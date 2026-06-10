Nicholas Galitzine tras casi dos años de rodaje en Masters of the Universe: “Había mucho más que fuerza en He-Man”

Nicholas Galitzine confesó que se sintió un fraude cuando se puso por primera vez el traje de He-Man para la nueva película de Masters of the Universe

Sentirse impostor al vestir el icónico traje de He-Man fue la primera reacción de Nicholas Galitzine al asumir el protagónico en la nueva película de Masters of the Universe.

La oportunidad significó para el actor británico un salto profesional que lo llevó a enfrentar dudas personales y a explorar nuevos límites creativos, según relató a PEOPLE.

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Un personaje con historia y millones de seguidores

La elección de Galitzine para encarnar a He-Man se oficializó a mediados de 2024. El anuncio colocó al intérprete en el centro de una producción de alto presupuesto, cuyo principal reto consistía en dar vida a un héroe con una base de admiradores global y una larga tradición audiovisual. De acuerdo con PEOPLE, el actor debió someterse a un proceso que combinó preparación física, mental y emocional para responder a las expectativas de los seguidores de la saga.

Masters of the Universe convirtió a Nicholas Galitzine en el protagonista de una producción de alto presupuesto con millones de seguidores en todo el mundo (REUTERS/Eduardo Munoz)

La sombra de la versión de 1987, protagonizada por Dolph Lundgren, acompañó todo el proceso de selección y rodaje. Galitzine reconoció que la presión de igualar aquel referente le generó inseguridad: “Le pregunté a Travis [Knight, el director] si no quería a otra persona”, confesó a PEOPLE. A pesar de las dudas, el intérprete asumió el desafío, consciente de la responsabilidad de reinterpretar un personaje emblemático para nuevas generaciones.

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Transformación física y exigencia actoral

El papel de He-Man requirió de Galitzine una transformación física sin precedentes en su carrera. Según la entrevista con PEOPLE, el actor adoptó una rutina de entrenamiento con pesas y una dieta que superaba las 5.000 calorías diarias. “Dolph decía que estaba en forma por Rocky IV. Yo nunca había entrenado para ese tipo de películas”, explicó el actor, quien destacó que el proceso de cambio fue tan intenso como revelador en lo personal.

La versión de He-Man de 1987 con Dolph Lundgren aumentó la presión sobre Nicholas Galitzine durante la selección y el rodaje

La exigencia no se limitó a lo físico. Galitzine subrayó que el guion le permitió explorar facetas menos evidentes del personaje, como la capacidad de ver lo mejor en los demás y mostrar vulnerabilidad. “Nada de esa magnitud podía ser sencillo, pero descubrí que había mucho más que fuerza en He-Man”, señaló en el diálogo con PEOPLE.

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Rodaje y clima de equipo

Ingresar al set de Masters of the Universe implicó integrarse a un equipo técnico de entre 400 y 500 personas. Según relató Galitzine a PEOPLE, la magnitud de la producción aportó una dimensión humana inesperada. “Hay una calidez en este proyecto que se percibe en cada versión, y en esta no fue diferente”, afirmó el actor, al describir el clima de compañerismo que marcó la filmación.

El rodaje de Masters of the Universe reunió a un equipo técnico de entre 400 y 500 personas y consolidó un clima de compañerismo (Captura de tráiler oficial)

El trabajo colectivo resultó determinante para el éxito de la producción. El actor relató que los lazos entre los integrantes del equipo se fortalecieron con el paso de los meses. “El último día, al dar el discurso de despedida, comprendí cuánto había significado esta experiencia”, expresó. El carácter prolongado del rodaje, que se extendió por casi dos años, dejó en Galitzine una huella profesional y personal.

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El costado humano de un héroe

Más allá de la musculatura y la acción, el desafío fue mostrar el costado humano de He-Man. Para Galitzine, la clave estuvo en equilibrar la fortaleza con la vulnerabilidad, rasgos que consideró fundamentales para conectar con el público contemporáneo.

Nicholas Galitzine afirmó que los casi dos años de rodaje de Masters of the Universe dejaron una huella profesional y personal en su carrera (REUTERS/Aude Guerrucci)

El actor destacó que el personaje no solo inspira por su fuerza, sino también por su capacidad para reconocer sus propias dudas y aprender de quienes lo rodean.

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La despedida del personaje significó el cierre de un ciclo que marcó un antes y un después en la carrera de Galitzine. El actor admitió que regresar a la rutina después de tanto tiempo dedicado a un solo papel requirió un proceso de adaptación y reflexión. No obstante, consideró que su paso por Masters of the Universe le permitió crecer y sumar herramientas para futuros desafíos en el cine.

Un proyecto transformador

El actor británico definió a Masters of the Universe como el proyecto más largo y significativo de su trayectoria por sus exigencias físicas, emocionales y colectivas (Amazon MGM)

Casi dos años después de ser seleccionado para el papel, Galitzine compartió con PEOPLE el balance de su experiencia. Definió a Masters of the Universe como el proyecto más largo y significativo de su trayectoria hasta la fecha, tanto por las exigencias físicas y emocionales como por el aprendizaje adquirido en el trabajo colectivo.

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La interpretación de un héroe legendario dejó en el actor británico marcas profundas y una nueva perspectiva sobre su oficio.