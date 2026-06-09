Keith Richards apuntó contra el heavy metal, el punk y el rap: “Pensé que eran bromas geniales”

El guitarrista de The Rolling Stones refuerza su desdén por las tendencias musicales surgidas después de los años 60, incluidas el punk y el rap (REUTERS/Bryan Woolston)

La persistente influencia de Keith Richards en la discusión sobre la evolución musical se evidenció tras sus declaraciones sobre el heavy metal, el punk y el rap. El guitarrista de The Rolling Stones descalificó públicamente a bandas como Metallica y Black Sabbath, considerándolas “bromas geniales”, alimentando el debate sobre el valor y la autenticidad de los géneros posteriores a los años 60, según el New York Daily News.

En 2015, Richards expresó su desprecio por bandas emblemáticas surgidas después del auge del rock en los años 60. Señaló a Metallica y Black Sabbath como ejemplos de estilos que, en su opinión, carecen de profundidad musical, concepto que extendió también al punk y al rap.

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Richards y su rechazo al heavy metal y sus íconos

Richards mantiene desde hace años una postura crítica frente al heavy metal. En particular, calificó a Metallica y Black Sabbath como “bromas geniales”, a pesar de su gran popularidad. El guitarrista manifestó que la mayoría del género que representa, para él, un “ruido sordo”, y sostuvo que “conseguir la síncopa está fuera de su alcance”, de acuerdo con lo publicado por el New York Daily News.

Estas declaraciones no sorprendieron a quienes conocen la trayectoria de Richards, ya que el músico ha reiterado su escepticismo respecto al heavy metal y estilos derivados desde hace décadas. Indie Hoy, por su parte, resalta que su predilección se orienta hacia una música donde la técnica y la autenticidad prevalecen sobre modas o innovaciones de los géneros posteriores a su generación.

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“Millones de personas están enamoradas de Metallica y Black Sabbath. Yo simplemente pensé que eran bromas geniales”, reiteró Richards, en una declaración citada por el New York Daily News. De este modo, reafirmó su distanciamiento frente a tendencias surgidas después del periodo que consolidó al rock clásico como referencia, posicionándose como voz crítica de la evolución musical contemporánea.

Keith Richards critica abiertamente a bandas de heavy metal como Metallica y Black Sabbath, calificándolas como 'bromas geniales' en la escena musical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Postura de Richards frente al punk, el rap y el rock de los años 70

Más allá del heavy metal, Richards dirigió sus críticas a otros movimientos surgidos en décadas posteriores. El guitarrista desdeñó el punk, opinando que Sex Pistols fue un grupo creado para el “consumo de medios de comunicación”. Consultado por los grandes artistas del rock de los 70, Richards eludió mencionar a bandas como Led Zeppelin, The Who y Black Sabbath, afirmando: “No voy a decir Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath. Sólo estaría mintiendo, no son mis favoritos”, señaló en palabras recogidas por Indie Hoy.

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El desdén de Richards alcanza también al rap. De acuerdo con el mismo medio, consideró que lo más destacable de ese género fue poner en evidencia “tanta gente sorda por ahí”. Profundizando en esa crítica, expresó: “Todo lo que necesitan es un ritmo de batería, que alguien grite y están felices”, síntesis de su visión recelosa hacia la propuesta artística y la simplicidad musical del rap.

Así, Keith Richards ha demostrado de manera consistente una actitud crítica respecto a las músicas y bandas que emergieron después de los años 60. Sus opiniones, como indican ambos medios, reflejan su preferencia por una generación de músicos que, en su valoración, poseía técnicas y expresividad superiores a las corrientes derivadas en las últimas décadas.

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La visión de Keith Richards sobre la música contemporánea se distingue por su énfasis en la destreza y la autenticidad como ejes centrales de su trabajo. Sostiene que, a diferencia de las tendencias surgidas tras los años sesenta, su manera de hacer música responde a una búsqueda artística que evita concesiones a las modas.

En su análisis, interpreta que la popularidad de muchos estilos actuales se debe a que los oyentes de hoy “no buscan sofisticación ni profundidad”. Esta observación marca una distancia clara entre su propuesta y los movimientos musicales que ganaron espacio en décadas recientes.

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