soy el jefe”