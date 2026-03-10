Kathryn Hahn será Madre Gothel en el live-action de “Enredados”

La actriz reveló que interpretará al personaje antagonista en la nueva adaptación de Disney.

La actriz estadounidense Kathryn Hahn se sumará al creciente elenco del live-action de Enredados, la nueva adaptación de Disney basada en su exitosa película animada de 2010.

La intérprete de Agatha Harkness en el universo cinematográfico de Marvel ahora encarnará a la villana Madre Gothel, el personaje que mantiene encerrada a Rapunzel para aprovechar el poder mágico de su cabello.

El anuncio lo hizo la propia actriz, en su cuenta de Instagram, con un video en el que mostraba su “OOTD” (atuendo del día). En la publicación, la actriz aparece luciendo una camiseta estampada con múltiples imágenes del personaje animado de Madre Gothel.

Para los seguidores de la actriz, el personaje le sienta “como anillo al dedo” a Hahn, quien coincidentemente lleva el usuario @motherhahn en dicha red social.

Hahn encarnará a la villana que explota el poder mágico del cabello de Rapunzel (Composición: Disney/REUTERS)

Un clásico animado que regresa en versión real

La nueva película será una adaptación en acción real de Enredados, el largometraje animado estrenado por Disney hace 16 años. Inspirada libremente en el cuento “Rapunzel” de los Hermanos Grimm, la historia sigue a una joven princesa con un extraordinario cabello rubio de propiedades mágicas que ha pasado toda su vida recluida en una torre.

Cuando el fugitivo Flynn Rider irrumpe en su escondite, ambos emprenden un viaje que permitirá a Rapunzel descubrir el mundo exterior y, al mismo tiempo, su verdadera identidad.

En la versión original, Rapunzel fue interpretada por Mandy Moore y Flynn Rider por Zachary Levi, mientras que Donna Murphy dio voz a la manipuladora Madre Gothel. La película fue dirigida por Nathan Greno y Byron Howard y se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney Animation en esa década.

La película animada original de 2010 recaudó más de 592 millones de dólares en todo el mundo (Disney)

El filme recaudó más de 592 millones de dólares en todo el mundo y se ubicó entre las producciones más taquilleras de 2010. También recibió elogios por su estilo visual —que combinó animación por computadora con un acabado inspirado en la pintura clásica— y por su banda sonora, compuesta por Alan Menken con letras de Glenn Slater. El tema “I See the Light” (“Veo en ti la luz”) incluso obtuvo una nominación al Oscar a mejor canción original.

Aunque el proyecto live-action aún se encuentra en etapa de preproducción, Disney ya comenzó a revelar a los protagonistas que encabezarán esta nueva versión.

La actriz Teagan Croft —que dio vida a Raven en la serie Titans— asumirá el papel de Rapunzel. Por su parte, Milo Manheim, recordado por su participación en la franquicia Zombies de Disney Channel y en la serie School Spirits, interpretará al carismático Flynn Rider.

Teagan Croft y Milo Manheim protagonizarán el live-action de "Enredados". (Créditos: Captura de video. Instagram)

“Respeto mucho a Flynn y a esta película. Es una de mis favoritas”, dijo el actor. Manhem también reconoció y aceptó la la presión de cumplir con las expectativas de los fans.

Asimismo, el live-action de Enredados estará dirigido por Michael Gracey, cineasta australiano conocido por el musical The Greatest Showman. El guion corre por cuenta de Jennifer Kaytin Robinson, quien también ha trabajado en películas como Do Revenge y Someone Great. La producción estará a cargo de Kristin Burr a través de Burr! Productions, mientras que Lucy Kitada participará como productora ejecutiva.

Antes de la confirmación de Hahn, el nombre de Scarlett Johansson había sido vinculado al personaje de Madre Gothel, aunque finalmente la actriz no pudo continuar en conversaciones debido a compromisos de agenda relacionados con futuros proyectos cinematográficos.

Por el momento, el estudio no ha anunciado una fecha de estreno oficial para la película.